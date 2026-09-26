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Brasil fecha Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026 na liderança e mira Lima 2027

Delegação verde-amarela conquistou mais de 70 vagas para o Pan-Americano

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
26/09/2026 19:42
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Piu com medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026
Piu com medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

O Brasil encerrou sua participação nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026 no topo do quadro de medalhas. A delegação conquistou 312, sendo 122 de ouro, 107 de prata e 83 de bronze, e também avançou na preparação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027.

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No total, 77 atletas brasileiros garantiram vagas para o Pan-Americano de Lima 2027 em modalidades como atletismo, águas abertas, escalada, hipismo, karatê, polo aquático, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo e vela. Somadas às classificações conquistadas anteriormente, o Brasil já contabiliza 255 vagas para a competição.

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O desempenho verde-amarelo chamou atenção também pela variedade de modalidades em que o país chegou ao pódio. O Time Brasil conquistou medalhas em cerca de 90% das 52 modalidades disputadas na competição.

Entre os esportes com maior destaque estiveram a natação e o atletismo. A natação conquistou 29 títulos e 54 pódios, enquanto o atletismo terminou a competição com 14 ouros e 38 medalhas. Já as modalidades de combate — judô, boxe, esgrima, taekwondo, karatê e wrestling — somaram 51 medalhas, sendo 23 de ouro.

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Boxe do Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026
Boxe do Brasil nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fé 2026 (Foto: Bruno Ruas/COB)

Para Yane Marques, chefe de missão do Time Brasil, os resultados mostram a força do esporte brasileiro e o trabalho realizado em conjunto por atletas, confederações, clubes e pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

— Encerramos os Jogos Sul-Americanos com o Brasil no primeiro lugar de forma consistente. E isso nos dá muito orgulho.

Com a experiência adquirida e os resultados alcançados, o Brasil encerra os Jogos Sul-Americanos de 2026 com foco nas próximas etapas do ciclo. Lima 2027 será o próximo grande compromisso multiesportivo, enquanto Los Angeles 2028 aparece como objetivo de longo prazo.

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