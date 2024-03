No ano de 2016, Brandão chocou o Brasil na disputa no 47º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo ao se tornar campeão nas quatro disputas que enfrentou numa noite, vencendo os troféus das categorias Fisiculturismo Juvenil até 75kg e Fisiculturismo Juvenil - Overall, disputadas por atletas até 23 anos, bem como Fisiculturismo Sênior Masculino, até 100 kg, e Fisiculturismo Sênior Masculino - Overall.