Brasileiras defendem dinastia no Mr. Olympia em 2026

Além da tentativa de bicampeonato de Ramon Dino no masculino pela Classic, as brasileiras também buscam defender um título no Mr. Olympia. No caso delas, trata-se de uma dinastia na categoria Wellness.

Desde que a divisão foi criada, em 2021, somente mulheres nascidas no Brasil conquistaram o primeiro lugar. Nesse período, Francielle Mattos venceu nas três primeiras edições, Isa Pereira Nunes em 2024, e Eduarda Bezerra defende o título nesta temporada. Além delas, Rayane Fogal também é força para manter a série brasileira.

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Além dos títulos na Wellness, as brasileiras venceram em outras categorias. Nathalia Melo, primeira brasileira campeã da competição, ganhou a Bikini em 2012. Nessa mesma categoria, Angélica Teixeira foi bicampeã em 2017 e 2018, e Elisa Pecini venceu em 2019.

Na Women's Physique, Juliana Malacarne foi tetracampeã entre 2014 e 2017. Recentemente, Natália Coelho ganhou em 2022 e é a atual campeã da categoria.

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Brasileiras nesta edição do Mr. Olympia

O Brasil não terá representantes nas categorias femininas Fitness e Figure. Na Wellness, as brasileiras serão quase metade das competidoras, com 19 entre 40. As favoritas são Isa Pereira Nunes e Eduarda Bezerra.

Ms. Olympia: Leyvina Rodrigues Barros e Barbara De Freitas Moojen

Leyvina Rodrigues Barros e Barbara De Freitas Moojen Fitness Olympia: nenhuma brasileira na lista

nenhuma brasileira na lista Figure Olympia: nenhuma brasileira na lista

nenhuma brasileira na lista Bikini Olympia: Nivea Gabriella Campos Sobral, Elisa Pecini e Bruna Toigo

Nivea Gabriella Campos Sobral, Elisa Pecini e Bruna Toigo Women's Physique Olympia: Zama Benta, Jessica Macedo e Naiana Nana

Zama Benta, Jessica Macedo e Naiana Nana Wellness Olympia: Isabelle Aguiar, Viviane Alves Marcucci, Valeria Bodanese, Raeli Dias, Dayse Do Valle, Tatiane Farkas, Rayane Fogal, Franciely Kawashima Marques, Valquiria Lopes, Camile Luz, Giselle Machado, Daniele Mendonca, Juliana Mota, Isabelle Nunes, Pamela Rodrigues, Camila Rodrigues Barreto, Narla Vilar, Jessica Yamazaki e Eduarda Bezerra

Isabelle Aguiar, Viviane Alves Marcucci, Valeria Bodanese, Raeli Dias, Dayse Do Valle, Tatiane Farkas, Rayane Fogal, Franciely Kawashima Marques, Valquiria Lopes, Camile Luz, Giselle Machado, Daniele Mendonca, Juliana Mota, Isabelle Nunes, Pamela Rodrigues, Camila Rodrigues Barreto, Narla Vilar, Jessica Yamazaki e Eduarda Bezerra Fit Model Olympia: Gabriela Queiroz

Agenda do Mr. Olympia 2026

Pré-julgamento da Olympia

Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

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Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30

Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

Pré-julgamento da Olympia

Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais)

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Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30

Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

Seminário dos Campeões

Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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