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Campeão mundial, Miguel Ângelo da Luz vira 'imortal' na Educação Física

Academia Carioca de Educação Física (ACAEF) é oficialmente fundada

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 18:10
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Miguel Ângelo da Luz torna-se imortal da Educação Física em evento no Rio de Janeiro
Miguel Ângelo da Luz torna-se imortal da Educação Física em evento no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

A Academia Carioca de Educação Física (ACAEF) foi fundada oficialmente na tarde de sexta-feira (25), em cerimônia realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento marcou a posse dos 20 primeiros membros "imortais" da instituição, um braço da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) voltado à valorização da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento acadêmico e esportivo no estado fluminense.

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Um dos destaques da solenidade foi a posse do professor Miguel Ângelo da Luz na Cadeira nº 18. Campeão mundial com a Seleção Brasileira Feminina de Basquetebol em 1994 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, o treinador passa a ocupar o posto que tem como patrono o lendário Ary Ventura Vidal, comandante do ouro pan-americano de 1987 e uma de suas maiores inspirações na carreira.

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Além do comandante do basquete, a primeira turma de fundadores reúne nomes históricos de expressão olímpica, universitária e esportiva, como o assistente técnico do ouro do vôlei em Barcelona-1992, Marcos Pinheiro Miranda, e o ex-presidente da Academia Olímpica Brasileira, Lamartine Pereira da Costa.

Lista completa de patronos e imortais da ACAEF:

  1. Cadeira nº 01:
    • Patrono: Manoel José Gomes Tubino (Ex-presidente do CND, da FIEP e autor do artigo 217 da Constituição)
  2. Imortal Fundador: Jorge Steinhilber (1º Presidente do CONFEF e idealizador da Lei 9.696/98)
  3. Cadeira nº 02:
    • Patrono: Alfredo Colombo (Impulsionador da Educação Física Escolar e da CBB nos anos 50)
  4. Imortal Fundador: Lamartine Pereira da Costa (Referência em Gestão do Esporte, COI e ex-presidente da AOB)
  5. Cadeira nº 03:
    • Patrono: José Maurício Capinussú de Souza (Referência em Comunicação, Jornalismo e Administração Esportiva)
  6. Imortal Fundador: Ângelo Luiz de Souza Vargas (Doutor em Direito Desportivo e ex-presidente do Comitê de Ética do CREF1)
  7. Cadeira nº 04:
    • Patrono: Inezil Penna Marinho (Pioneiro na estruturação e na literatura da Educação Física brasileira)
  8. Imortal Fundador: Claudio de Macedo Reis (Ex-diretor de Educação Física da UGF e dirigente esportivo)
  9. Cadeira nº 05:
    • Patrono: Darcymires do Rêgo Barros (Criador e coordenador de cursos de graduação na Universo e Unig)
  10. Imortal Fundador: Mauro Moraes Macêdo (Presidente da ACAEF e Vice-Presidente da FIEPS América do Sul)
  11. Cadeira nº 06:
    • Patrono: William Felippe (Técnico histórico do Flamengo e precursor do handebol brasileiro)
  12. Imortal Fundador: André Dias de Oliveira Fernandes (Coordenador da FIEPS Sudeste e diretor do LABBS)
  13. Cadeira nº 07:
    • Patrono: Vitor Marinho de Oliveira (Autor de obras clássicas da Pedagogia Crítica na Educação Física)
  14. Imortal Fundador: Estélio Henrique Martin Dantas (Referência mundial em Fisiologia do Exercício e Treinamento)
  15. Cadeira nº 08:
    • Patrona: Maria Emma Hulda Lenk (Primeira sul-americana em Olimpíadas e Patrona da Natação Brasileira)
  16. Imortal Fundador: Roberto de Carvalho Pável (Técnico pentacampeão de natação pelo Botafogo e criador do Flexiteste)
  17. Cadeira nº 09:
    • Patrono: Célio Cordeiro Filho (Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei e criador da Escola de Treinadores)
  18. Imortal Fundadora: Marcia Borges de Albergaria (Livre-docente e instrutora de capacitação de treinadores na CBV)
  19. Cadeira nº 10:
    • Patrono: Leoni Nascimento (Ex-comentarista do SporTV e técnico pioneiro no futebol de areia)
  20. Imortal Fundador: Wagner Domingos Fernandes Gomes (Mestre em Motricidade e autor de obras sobre natação)
  21. Cadeira nº 11:
    • Patrona: Luz Marina de Souza (Referência na organização do atletismo carioca e ex-presidente da FARJ)
  22. Imortal Fundador: Tibério Costa José Machado (Especialista em Gestão e Políticas Públicas de Esporte)
  23. Cadeira nº 12:
    • Patrona: Fernanda Barroso Beltrão (Referência em Didática e Ciência da Motricidade na UCB)
  24. Imortal Fundadora: Andrea Ferreira João (Bicampeã sul-americana, ex-técnica da Seleção e presidente da FEGRJ)
  25. Cadeira nº 13:
    • Patrona: Daisy Regina Pinto Barros (Pioneira da Ginástica Rítmica no país e ex-técnica da Seleção)
  26. Imortal Fundadora: Renata Rodrigues Ferreira (Especialista em Psicomotricidade e Natação Infantil)
  27. Cadeira nº 14:
    • Patrono: Ricardo Lucena Ferreira (Referência na pedagogia do esporte e na iniciação ao futsal)
  28. Imortal Fundador: Gilson Ramos de Oliveira Filho (Doutor em Ciência do Desporto e Fisioterapia)
  29. Cadeira nº 15:
    • Patrono: Raul Ferreira Neto (Autor e pioneiro nas metodologias ativas de recreação escolar)
  30. Imortal Fundador: Bruno de Castro Souza (Doutor em Educação Física pela UFRJ, palestrante e compositor)
  31. Cadeira nº 16:
    • Patrono: Vinícius Ruas Ferreira da Silva (Professor Emérito da UFRJ e 8º Dan no Judô)
  32. Imortal Fundador: Ricardo Ruffoni (Professor da UFRRJ e condecorado com o 8º Dan no Judô)
  33. Cadeira nº 17:
    • Patrona: Margarida Maria Ferreira da Cunha (Pioneira da Educação Física feminina e do folclore na UGF)
  34. Imortal Fundadora: Berenice Wilke (Ex-técnica da Seleção e pioneira da Ginástica Artística feminina)
  35. Cadeira nº 18:
    • Patrono: Ary Ventura Vidal (Técnico campeão pan-americano de basquete em 1987)
  36. Imortal Fundador: Miguel Ângelo da Luz Coelho (Técnico campeão mundial e prata olímpica no basquete)
  37. Cadeira nº 19:
    • Patrono: Marcelo Crespo Pereira Pinto (Incentivador do esporte universitário e da natação paralímpica)
  38. Imortal Fundador: Álvaro Luiz Monteiro Alves (Coordenador universitário e técnico campeão no basquete)
  39. Cadeira nº 20:
    • Patrono: Lyterjá José dos Santos (Destaque do magistério público e militar do Rio de Janeiro)
  40. Imortal Fundador: Marcos Pinheiro Miranda (Campeão olímpico em Barcelona-1992 e técnico internacional de vôlei)
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