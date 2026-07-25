Diana e Luzia lideram muralha brasileira rumo à final da VNL Centrais brasileiras brilham na rede e são decisivas para levar o Brasil à final

O Brasil encontrou no bloqueio um de seus principais trunfos para garantir vaga na final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL). Na vitória por 3 sets a 2 sobre a Itália, Diana e Luzia comandaram a muralha brasileira e foram responsáveis por oito dos 12 pontos de bloqueio da equipe, fundamento que foi decisivo para conter um dos ataques mais fortes da competição.

A dupla de centrais também apareceu no ataque. Diana marcou oito pontos, sendo quatro em bloqueios, e registrou 40% de eficiência ofensiva. Luzia, por sua vez, foi a central mais produtiva da partida, com 10 pontos, dos quais quatro vieram no bloqueio.

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Diana, central do Brasil, na semifinal contra a Itália (Foto: Divulgação, Volleyball World)

Diana mantém regularidade e Luzia assume protagonismo

A atuação contra a Itália reforça o grande momento vivido pelas duas centrais na reta final da VNL. Diana segue como uma das principais referências da Seleção no bloqueio, ocupando a terceira colocação no ranking do fundamento da competição e mantendo a regularidade apresentada durante todo o torneio.

Luzia, por outro lado, transformou a oportunidade em protagonismo. Após assumir espaço no time com a ausência de Júlia Kudiess, líder do ranking de bloqueios da VNL antes de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, a central passou a dividir a responsabilidade pelo setor.

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Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da VNL

A Seleção feminina de vôlei está na final da Liga das Nações! Neste sábado (25), o Brasil superou a Itália por 3 sets a 2 pela semifinal e buscará o título inédito na sua quinta final da competição. A partida foi realizada em Macau, na China, e terminou com parciais de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

➡️ Brasil bate a Itália no tie-break e vai à final da Liga das Nações

➡️ Veja os lances de Brasil x Itália pela semifinal da Liga das Nações de vôlei feminino

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