Na última sexta-feira, as mineiras venceram por 25/23, 28/30, 25/14 e 25/13.

No primeiro jogo da competição, o Rubro-Negro com as parciais 25/20, 19/25, 25/22 e 28/26.

Em suas duas primeiras partidas, as duas equipes bateram o Fluminense por 3 a 1