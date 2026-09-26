Ramon Dino se pronuncia após 3º lugar no Mr. Olympia 2026

O palco da maior competição de fisiculturismo do planeta não reservou o resultado esperado para o Brasil nesta edição. Detentor do troféu da categoria Classic Physique, Ramon Dino não conseguiu sustentar o favoritismo no Mr. Olympia 2026 e encerrou sua participação na terceira colocação. O topo do pódio ficou com a revelação britânica Niall Darwen, enquanto o alemão Mike Sommerfeld assegurou a medalha de prata.

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Em postagem nas redes sociais, Ramon Dino comentou o desempenho no Mr. Olympia e garantiu foco no próximo ano (Foto: Reprodução / RxMuscle)

A apresentação do atleta acreano foi marcada por deslizes técnicos que pesaram na pontuação dos árbitros. Durante a rotina de poses corporais, Dino cometeu falhas de execução visíveis, o que comprometeu sua avaliação geral. Ao longo de todo o confronto, o brasileiro encontrou dificuldades para ameaçar o domínio de Darwen e Sommerfeld, que apresentaram maior precisão nos arbitramentos.

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Com uma ascensão meteórica no cenário profissional desde sua estreia em 2024, Niall Darwen surpreendeu os árbitros ao faturar o primeiro grande título da sua carreira esportiva logo em suas primeiras participações no evento de gala da IFBB Pro League.

'Assumimos a responsabilidade', declara Ramon Dino

Logo após o encerramento das finais, Ramon Dino recorreu às suas redes sociais para se pronunciar sobre a performance. Sem esconder a frustração pelo desempenho abaixo das expectativas, o fisiculturista fez questão de agradecer ao suporte de sua equipe, patrocinadores e torcedores, além de promover uma reflexão sobre a oscilação no esporte de alto rendimento.

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— Primeiramente, obrigado a Deus por tudo. Obrigado à minha família, à minha equipe, aos meus patrocinadores e a cada pessoa que acredita em mim e acompanha essa caminhada. A gente se entrega, abre mão de muita coisa e sobe naquele palco buscando o melhor resultado. Hoje foi Top 3. Não era o que buscávamos, mas assumimos a responsabilidade. A vida não é uma linha reta. Existem altos e baixos, e eu acredito que cada fase tem um propósito — declarou o atleta em publicação oficial no Instagram.

De olho no futuro da carreira, o brasileiro garantiu que o revés servirá de combustível para ajustes técnicos imediatos com foco no próximo ciclo competitivo.

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— Agora é corrigir o que precisa ser corrigido, ajustar o que for necessário e continuar trabalhando. Se tivéssemos vencido, o trabalho continuaria. E agora também vai continuar. Ano que vem estaremos de volta, com uma nova versão. A caminhada continua, família. Deus abençoe todos vocês — concluiu Dino.