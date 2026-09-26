Título rubro-negro de virada! Na noite deste sábado (26), o Sesc RJ Flamengo superou o Praia Clube, atual campeão da Superliga, por 3 sets a 2 e conquistou a taça da inédita Copa Supervôlei, triangular amistoso que serve de preparação para o principal compromisso da temporada. As parciais da partida disputada na Arena Niterói terminaram em 18/25, 23/25, 25/20, 25/22 e 15/10.

➡️ Veja os lances da partida

Destaques do jogo

No Sesc Flamengo, Simone Lee teve momentos importantes na rede, apesar de uma atuação inconsistente no fundo de quadra. Já Mikaela assumiu a vaga de Ariele a partir do segundo set e correspondeu bem à missão, principalmente no passe. Sabrina, com ataques e saques agressivos, e a levantadora Fabíola, acelerando o jogo, foram os nomes que mais se destacaram pelo lado do Praia Clube.

continua após a publicidade

Na tabela

Com o resultado, o Sesc RJ Flamengo soma cinco pontos e se consagra campeão da Copa Supervôlei. O Praia Clube, com quatro, fica com a segunda colocação do triangular amistoso. Já o Fluminense, sem nenhum ponto conquistado, completa a tabela.

Próximos compromissos

Sesc RJ Flamengo e Praia Clube voltam a se enfrentar já no próximo sábado (3). Como mais uma forma de preparação para a Superliga, as equipes fazem um amistoso em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, às 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a partida?

1º set

Tainara deu o pontapé na decisão, mas o primeiro ponto foi do Praia Clube. Em um potente ataque para baixo, Simone Lee logo deixou tudo igual. O início do duelo foi acirrado, com ambas as equipes eficientes nos side outs. Após boa combinação entre Fabíola e Adenízia e, na sequência, erro de Ariele, o Praia Clube abriu 12 a 9. Um ace de Sabrina levou o time de Uberlândia ao 14 a 10, quando Helio Griner parou o jogo pela primeira vez.

No retorno, o Praia Clube seguiu impondo o ritmo da parcial e chegou a ter 18 a 12, contra um Rubro-Negro com dificuldades no fundo de quadra e na marcação do bloqueio. Sem sustos na reta final, o time de Uberlândia chegou à "casa dos 20" com seis pontos de vantagem. Após o Sesc Flamengo salvar alguns set points, o Praia Clube saiu vencedor da parcial por 25 a 18, após erro de saque de Tainara.

continua após a publicidade

Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei (Foto: Andressa Simões/Lance!)

2º set

O Sesc RJ Flamengo voltou em melhor ritmo para a segunda parcial, e os rallys passaram a ser mais demorados. Em um destes momentos, o Praia Clube fechou um ponto acirrado em bloqueio pela saída de rede, chegando ao 4 a 3. A partir daí, o confronto tomou traços mais equilibrados, e as equipes passaram a se alternar no placar. Isso mudou quando o time de Uberlândia abriu 16 a 13, após saque na rede de Tainara.

Na sequência, o Praia Clube foi ameaçado no 23 a 21, quando o adversário diminuiu a vantagem para dois pontos após Jaque Schmitz, em quadra pela inversão 5x1, explorar o bloqueio de Michelle. Ainda que o Rubro-Negro tenha oferecido mais resistência e salvado dois set points, o time de Uberlândia fechou a parcial em 25 a 23, com Sabrina explorando o bloqueio de Lorena.

continua após a publicidade

➡️ Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'

3º set

Na terceira parcial, o Praia Clube abriu 4 a 2 quando Adenízia parou Simone Lee no bloqueio. Foi da ponteira o ace que levou o Sesc Flamengo ao empate, no 5 a 5. O Rubro-Negro abriu dois de vantagem no 10 a 8, em momento em que Rui Moreira pediu tempo técnico. No retorno, Sabrina fez o Aurinegro voltar a rodar, mas, empurrada pelos gritos da torcida, a vantagem continuou do lado vermelho e preto, que chegou ao 14 a 11.

Em set de bons rallys, o Praia Clube teve chances de empatar, mas viu o adversário continuar impondo o ritmo com bom volume de jogo. Quando a vantagem era de apenas um ponto na reta crucial — 20 a 19 —, Helio Griner parou o jogo. Um saque na rede de Adenízia deu o set point para o time de Uberlândia no 24 a 20. Logo depois, Sofya Kuznetsova atacou para fora, e o Sesc Flamengo se manteve vivo na partida.

continua após a publicidade

4º set

A quarta parcial começou com pontos bastante disputados, e o equilíbrio se manteve no placar. Em bloqueio de Tainara, o Sesc Flamengo abriu 8 a 4, mas Vivian errou o saque e interrompeu a vantagem rubro-negra. O Praia Clube chegou ao empate no 9 a 9, após bloqueio de Lanna. A partir daí, as equipes passaram a se alternar no comando numérico. Do lado aurinegro, Sabrina e Adenizia se destacavam, enquanto, do Rubro-Negro, Mikaela e Tainara viviam bons momentos.

O primeiro time a chegar à "casa dos 20" foi o Sesc RJ Flamengo, com dois pontos de vantagem. Em ótima combinação com Giovana — em quadra na vaga de Vivian —, Lorena colocou para baixo no meio de rede, marcando o 23º da equipe na parcial — 23 a 21. Mikaela levou o Rubro-Negro ao set point no 24 a 22. No rally seguinte, Simone Lee pontuou na diagonal, e o Sesc Flamengo levou a partida para o tie-break - 25 a 22.

continua após a publicidade

5º set

A parcial decisiva começou com erro de saque de Fabíola. Na sequência, Simone Lee marcou em ace e abriu 2 a 0 para o Rubro-Negro. Embalado, o Sesc Flamengo seguiu no comando da parcial, com brilho de Simone Lee. A equipe carioca, empurrada pela torcida, chegou a ter 10 a 5. Adenízia diminuiu a diferença para três - 10 a 7 - após bloqueio em Tainara, mas Juju logo respondeu e colocou para baixo no rally seguinte. No 11 a 9, Helio Griner parou o jogo.

Lorena levantou a Arena de Niterói quando pontuou duas vezes seguidas no bloqueio, deixando o Rubro-Negro a um ponto do título - 14 a 10. Logo depois, o desafio confirmou que o ataque de Tainara pegou no block adversário, e o Sesc Flamengo se consagrou campeão da Copa Supervôlei.