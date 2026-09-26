Campeão mundial, Miguel Ângelo da Luz vira 'imortal' na Educação Física
Academia Carioca de Educação Física (ACAEF) é oficialmente fundada
A Academia Carioca de Educação Física (ACAEF) foi fundada oficialmente na tarde de sexta-feira (25), em cerimônia realizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O evento marcou a posse dos 20 primeiros membros "imortais" da instituição, um braço da Academia Brasileira de Educação Física (ABEF) voltado à valorização da ciência, da pesquisa e do desenvolvimento acadêmico e esportivo no estado fluminense.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Um dos destaques da solenidade foi a posse do professor Miguel Ângelo da Luz na Cadeira nº 18. Campeão mundial com a Seleção Brasileira Feminina de Basquetebol em 1994 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996, o treinador passa a ocupar o posto que tem como patrono o lendário Ary Ventura Vidal, comandante do ouro pan-americano de 1987 e uma de suas maiores inspirações na carreira.
Além do comandante do basquete, a primeira turma de fundadores reúne nomes históricos de expressão olímpica, universitária e esportiva, como o assistente técnico do ouro do vôlei em Barcelona-1992, Marcos Pinheiro Miranda, e o ex-presidente da Academia Olímpica Brasileira, Lamartine Pereira da Costa.
Lista completa de patronos e imortais da ACAEF:
- Cadeira nº 01:
- Patrono: Manoel José Gomes Tubino (Ex-presidente do CND, da FIEP e autor do artigo 217 da Constituição)
- Imortal Fundador: Jorge Steinhilber (1º Presidente do CONFEF e idealizador da Lei 9.696/98)
- Cadeira nº 02:
- Patrono: Alfredo Colombo (Impulsionador da Educação Física Escolar e da CBB nos anos 50)
- Imortal Fundador: Lamartine Pereira da Costa (Referência em Gestão do Esporte, COI e ex-presidente da AOB)
- Cadeira nº 03:
- Patrono: José Maurício Capinussú de Souza (Referência em Comunicação, Jornalismo e Administração Esportiva)
- Imortal Fundador: Ângelo Luiz de Souza Vargas (Doutor em Direito Desportivo e ex-presidente do Comitê de Ética do CREF1)
- Cadeira nº 04:
- Patrono: Inezil Penna Marinho (Pioneiro na estruturação e na literatura da Educação Física brasileira)
- Imortal Fundador: Claudio de Macedo Reis (Ex-diretor de Educação Física da UGF e dirigente esportivo)
- Cadeira nº 05:
- Patrono: Darcymires do Rêgo Barros (Criador e coordenador de cursos de graduação na Universo e Unig)
- Imortal Fundador: Mauro Moraes Macêdo (Presidente da ACAEF e Vice-Presidente da FIEPS América do Sul)
- Cadeira nº 06:
- Patrono: William Felippe (Técnico histórico do Flamengo e precursor do handebol brasileiro)
- Imortal Fundador: André Dias de Oliveira Fernandes (Coordenador da FIEPS Sudeste e diretor do LABBS)
- Cadeira nº 07:
- Patrono: Vitor Marinho de Oliveira (Autor de obras clássicas da Pedagogia Crítica na Educação Física)
- Imortal Fundador: Estélio Henrique Martin Dantas (Referência mundial em Fisiologia do Exercício e Treinamento)
- Cadeira nº 08:
- Patrona: Maria Emma Hulda Lenk (Primeira sul-americana em Olimpíadas e Patrona da Natação Brasileira)
- Imortal Fundador: Roberto de Carvalho Pável (Técnico pentacampeão de natação pelo Botafogo e criador do Flexiteste)
