Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Bortoleto é punido pela F1 e cai para a última posição no GP do Azerbaijão

Assim como o brasileiro, Franco Colapinto também recebeu penalização tardia

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 14:24
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Gabriel Bortoleto recebeu uma punição de dez segundos após ultrapassar Sergio Pérez sob bandeiras amarelas durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. A manobra aconteceu na primeira volta após uma relargada, entre as curvas 6 e 7, em meio a uma confusão envolvendo a sinalização de Safety Car no circuito de Baku. A decisão dos comissários reconheceu que houve informações conflitantes, mas manteve a penalidade pela ultrapassagem sob bandeira amarela.

George Russell comemora pole no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Fórmula 1
Há 4 horas
Rafael Câmara vence etapa de Baku da F2

Brasileiro na mira da F1 em 2027 vence e lidera a F2

Fórmula 1
Há 3 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

GP do Azerbaijão tem média de mais de 4 abandonos por corrida na F1

Fórmula 1
Há 1 dia

➡️ Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Segundo os comissários, os fiscais exibiam placas de "SC" acompanhadas de bandeiras amarelas agitadas, mas o carro de segurança não havia sido efetivamente acionado pelo controle de prova naquele momento. Bortoleto afirmou que inicialmente reagiu à sinalização, mas não encontrou a indicação correspondente no painel eletrônico nem recebeu o aviso no volante. A equipe também informou ao brasileiro que o Safety Car não havia sido acionado.

continua após a publicidade

Diante da informação conflitante, o piloto da Audi decidiu ultrapassar Pérez para não perder a posição. Os comissários reconheceram que a sinalização incorreta e as informações desencontradas contribuíram de forma significativa para a situação. Além disso, afirmaram que Bortoleto não pode ser considerado como alguém que ultrapassou sob condições de Safety Car.

O problema, porém, foi que as bandeiras amarelas continuavam valendo. Bortoleto confirmou ter visto a sinalização, mas explicou que entendeu que ela fazia parte da indicação de Safety Car e, por isso, deixou de considerá-la relevante depois de ser informado de que o carro de segurança não havia sido acionado. Os comissários não aceitaram essa interpretação.

continua após a publicidade

A decisão ressalta que uma bandeira amarela agitada é uma instrução independente e precisa ser respeitada, mesmo quando há outras sinalizações ou circunstâncias incomuns na pista. Por isso, os comissários consideraram que Bortoleto ultrapassou outro carro enquanto a condição de bandeira amarela ainda estava em vigor.

Com isso, o brasileiro recebeu a penalidade padrão de dez segundos por ultrapassagem sob bandeira amarela e cai para a última colocação, atrás de Sergio Pérez. A decisão também informa que os competidores têm direito de recorrer de determinadas punições dentro dos prazos previstos pelo Código Esportivo Internacional da FIA. 

continua após a publicidade
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Colapinto também é punido após acidente

Franco Colapinto também recebeu uma punição dos comissários após se envolver em um acidente durante a corrida. O argentino foi considerado o principal responsável pela colisão com Pierre Gasly na curva 1, logo após uma relargada, em incidente que também acabou envolvendo Lando Norris.

Segundo a decisão, Colapinto chegou por trás de Gasly e freou tarde demais. O piloto da Alpine entrou na curva pelo lado de dentro em uma velocidade que não permitiu completar a manobra de forma controlada, por isso, passou do ponto. Assim, tanto a dupla da Alpine quanto Norris abandonaram a prova.

continua após a publicidade

Os comissários consideraram que Colapinto foi total ou predominantemente responsável pelo acidente e aplicaram a punição padrão de dez segundos. Como o argentino também abandonou e não poderia cumprir a penalidade durante a corrida, a sanção foi convertida em uma perda de cinco posições no grid da próxima etapa em que participar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
George Russell comemora vitória no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1

Vitória de Russell sobre Verstappen bate marca de duas décadas da F1

Há 21 minutos
Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1

Fórmula 1

Campeão mundial 'ataca' Colapinto por batida na F1: 'Deveria ser suspenso'

Há 1 hora
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Gabriel Bortoleto critica atitude da Audi em Baku após erro na F1

Há 2 horas
George Russell comemora pole no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1

Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Há 4 horas
Rafael Câmara vence etapa de Baku da F2

Fórmula 1

Brasileiro na mira da F1 em 2027 vence e lidera a F2

Há 5 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Há 7 horas
Mais LANCE!
Isack Hadjar no paddock do GP do Azerbaijão pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão neste sábado (26)

George Russell e Charles Leclerc conversam após classificação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

GP do Azerbaijão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Azerbaijão pela F1 2026

GP do Azerbaijão tem média de mais de 4 abandonos por corrida na F1

O piloto brasileiro Rafael Câmara segura o troféu da vitória no GP da Bélgica de Fórmula 2

A caminho da F1, Rafa Câmara assume a liderança da F2

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Bortoleto reforça desempenho abaixo em Baku com queda na classificação da F1

George Russell comemora vitória em corrida sprint do GP da Holanda pela F1 2026

Com batida de Antonelli, Russell conquista pole do GP do Azerbaijão na F1 2026

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Volta a volta da pole de Russell no GP do Azerbaijão pela F1 2026

Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026

Max Verstappen volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Azerbaijão

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Azerbaijão nesta sexta-feira (25)

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Inglaterra pela F1 2026

Bortoleto expõe dificuldade da Audi em Baku: 'Não sei explicar'

Charles Leclerc comemora vitória no GP da Inglaterra pela F1 2026

Leclerc admite falta de ritmo da Ferrari nos treinos em Baku

Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Equipe de Bortoleto confirma dupla para temporada de 2027 da F1

Max Verstappen - Red Bull - Baku - Perez - Azerbaijão

Corrida da F1 no sábado? Entenda a nova data do GP do Azerbaijão