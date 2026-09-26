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Vitória de Russell sobre Verstappen bate marca de duas décadas da F1

Diferença entre os primeiros colocados foi de apenas 0s196 no GP do Azerbaijão

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 14:10
Atualizado há 1 minutos
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George Russell comemora vitória no GP do Azerbaijão pela F1 2026
George Russell comemora vitória no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

George Russell venceu o Grande Prêmio do Azerbaijão por apenas 0s196 de vantagem sobre Max Verstappen. A diferença colocou a chegada de Baku entre as mais apertadas da história da Fórmula 1. O resultado também encerrou um intervalo de mais de duas décadas desde a última vez em que uma disputa sob bandeira verde terminou com uma margem inferior a dois décimos.

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A disputa pelo primeiro lugar ganhou emoção principalmente nas voltas finais. Russell havia largado na pole e construiu uma vantagem confortável ao longo da prova, mas Verstappen conseguiu se aproximar na reta decisiva. Na bandeirada, os dois cruzaram praticamente juntos, com menos de dois décimos separando os carros.

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O resultado também chama atenção quando comparado à própria classificação. Na sexta-feira (25), Russell havia conquistado a pole com 0s837 de vantagem sobre Charles Leclerc, enquanto Verstappen largou apenas em oitavo. No domingo, porém, o piloto da Red Bull conseguiu transformar o ritmo de corrida em uma ameaça direta pela vitória.

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Com os 0s196 registrados em Baku, Russell passou a ocupar a décima posição entre as chegadas mais apertadas da história da Fórmula 1, considerando as provas encerradas normalmente, sob bandeira verde.

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A marca mais próxima do resultado deste sábado havia acontecido no GP da Áustria de 2002. Naquela ocasião, Michael Schumacher venceu Rubens Barrichello por 0s182, diferença apenas 0s014 menor do que a registrada entre Russell e Verstappen.

Barrichello superou Schumacher em todo o fim de semana na Áustria, em 2002 (Foto: Ferrari/Divulgação)
Barrichello e Schumacher em ação na Áustria, em 2002 (Foto: Ferrari/Divulgação)

O recorde, porém, está muito distante dos números atuais. No GP da Itália de 1971, Peter Gethin venceu Ronnie Peterson por apenas 0s010 em Monza. A chegada foi ainda mais impressionante porque os cinco primeiros colocados terminaram separados por menos de um segundo.

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Outro resultado histórico envolvendo um brasileiro aconteceu no GP dos Estados Unidos, também na temporada de 2002. Rubens Barrichello venceu Schumacher por apenas 0s011, em uma chegada que ficou marcada pela proximidade entre os dois carros na linha de chegada.

A lista também reúne outros duelos históricos, como Ayrton Senna contra Nigel Mansell no GP da Espanha de 1986 e Michael Schumacher contra Barrichello no Canadá de 2000. Veja abaixo a lista detalhada:

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PosiçãoCorridaVencedorSegundo colocadoDiferença

1

GP da Itália de 1971

Peter Gethin

Ronnie Peterson

0s010

2

GP dos Estados Unidos de 2002

Rubens Barrichello

Michael Schumacher

0s011

3

GP da Espanha de 1986

Ayrton Senna

Nigel Mansell

0s014

4

GP da Áustria de 1982

Elio de Angelis

Keke Rosberg

0s050

5

GP da Itália de 1969

Jackie Stewart

Jochen Rindt

0s080

6

GP da França de 1954

Juan Manuel Fangio

Karl Kling

0s100

7

GP da França de 1961

Giancarlo Baghetti

Dan Gurney

0s100

8

GP do Canadá de 2000

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

0s174

9

GP da Áustria de 2002

Michael Schumacher

Rubens Barrichello

0s182

10

GP do Azerbaijão de 2026

George Russell

Max Verstappen

0s196

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Aos amantes de Fórmula 1 que são muito bons de memória e estão se perguntando: "mas onde está a vitória de Max Verstappen no GP da Austrália em 2023?", a explicação é simples. Naquela ocasião, o holandês superou Lewis Hamilton por 0s179, margem ainda menor que a registrada em Baku. Em números absolutos, portanto, o resultado apareceria em nono na lista, logo atrás da vitória de Michael Schumacher sobre Rubens Barrichello no Canadá, em 2000.

O resultado, porém, não entra no ranking porque a corrida terminou sob Safety Car. Como a lista considera apenas provas encerradas sob bandeira verde, a chegada de Russell e Verstappen em 2026 aparece entre as dez mais apertadas da história da Fórmula 1.

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Com Max Verstappen na cola, George Russell recebe a bandeirada no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Com Max Verstappen na cola, George Russell recebe a bandeirada no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Reprodução/Instagram/F1)
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