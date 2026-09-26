Rosas Jr x Barcelos: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Vegas 121
Evento será realizado em Las Vegas (EUA), a partir das 18h (de Brasília)
O Ultimate retorna com o UFC Vegas 121 neste sábado (26). Na luta principal, o brasileiro Raoni Barcelos enfrenta o mexicano Raul Rosas Jr. pela categoria dos galos (até 61,2 kg) – em uma disputa por uma vaga na parte de cima do ranking. Além do carioca, outros cinco lutadores representam o Brasil nos cards principal e preliminar.
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Rosas Jr. x Barcelos
O duelo coloca frente a frente dois lutadores em momentos distintos da carreira. Aos 21 anos, Raul Rosas Jr. tenta ampliar a sequência de cinco vitórias consecutivas e chega ao confronto com um cartel de 12 triunfos e apenas uma derrota no MMA profissional.
Especialista no jogo de chão, o mexicano se destaca pelo controle que exerce durante as lutas. Na história do peso-galo, Rosas Jr. possui os maiores índices de tempo de controle (56,9%) e de domínio no solo (47,7%), números que ajudam a dimensionar a principal característica de seu estilo.
Do outro lado, Raoni Barcelos, de 39 anos, atravessa uma das melhores fases da carreira. O brasileiro venceu as últimas cinco lutas e chega ao confronto depois de superar Montel Jackson, em abril, resultado que levou o atleta às marcas de 11 vitórias no UFC e 22 no MMA profissional.
A experiência e o jogo defensivo serão armas importantes para o brasileiro. Faixa-preta de jiu-jítsu, Raoni tem a maior taxa de defesa de quedas entre os lutadores ativos da divisão, com 89,5%, e fará sua primeira luta principal no Ultimate justamente contra um adversário conhecido pela força no grappling.
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FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 121
📆 Data: 26 de setembro de 2025
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Meta Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21h
Peso-galo (até 61,2 Kg): Raul Rosas Jr. (61,6 Kg) x Raoni Barcelos (61,2 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Norma Dumont (61,6 Kg) x Ailin Perez (61,6 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luis Hernandez (92,5 Kg) x Sedriques Dumas (89,3 Kg)
Final do TUF peso-galo (até 61,2 Kg): Mahammadali Osmanli (61,6 Kg) x Ilimbek Akylbek (61,4 Kg)
Final do TUF peso-palha (até 52,1 Kg): Melissa Amaya (52,6 Kg) x Tina Black (52,6 Kg)
Card Preliminar - 18h
Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand (61,4 Kg) x Rinya Nakamura (61,6 Kg)
Peso-médio (até 83,9 Kg): Rodolfo Vieira (84,3 Kg) x Robert Bryczek (84,1 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rodolfo Bellato (92,7 Kg) x Christian Edwards (92,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Elves Brener (70,3 Kg) x Josiah Harrell (70,5 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): Montel Jackson (61,6 Kg) x Ricky Simon (61,4 Kg)
Peso-galo (até 61,2 Kg): John Castaneda (61,6 Kg) x Alateng Heili (61,6 Kg)
Peso-palha (até 52,1 Kg): Vanessa Demopoulos (52,6 Kg) x Yazmin Jauregui (52,1 Kg)
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