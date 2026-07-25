Zé Roberto elogia atuação do Brasil contra a Itália no tie-break: 'Excepcional'
Técnico destacou a defesa como pilar da vitória que classificou a Seleção para a final
A Seleção feminina de vôlei buscou a classificação para a final da Liga das Nações no tie-break, neste sábado (25), contra a Itália. No set mais importante do campeonato até aqui, o Brasil demonstrou competência para fechar em 15 a 12, garantindo a vitória na semifinal. A postura da equipe na parcial de desempate rendeu elogios do técnico José Roberto Guimarães após o jogo.
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Mesmo saindo atrás no placar e tendo momentos de oscilação ao longo da partida, o Brasil não desanimou e buscou a virada com ajustes determinantes na relação entre saque e bloqueio, conforme destacou o treinador em entrevista ao SporTV.
— Orgulhoso do time, da forma como a gente se comportou desde o início, mesmo perdendo o primeiro set, até ajustar a marcação, até agredir um pouco melhor no saque. Algumas situações de altos e baixos, principalmente no quarto set, em que elas dilataram o placar. Nós fomos correndo atrás o tempo inteiro.
O técnico tricampeão olímpico enalteceu a forma como o time lidou com o tie-break, ressaltando a importância do sistema defensivo para o levante brasileiro. Ao todo, foram 75 bolas defendidas e 12 pontos de bloqueio em cinco sets.
— Mas o comportamento no tie-break foi excepcional em termos de marcação. Elas estavam realmente muito concentradas e focadas no que nós tínhamos estudado, naquilo que nós tínhamos conversado como estratégia de jogo.
Principais armas ofensivas da Itália, Ekaterina Antropova e Paola Egonu promoveram dinâmicas diferentes pela saída de rede. Mas, segundo Zé Roberto, quem realmente trouxe dificuldades e desafiou o esquema tático brasileiro foram as ponteiras Nervini e Sylla. Quando elas foram controladas pela defesa, o técnico viu a equipe melhorar e partir em busca da classificação.
— Então você via a movimentação do time trabalhando bem nesse sentido, tanto é que Antropova teve dificuldade em jogar. A Paola (Egonu) entrou bem, já muda um pouco a característica do time. As centrais são muito boas, mas quem estava fazendo a diferença no início do jogo eram as ponteiras. Quando a gente conseguiu ajustar para lá, nós melhoramos as nossas ações.
➡️ Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações
➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino
Zé Roberto mira Los Angeles 2028: 'Pensar no futuro'
Ainda depois do jogo, Zé Roberto lembrou das ausências de Gabi Guimarães, Julia Kudiess, Tainara e Nyeme na fase final da VNL. Mesmo sem a participação das jogadoras titulares, o técnico considera a classificação à decisão fundamental para o desenvolvimento da equipe, visando aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
— Esse é o time que a gente precisa desenvolver, precisa cada vez pensar no futuro, que o nosso grande objetivo é chegar da melhor maneira possível nos Jogos Olímpicos. Então, todos esses campeonatos servem de preparação.
Brasil bate a Itália e vai à final
A Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida aconteceu em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.
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