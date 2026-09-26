Metrô recebe decoração especial para jogo da NFL no Rio
Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentam neste domingo (27), no Maracanã
O Rio de Janeiro vive o clima do NFL Rio Game 2026, que acontecerá neste domingo (27), no Maracanã, com o duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, e até o Metrô Rio passa a emoção do primeiro jogo da competição na Cidade Maravilhosa. Neste fim de semana, os passageiros que embarcarem nas estações das linhas 1, 2 e 4 serão surpreendidos pela voz do comentarista Antony Curti, referência na cobertura do futebol americano no Brasil. A estação do Maracanã ganhou decoração especial para a chegada dos torcedores.
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Em ação especial, Antony Curti gravou mensagem em português e inglês, que será reproduzida nos avisos sonoros das estações, orientando os passageiros sobre os locais mais indicados para cada portão do estádio e recomendando o pagamento por aproximação para agilizar o embarque e o retorno.
"Olá, aqui é o Antony Curti. Vai assistir ao jogo da NFL no Maracanã? A melhor opção é ir de metrô. Ingressos para os portões A e B, utilize a estação Rei Pelé/Maracanã da Linha 2. Para o portão C, utilize a estação São Francisco Xavier da Linha 1. Já os portões D e E, utilize a estação São Cristóvão da Linha 2. Pague por aproximação direto na catraca para agilizar seu retorno. Bom evento!", será a mensagem passada pelo jornalista.
A estação Rei Pelé/Maracanã ganhou decoração especial para o grande jogo. O espaço foi adesivado com linhas de jardas, marcações do campo e ilustrações de capacetes e da bola oval.
Esquema do MetrôRio para o jogo da NFL:
Para atender ao público do NFL Rio Game 2026, o MetrôRio preparou uma operação especial neste domingo. O sistema funcionará das 7h às 23h, com reforço na oferta de trens durante a chegada e a dispersão dos torcedores, além de efetivo ampliado de segurança, operadores de estação e estruturas de controle de fluxo nas estações próximas ao Maracanã.
As linhas 1 e 4 operarão no trecho entre Uruguai e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, enquanto a Linha 2 funcionará entre Pavuna e General Osório/Ipanema. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser realizada no trecho entre as estações Central do Brasil e General Osório.
Para agilizar o embarque no metrô, a concessionária recomenda que os clientes utilizem o pagamento por aproximação (NFC), diretamente na catraca, ou comprem e recarreguem com antecedência os cartões de passagem Giro, Jaé e Riocard. A tarifa é de R$ 7,90 para a ida e R$ 7,90 para a volta.
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