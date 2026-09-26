A Academia Carioca de Educação Física (ACAEF) foi fundada oficialmente na tarde de sexta-feira (25), em cerimônia realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento marcou a posse dos 20 primeiros membros "imortais" da instituição, um braço da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) voltado à valorização da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento acadêmico e esportivo no estado fluminense.

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Um dos destaques da solenidade foi a posse do professor Miguel Ângelo da Luz na Cadeira nº 18. Campeão mundial com a Seleção Brasileira Feminina de Basquetebol em 1994 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, o treinador passa a ocupar o posto que tem como patrono o lendário Ary Ventura Vidal, comandante do ouro pan-americano de 1987 e uma de suas maiores inspirações na carreira.

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Além do comandante do basquete, a primeira turma de fundadores reúne nomes históricos de expressão olímpica, universitária e esportiva, como o assistente técnico do ouro do vôlei em Barcelona-1992, Marcos Pinheiro Miranda, e o ex-presidente da Academia Olímpica Brasileira, Lamartine Pereira da Costa.

Lista completa de patronos e imortais da ACAEF: