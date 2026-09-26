Gabriel Bortoleto recebeu uma punição de dez segundos após ultrapassar Sergio Pérez sob bandeiras amarelas durante o Grande Prêmio do Azerbaijão. A manobra aconteceu na primeira volta após uma relargada, entre as curvas 6 e 7, em meio a uma confusão envolvendo a sinalização de Safety Car no circuito de Baku. A decisão dos comissários reconheceu que houve informações conflitantes, mas manteve a penalidade pela ultrapassagem sob bandeira amarela.

➡️ Com 7 abandonos, Russell supera Verstappen e vence o GP do Azerbaijão na F1 2026

Segundo os comissários, os fiscais exibiam placas de "SC" acompanhadas de bandeiras amarelas agitadas, mas o carro de segurança não havia sido efetivamente acionado pelo controle de prova naquele momento. Bortoleto afirmou que inicialmente reagiu à sinalização, mas não encontrou a indicação correspondente no painel eletrônico nem recebeu o aviso no volante. A equipe também informou ao brasileiro que o Safety Car não havia sido acionado.

continua após a publicidade

Diante da informação conflitante, o piloto da Audi decidiu ultrapassar Pérez para não perder a posição. Os comissários reconheceram que a sinalização incorreta e as informações desencontradas contribuíram de forma significativa para a situação. Além disso, afirmaram que Bortoleto não pode ser considerado como alguém que ultrapassou sob condições de Safety Car.

O problema, porém, foi que as bandeiras amarelas continuavam valendo. Bortoleto confirmou ter visto a sinalização, mas explicou que entendeu que ela fazia parte da indicação de Safety Car e, por isso, deixou de considerá-la relevante depois de ser informado de que o carro de segurança não havia sido acionado. Os comissários não aceitaram essa interpretação.

continua após a publicidade

A decisão ressalta que uma bandeira amarela agitada é uma instrução independente e precisa ser respeitada, mesmo quando há outras sinalizações ou circunstâncias incomuns na pista. Por isso, os comissários consideraram que Bortoleto ultrapassou outro carro enquanto a condição de bandeira amarela ainda estava em vigor.

Com isso, o brasileiro recebeu a penalidade padrão de dez segundos por ultrapassagem sob bandeira amarela e cai para a última colocação, atrás de Sergio Pérez. A decisão também informa que os competidores têm direito de recorrer de determinadas punições dentro dos prazos previstos pelo Código Esportivo Internacional da FIA.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg entrando na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Colapinto também é punido após acidente

Franco Colapinto também recebeu uma punição dos comissários após se envolver em um acidente durante a corrida. O argentino foi considerado o principal responsável pela colisão com Pierre Gasly na curva 1, logo após uma relargada, em incidente que também acabou envolvendo Lando Norris.

Segundo a decisão, Colapinto chegou por trás de Gasly e freou tarde demais. O piloto da Alpine entrou na curva pelo lado de dentro em uma velocidade que não permitiu completar a manobra de forma controlada, por isso, passou do ponto. Assim, tanto a dupla da Alpine quanto Norris abandonaram a prova.

continua após a publicidade

Os comissários consideraram que Colapinto foi total ou predominantemente responsável pelo acidente e aplicaram a punição padrão de dez segundos. Como o argentino também abandonou e não poderia cumprir a penalidade durante a corrida, a sanção foi convertida em uma perda de cinco posições no grid da próxima etapa em que participar.