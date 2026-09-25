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Como os atletas são avaliados pelos juízes no Mr. Olympia?

Diferente de outros esportes, quanto menor a nota, melhor

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
25/09/2026 10:59
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Apresentação Ramon 2025 Olympia
Apresentação Ramon 2025 Olympia (Foto: Reprodução NPC News)

Tem início nesta sexta-feira (25) a edição de 2026 do Mr. Olympia e o Brasil busca o título em diversas categorias. Por se tratar de um esporte em ascensão para os brasileiros, podem surgir muitas dúvidas sobre a competição. Abaixo, o Lance! explica como funciona o torneio e como os atletas são avaliados.

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Nesta edição do maior campeonato de fisiculturismo do mundo haverá uma categoria nova, a Fit Model. Além dela, outras 11 divisões serão disputadas: Men's Bodybuilding (Open), 212, Classic Physique, Men's Physique
Wheelchair (Cadeirantes), Women's Bodybuilding (Ms. Olympia), Wellness, Bikini, Women's Physique, Figure e Body Fitness.

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Como é feita a avaliação dos atletas no Mr. Olympia?

Por ter várias categorias, cada uma avalia pontos distintos, mas o método é o mesmo. Inicialmente, há o pré-julgamento, ou prévias. Nesta fase, os cinco juízes têm as primeiras percepções e definem os grupos de rankeamento iniciais. Posteriormente, os atletas são chamados em grupos (call-outs).

Nesse momento, os árbitros orientam os fisiculturistas a fazer as poses enquanto são observados. A posição deles também define as colocações nos confrontos. O centro é o melhor lugar, à esquerda o segundo, e à direita o terceiro. Por isso, os torcedores vibram quando há mudanças de local no palco.

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Posicionamento dos atletas na final da Open em 2025 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)
Posicionamento dos atletas na final da Open em 2025 (Foto: Divulgação Mr. Olympia)

Na maior parte das categorias, os pontos somados nessa fase são os que valem para a apuração final. Podem ocorrer mudanças, mas a tendência é que o resultado das prévias seja o final. Na Open, no entanto, são contados os pontos das prévias e das finais.

Durante esse processo, os juízes avaliam o conjunto completo dos atletas para dar as notas. São feitas poses específicas para compará-los e ver quem vence "pose a pose". Ao fim, é dada apenas uma nota. Cada juiz monta seu ranking que é passado ao árbitro central. Apurados os rankings, eles são transformados em pontuação.

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Como exemplo do título de Ramon Dino em 2025, ele teve 7 pontos e Mike Somerfeld, 8. Ou seja, não foi uma decisão unânime, mas três juízes acreditaram que ele era o campeão (3 pontos) e dois que ele era o vice (2+2=4), totalizando sete pontos.

Para explicar a diferença do julgamento da Open, considere a edição de 2025. Derek Lunsford foi o campeão com 14 pontos totais contra 16 de Hadi Choopan. Porém, o iraniano venceu na final e ainda assim perdeu o título. Isso porque na prévia, o estadunidense somou seis pontos contra nove do rival. Mesmo com 7 a 8 na final, a soma dos resultados favoreceu o bicampeão. Confira abaixo o score card das duas situações!

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Score Card Mr Olympia 2025
Score Card Mr Olympia 2025 (Foto: Reprodução npcnewsonline)

O que é avaliado em cada categoria do Mr. Olympia?

Men's Bodybuilding (Open)

Avalia tamanho, definição, proporção e simetria muscular. É a categoria mais tradicional, com foco no desenvolvimento muscular máximo possível dentro do equilíbrio entre os grupos do corpo.

212

Segue os mesmos critérios da Open (tamanho, definição, proporção e simetria), mas dentro do limite de peso de até 212 libras (cerca de 96 kg), o que restringe o volume muscular máximo dos atletas.

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Classic Physique

Avalia estética e proporção corporal inspiradas na era de ouro do fisiculturismo, com relação entre peso e altura como critério. O objetivo é um físico grande, mas harmonioso, sem o volume extremo da Open.

Men's Physique

Avalia o "V-shape": cintura fina, costas largas e ombros arredondados, com abdômen bem trabalhado. Os membros inferiores praticamente não entram na avaliação.

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Wheelchair

Avalia critérios semelhantes aos do fisiculturismo tradicional (definição, simetria e desenvolvimento muscular), adaptados à condição física dos atletas cadeirantes.

Women's Bodybuilding (Ms. Olympia)

Avalia tamanho muscular, definição, simetria e proporção, buscando o maior desenvolvimento possível dos músculos, nos mesmos moldes da categoria masculina Open.

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Wellness

Avalia principalmente o desenvolvimento dos músculos inferiores (coxas e glúteos) e cintura estreita, além de feminilidade, presença de palco, maquiagem e cabelo.

Bikini

Avalia físico de estética mais delicada, com menos massa muscular, mas tônus evidente. O critério central é a proporcionalidade entre ombros, cintura (bem fina) e quadris.

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Women's Physique

Avalia físico atlético e tonificado, com volume muscular, condicionamento e simetria, mantendo traços femininos.

Figure

Avalia o "Y-shape": físico mais massivo e volumoso que o Bikini, com ênfase no desenvolvimento de ombros e costas.

Body Fitness (Fitness)

Avalia volume e definição muscular acentuados, buscando simetria entre superiores e inferiores, além do desempenho na rodada de "routine" (coreografia com elementos de ginástica e dança).

Fit Model

A categoria mais nova da competição estreia nesta edição e visa um corpo com menos muscularidade e condicionamento que a Bikini. São avaliados condicionamento, simetria e apresentação, sem separações evidentes.

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