- Cadeira nº 09:
- Patrono: Célio Cordeiro Filho (Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei e criador da Escola de Treinadores)
- Imortal Fundadora: Marcia Borges de Albergaria (Livre-docente e instrutora de capacitação de treinadores na CBV)
- Cadeira nº 10:
- Patrono: Leoni Nascimento (Ex-comentarista do SporTV e técnico pioneiro no futebol de areia)
- Imortal Fundador: Wagner Domingos Fernandes Gomes (Mestre em Motricidade e autor de obras sobre natação)
- Cadeira nº 11:
- Patrona: Luz Marina de Souza (Referência na organização do atletismo carioca e ex-presidente da FARJ)
- Imortal Fundador: Tibério Costa José Machado (Especialista em Gestão e Políticas Públicas de Esporte)
- Cadeira nº 12:
- Patrona: Fernanda Barroso Beltrão (Referência em Didática e Ciência da Motricidade na UCB)
- Imortal Fundadora: Andrea Ferreira João (Bicampeã sul-americana, ex-técnica da Seleção e presidente da FEGRJ)
- Cadeira nº 13:
- Patrona: Daisy Regina Pinto Barros (Pioneira da Ginástica Rítmica no país e ex-técnica da Seleção)
- Imortal Fundadora: Renata Rodrigues Ferreira (Especialista em Psicomotricidade e Natação Infantil)
- Cadeira nº 14:
- Patrono: Ricardo Lucena Ferreira (Referência na pedagogia do esporte e na iniciação ao futsal)
- Imortal Fundador: Gilson Ramos de Oliveira Filho (Doutor em Ciência do Desporto e Fisioterapia)
- Cadeira nº 15:
- Patrono: Raul Ferreira Neto (Autor e pioneiro nas metodologias ativas de recreação escolar)
- Imortal Fundador: Bruno de Castro Souza (Doutor em Educação Física pela UFRJ, palestrante e compositor)
- Cadeira nº 16:
- Patrono: Vinícius Ruas Ferreira da Silva (Professor Emérito da UFRJ e 8º Dan no Judô)
- Imortal Fundador: Ricardo Ruffoni (Professor da UFRRJ e condecorado com o 8º Dan no Judô)
- Cadeira nº 17:
- Patrona: Margarida Maria Ferreira da Cunha (Pioneira da Educação Física feminina e do folclore na UGF)
- Imortal Fundadora: Berenice Wilke (Ex-técnica da Seleção e pioneira da Ginástica Artística feminina)
- Cadeira nº 18:
- Patrono: Ary Ventura Vidal (Técnico campeão pan-americano de basquete em 1987)
- Imortal Fundador: Miguel Ângelo da Luz Coelho (Técnico campeão mundial e prata olímpica no basquete)
- Cadeira nº 19:
- Patrono: Marcelo Crespo Pereira Pinto (Incentivador do esporte universitário e da natação paralímpica)
- Imortal Fundador: Álvaro Luiz Monteiro Alves (Coordenador universitário e técnico campeão no basquete)
- Cadeira nº 20:
- Patrono: Lyterjá José dos Santos (Destaque do magistério público e militar do Rio de Janeiro)
- Imortal Fundador: Marcos Pinheiro Miranda (Campeão olímpico em Barcelona-1992 e técnico internacional de vôlei)
Tudo sobre
Vôlei
Sesc Flamengo x Dentil Praia Clube: acompanhe em tempo real o jogo pela Copa SupervôleiHá 13 minutos
Mais Esportes
Encontro de gerações leva Brasil ao ouro nos Jogos Sul-AmericanosHá 1 hora
Fora de Campo
Ex-NFL, J.J. Watt escolhe 'academia dos Flintstones' para treinar no Rio de JaneiroHá 1 hora
Vôlei
Praia Clube x Sesc Flamengo na 'final' da Copa Supervôlei: horário e onde assistirHá 2 horas
Futebol Americano
NFL no Rio: Com hotel exclusivo, Ravens cancela treino e libera atletasHá 2 horas
Lutas
Rosas Jr x Barcelos: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Vegas 121Há 3 horas
Mais LANCE!