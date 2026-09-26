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Campeão mundial 'ataca' Colapinto por batida na F1: 'Deveria ser suspenso'

Lando Norris foi atingido pela dupla da Alpine durante a relargada em Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 13:01
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Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1
Lando Norris em pit stop da McLaren durante GP do Azerbaijão na F1 (Foto: Andrej ISAKOVIC / POOL / AFP)

Lando Norris abandonou o Grande Prêmio do Azerbaijão após ser atingido por Franco Colapinto durante a relargada deste sábado (26), em Baku. O acidente envolveu ainda Pierre Gasly, também da Alpine, mas foi o piloto da McLaren quem deixou a pista com críticas mais duras. Para ele, o argentino deveria ser suspenso por pelo menos uma corrida.

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Mesmo antes de assistir ao vídeo do momento, Norris classificou o acidente como um "descuido" de Colapinto. O erro levou a McLaren do britânico direto para os muros e as consequências foram grandes. Para além da falta de novos pontos, muitas peças do carro precisaram ser descartadas após o ocorrido.

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— Eu não vi. Acabei de ser atingido. Acho que a FIA deveria ser mais rigorosa e começar a aplicar banimentos por esse tipo de coisa. É descuidado. Custa muito dinheiro; todas as minhas peças (do carro) estão no lixo agora — disse Lando Norris.

A batida aconteceu depois de uma intervenção do Safety Car, devido à batida de Alex Albon. Na abertura da volta 36, Colapinto tentou acelerar na retomada da prova, mas travou os pneus e perdeu o controle do carro. Gasly estava à frente e foi atingido pelo companheiro de equipe. Sem conseguir evitar a situação, Norris também acabou envolvido.

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Batida no GP do Azerbaijão, etapa da F1 2026
Batida no GP do Azerbaijão, etapa da F1 2026 (Foto: Reprodução/Fórmula 1)

Para o britânico, o fato de os pneus estarem frios não deveria servir como justificativa para o erro. Ele argumentou ainda que os pilotos precisam levar em consideração a menor aderência antes de acelerar em uma relargada.

— Na Fórmula 1, acho que você espera que os pilotos antecipem as coisas. A aderência vai ser baixa. A temperatura dos pneus está baixa, mas nem estava tão baixa assim.

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A crítica foi além do prejuízo causado à McLaren. Norris afirmou que acidentes desse tipo deveriam ter consequências mais pesadas e defendeu que Colapinto ficasse fora de uma corrida.

— Na Fórmula 1, queremos competir contra os melhores pilotos do mundo, e, quando coisas assim acontecem, é porque eles não deveriam estar lá. Eu não vi, mas se você causar um acidente numa relargada dessas, deveria ter pelo menos uma corrida de suspensão — completou.

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Franco Colapinto, por sua vez, não tentou fugir da responsabilidade pela batida. Depois da corrida, o argentino reconheceu que cometeu um erro ao tentar retomar o controle do carro e lamentou especialmente o fato de ter atingido o próprio companheiro.

O piloto da Alpine também explicou que não conseguiu fazer nada depois que os pneus travaram. Além de Gasly, Colapinto fez questão de pedir desculpas a Norris após as críticas do campeão mundial.

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— Desculpa ao Lando também, para ser honesto, não só ao Pierre. Desculpa a todos, foi um grande erro, claro. Eu simplesmente travei e fiquei muito sem controle. Não consegui fazer muita coisa. Assim que toquei no freio, travei e perdi muita coisa — lamentou.

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