Sesc Flamengo x Dentil Praia Clube: acompanhe em tempo real o jogo pela Copa Supervôlei
As equipes se enfrentam pelo título da competição
Na noite deste sábado (26), o Sesc RJ Flamengo e o Dentil Praia Clube decidem o título da Copa Supervôlei, em Niterói. Depois de ambas vencerem durante a semana, quem triunfar na Arena Niterói levará o título para casa. Acompanhe a partida em tempo real!
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
PRÉ-JOGO
- Times em quadra! Sesc Flamengo e Praia Clube fazem trabalhos de alongamento antes da partida decisiva
- Na última sexta-feira, as mineiras venceram por 25/23, 28/30, 25/14 e 25/13.
- No primeiro jogo da competição, o Rubro-Negro com as parciais 25/20, 19/25, 25/22 e 28/26.
- Em suas duas primeiras partidas, as duas equipes bateram o Fluminense por 3 a 1
- Dentil Praia Clube e Ses Flamengo decidem o título da Copa Supervolei
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
|4º SET
|5º SET
Dentil Praia Clube
Sesc Flamengo
Informações sobre a Copa Supervôlei
A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo entre si, e a equipe com a melhor campanha será campeã.
A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço tem capacidade para até 2.600 pessoas.
➡️ Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico
➡️ No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: 'Não é cadeira cativa'
Conheça os times da Copa Supervôlei
Praia Clube
Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira
Sesc RJ Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
Fluminense
Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando
Agenda de jogos
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense 3 x 1 Dentil Praia Clube
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
Tudo sobre
Vôlei
Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistirHá 2 horas
Vôlei
Lorena comenta potencial rivalidade em Sesc Flamengo x Praia ClubeHá 10 horas
Vôlei
Vale taça! Sesc Flamengo e Praia Clube duelam pela Copa Supervôlei neste sábadoHá 10 horas
Vôlei
Com 'bagagem' de Seleção, Sabrina estreia pelo Praia ClubeHá 11 horas
Vôlei
Natinha explica dispensa da Seleção Brasileira: 'Melhor escolha'Há 17 horas
Vôlei
Fluminense x Praia Clube marca 'Lei do Ex' na Copa SupervôleiHá 17 horas
Mais LANCE!