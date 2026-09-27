Aos 18 anos, Mikaela Hestmann foi peça-chave da vitória do Sesc RJ Flamengo sobre o Praia Clube em jogo que valeu o título da Copa Supervôlei neste sábado (26). A ponteira de 1,81m assumiu a vaga de Ariele no segundo set e permaneceu em quadra até o fim do tie-break, virando bolas importantes e melhorando o fundo de quadra rubro-negro.

Em entrevista após a emocionante vitória por 3 sets a 2 (18/25, 23/25, 25/20, 25/22 e 15/10), na Arena Niterói, Mikaela ressaltou que sua atuação convincente deste sábado (26) é fruto de trabalho diário com as companheiras e comissão técnica. No torneio amistoso, o Rubro-Negro foi comandado por Hélio Griner, e Bernardinho, recém-chegado da Seleção Brasileira, acompanhou os duelos sentado no banco.

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— Eu acho que eles (Helio e Bernardinho) falaram a mesma coisa que me falam todo dia, não tem muito mistério, não tem muito segredo, não tem fórmula mágica. Acho que é todo dia estar falando a mesma coisa, todo dia fazer a mesma coisa, e as coisas acontecem se fizer certo.

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Ao longo da partida, foi possível perceber a jovem tendo muitas trocas com Simone Lee e Lorena, principalmente. Mas, apesar de papos aparentemente sérios, Mikaela revela que o tom de alguns era descontraído, com muitas piadas, e foi fundamental para a reação do Rubro-Negro após a derrota nos dois primeiros sets.

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— Eu acho que a nossa postura no início estava muito passiva ainda. Acho que um pouco passiva em relação ao jogo inteiro, e a gente precisava ser um pouquinho mais agressiva, jogar um pouco mais leve. Então, na maioria das vezes, eu só estava falando… Mas, mesmo assim, fazendo piadas aí no meio do jogo, para dar uma descontraída, dar uma soltada, sabe? É muito fácil trocar ideia, trocar informação com elas (companheiras de time), brincar, se puxar.

Mikaela, à direita, na linha de passe do Sesc RJ Flamengo contra o Praia Clube (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Mikaela ganha espaço no time de Bernardinho com a lesão de Karina, titular da posição, que fraturou o tornozelo em treinamentos da Seleção Brasileira. Contratação para a temporada, Ariele iniciou os dois jogos da Copa Supervôlei como titular ao lado de Simone Lee, tendo a jovem como reserva imediata.

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Contra o Fluminense, Mikaela entrou em momentos pontuais. Já contra o Praia Clube, com o Rubro-Negro em desvantagem no placar, foi acionada no segundo set e correspondeu muito bem à grande oportunidade até o fim do duelo. Em "dia de estrela", a jovem atendeu a muitos torcedores ao fim da partida, dando uma "volta olímpica" na arquibancada e tirando muitas fotos.

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