Pedro Sampaio exalta show com Ricky Martin no NFL Rio Game: 'Vai ser histórico'

*Feito por Edilson Cavalcante

Pedro Sampaio e Ricky Martin serão as atrações do show do intervalo da partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no NFL Rio Game. Durante a coletiva realizada na manhã deste sábado (26), para apresentar a música PIKITO PIKITO, o brasileiro comentou sobre a expectativa para a apresentação.

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Pedro Sampaio e Ricky Martin durante o ensaio para o show (Foto: Pedro Sampaio / Instagram)

— Domingo vai ser uma noite histórica. Será a primeira vez que a NFL terá um Half Time Show no Rio de Janeiro. Eu vou ser o primeiro artista solo masculino brasileiro a me apresentar no Half Time Show, e também será a primeira vez que o espetáculo terá dois homens LGBTQIA+ como headliners — afirmou Pedro.

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A dupla firmou uma parceria para lançar a canção durante a partida, que será disputada no Maracanã. Pedro não escondeu a empolgação com o momento. — Tem tanta coisa acontecendo no domingo e tantos detalhes envolvidos nesses seis minutos que teremos no palco. Vai ser histórico — declarou o cantor.

A apresentação marcará o primeiro jogo da NFL realizado no Rio de Janeiro, após as duas edições disputadas em São Paulo, em 2024 e 2025.

O artista brasileiro também destacou a admiração por Ricky Martin e ressaltou a importância do porto-riquenho para o crescimento da música latina no cenário internacional.

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— O Ricky é um ícone da música latina e global. Ele abriu portas infinitas para todos nós. A música latina ocupa hoje um espaço muito diferente daquele de quando ele começou, e tenho certeza de que estou nesse lugar por causa do trabalho duro dele e de tudo o que representa — disse Pedro.

Os artistas ensaiaram no Maracanãzinho antes do espetáculo no Maracanã (Foto: Pedro Sampaio / Instagram)

Ricky Martin também demonstrou entusiasmo com a apresentação e afirmou que Pedro Sampaio foi fundamental para seu retorno ao Brasil.

— É uma coisa linda o que está acontecendo com você. É muito especial voltar ao Brasil — afirmou o cantor porto-riquenho.

Além da apresentação no intervalo, PIKITO PIKITO será lançada oficialmente em todas as plataformas digitais logo após a performance.