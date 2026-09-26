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Sesc Flamengo x Dentil Praia Clube: acompanhe em tempo real o jogo pela Copa Supervôlei

As equipes se enfrentam pelo título da competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 18:00
Atualizado há 1 minutos
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Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina
Sesc-Flamengo, Praia Clube, Superliga Feminina (Foto: Simone Sá/Flamengo)

Na noite deste sábado (26), o Sesc RJ Flamengo e o Dentil Praia Clube decidem o título da Copa Supervôlei, em Niterói. Depois de ambas vencerem durante a semana, quem triunfar na Arena Niterói levará o título para casa. Acompanhe a partida em tempo real!

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PRÉ-JOGO

  • Times em quadra! Sesc Flamengo e Praia Clube fazem trabalhos de alongamento antes da partida decisiva
Sesc Flamengo e Praia Clube fazem trabalhos de alongamento
Sesc Flamengo e Praia Clube fazem trabalhos de alongamento (Foto: Andressa Simões/Lance!)
  1. Na última sexta-feira, as mineiras venceram por 25/23, 28/30, 25/14 e 25/13.
  2. No primeiro jogo da competição, o Rubro-Negro com as parciais 25/20, 19/25, 25/22 e 28/26.
  3. Em suas duas primeiras partidas, as duas equipes bateram o Fluminense por 3 a 1
  4. Dentil Praia Clube e Ses Flamengo decidem o título da Copa Supervolei
Jogadoras do Sesc Flamengo comemoram ponto no jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina 2025/26, contra o Praia Clube
Sesc Flamengo foi eliminado pelo Praia Clube na última Superliga (Foto: Paula Reis/CRF)
TimesPlacar1º SET2º SET3º SET4º SET5º SET

Dentil Praia Clube

Sesc Flamengo

Informações sobre a Copa Supervôlei

A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo entre si, e a equipe com a melhor campanha será campeã.

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A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço tem capacidade para até 2.600 pessoas.

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Conheça os times da Copa Supervôlei

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira

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Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando

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Agenda de jogos

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense 3 x 1 Dentil Praia Clube

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

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