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Nick Walker bate Lunsford e Dauda e é o Mr. Olympia de 2026

Nas finais, o título ficou entre Lunsford, Andrew, Samson e Nick

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
27/09/2026 02:50
Atualizado há 0 minutos
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Nick Walker, Mr. Olympia 2026
Nick Walker, Mr. Olympia 2026 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)

O mundo conheceu, na madrugada deste domingo (27), o Mr. Olympia de 2026. Após uma série de disputas entre quatro atletas, Nick Walker conquistou o título inédito da Open deixando Samson Dauda na segunda posição.

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– Estou sem palavras, só quero agradecer todos que me apoiaram. Não estaria aqui sem vocês. Queria agradecer os juízes, todos que fizeram um show maravilhosos esse ano. Agradecer meu treinador, especificamente porque me trouxe de volta à vida, fez ser divertido novamente. E também agradecer meus pais. Eu sei que minha mãe estão chorando agora assistindo, não seria nada sem eles, eles são os verdadeiros campeões nessa noite – disse o Mr Olympia de 2026 emocionado no palco.

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Nas finais da noite, Derek Lunsford e Nick Walker foram colocados no centro do palco, com Andrew e Samson Dauda ao lado deles. O quarteto apresentou-se melhor do que na última sexta-feira. Depois de avaliados os outros call-outs, os quatro foram comparados novamente no palco.

Como nas prévias, o tempo de pose beneficiou Nick Walker e prejudicou Derek Lunsford, que voltou a suar. Mesmo nas poses de costas, Walker parecia superar seu rival.

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Nas apresentações individuais, Andrew Jacked mostrou falhas nas poses de costas. Samson Dauda exibiu excelente condicionamento. Em seguida, Nick Walker apresentou novamente um shape cheio e detalhado. Por fim, Derek Lunsford manteve os mesmos defeitos dos call-outs.

Na premiação, Tonio Burton ficou em quinto lugar, Andrew Jacked no top 4 e Derek Lunsford na terceira colocação.

Prévias da Open no Mr. Olympia

Nas prévias da Open, Andrew Jacked abriu as apresentações individuais sem muitas mudanças no físico, seguido por Samson Dauda, que impressionou com um conjunto volumoso e condicionado, com pernas definidas. Nick Walker também mostrou boa forma, com destaque para a parte posterior da coxa, mas ainda sem um shape tão cheio, enquanto Derek Lunsford chegou ao Olympia em ótima condição.

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No primeiro confronto entre os quatro, Derek apresentou mais detalhes que Dauda, e Nick Walker ficou com o segundo lugar no palco ao lado de Samson. No call-out final, Andrew Jacked se destacou na comparação, mas quem terminou dividindo o centro do palco foram Derek Lunsford e Nick Walker. Entre os brasileiros, Leandro Peres teve boa apresentação individual, com bom condicionamento.

Call out prévias Open 2026
Call out prévias Open 2026 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)




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