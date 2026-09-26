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Brasileira afronta argentina antes de duelo no UFC: 'P@ se paga com dinheiro'

Norma Dumont provocou Ailín Pérez durante a encarada do UFC Vegas 121

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 14:46
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Norma Dumont após vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)
Norma Dumont após vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @norma_dumont_mma)

Norma Dumont levou a rivalidade entre Brasil e Argentina para outro nível antes de entrar no octógono. Na encarada para o UFC Vegas 121, realizada nesta sexta-feira (25), em Las Vegas, a brasileira provocou Ailín Pérez com preservativos e notas de dinheiro antes de disparar uma frase ofensiva contra a adversária.

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Com a bandeira do Brasil nas mãos, Norma jogou os objetos na direção da argentina e não deixou a provocação terminar ali. As duas precisaram ser separadas pela equipe do UFC, mas a brasileira ainda encontrou espaço para mandar um último recado à rival.

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— P@ se paga com dinheiro! Toma aí o seu! — provocou Norma.

A atitude faz referência ao passado de Ailín Pérez como criadora de conteúdo adulto. A argentina, de 31 anos, chega ao confronto após vencer Macy Chiasson em fevereiro, enquanto Norma tenta se recuperar da derrota para Joselyne Edwards, sofrida em abril.

Dentro do octógono, entretanto, está em jogo muito mais do que a rivalidade entre as duas. Norma, de 35 anos, e Pérez disputam uma posição de destaque na categoria dos galos, e a vencedora deve ficar próxima de uma oportunidade pelo cinturão de Kayla Harrison. Vale destacar que a campeã, antes, coloca o título em jogo contra a brasileira Amanda Nunes em novembro deste ano.

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Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)
Norma Dumont venceu Ketlen Vieira no card preliminar do UFC Vegas 110 (Foto: Reprodução: Chris Unger / Zuffa LLC / UFC)
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