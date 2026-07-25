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Ana Cristina repete atuação decisiva e leva Brasil à final da Liga das Nações

Ponteira terminou como maior pontuadora da semifinal contra a Itália, com 23 pontos

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 10:20
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Cristina vibra ao marcar ponto para o Brasil em jogo contra a Itália, válido pela semifinal da VNL
Ana Cristina foi a maior pontuadora de Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

Vindo de seu melhor desempenho com a camisa da Seleção Brasileira no ano, Ana Cristina manteve o sarrafo alto na vitória sobre a Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino. Com 23 pontos, a ponteira se mostrou decisiva novamente e foi a maior pontuadora no triunfo que levou o Brasil à decisão, neste sábado (25).

➡️ Ana Cristina exalta superação do Brasil na VNL: 'Muitas dores'

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Em cinco sets, Ana Cristina recebeu 55 bolas, mais do que qualquer outra jogadora na partida, e converteu 22 delas em pontos. Foram seis erros de ataque e três bloqueios sofridos, totalizando 23% de eficiência ofensiva.

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Foi na quarta parcial que Ana Cristina teve seu melhor desempenho, com sete pontos (seis de ataque e um de saque) e 50% de aproveitamento nos ataques. A jovem foi a bola de referência do Brasil na tentativa de reação no set, vencido pela Itália por 25 a 21. No tie-break, ela repetiu os quatro pontos das outras parciais, sendo um deles o que garantiu a classificação para a final.

Ana também foi a segunda jogadora que mais recebeu saques pelo lado brasileiro, com 32 recepções, atrás apenas de Julia Bergmann (50). A ponteira passou por oscilações, sofrendo três aces, mas terminou com 53% de positividade no fundamento.

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Defensivamente, foi mais uma exibição de destaque de Ana Cristina. Ela foi a quarta atleta com mais defesas do Brasil, com 13 bolas recuperadas, e deixou sua contribuição para a geração de contra-ataques.

— Foi um jogo muito intenso, a gente sabia que não seria nada fácil contra a Itália. Tivemos vários jogos, várias decisões nos anos anteriores. Mas nós entramos com muita confiança hoje, acreditando muito no nosso trabalho, estando muito felizes dentro de quadra, fazendo aquilo que a gente gostava e lutamos até o final em cada bola, cada ponto. Nunca desistimos. Eu acho que, mais uma vez, a energia do time, essa conexão que a gente tem buscado nos últimos jogos, tem crescido e, mais uma vez, a gente colocou isso dentro de quadra e conseguiu mais essa vitória, que é super importante, não só pra nós, mas também pro voleibol brasileiro — disse Ana Cristina, em entrevista pós-jogo.

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Ana Cristina, do Brasil, realiza movimento de ataque com a mão direita, no ar, contra bloqueio duplo da Itália
Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

➡️ Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações

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Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da VNL

Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

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