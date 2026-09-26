O hotel em que o Baltimore Ravens está hospedado no Rio de Janeiro opera com ocupação exclusiva para a delegação neste sábado (26). O acesso ao saguão é restrito, e novas reservas não estão sendo aceitas. A equipe enfrentará o Dallas Cowboys no domingo (27), no Maracanã, pela terceira semana de jogos da NFL.

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A movimentação dos jogadores foi limitada durante o dia. Parte do elenco foi ao Maracanã para uma sessão de treino, incluindo o punter Ryan Eckley e o kicker Tyler Loop. Contudo, o Lance! apurou que um outro treino, previamente programado aos demais atletas que não compõem os "special teams" da equipe, foi cancelado, o que liberou o dia para os jogadores.

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O contato com fãs ficou restrito aos momentos em que os atletas transitaram pela área externa do hotel. Ryan Eckley, antes de ir para o Maracanã, por volta das 13h, distribuiu autógrafos durante essa movimentação.

Hotel em que o time do Baltimore Ravens está hospedado está totalmente reservado à equipe (João Pedro Rodrigues/Lance!)

'Folga' aos jogadores do Ravens

Os atletas ficaram com a opção de treinar nas instalações do hotel ou cumprir o dia livre, jogando videogames ou conhecendo a cidade do Rio de Janeiro. O wide receiver Zay Flowers e o cornerback Marlon Humphrey fizeram aquecimento no gramado externo do hotel. Com o dia liberado, outros atletas deixaram o hotel de Uber e táxi.

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