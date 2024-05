Dupla é destaque do Los Angeles Clippers (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 07/05/2024 - 23:30 • São Paulo (SP)

A equipe de Los Angeles, liderada por Lawrence Frank, está novamente numa posição complicada após mais uma eliminação na primeira rodada dos playoffs, desta vez contra o Dallas Mavericks. A grande questão que permanece é sobre o futuro do trio Kawhi Leonard, Paul George e James Harden no time.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kawhi Leonard, afetado por lesões, participou de apenas dois dos seis jogos, deixando a responsabilidade da ofensiva nas mãos de Paul George e James Harden. Apesar de esforços consideráveis, eles não conseguiram superar a equipe adversária liderada por Luka Doncic e Kyrie Irving. Harden até teve uma boa performance na série, mas George não conseguiu manter a consistência necessária, o que pode ameaçar sua permanência no time.

➡️ Popó desafia estrela internacional: ‘Vai encarar ou vai arregar?’

Após uma temporada expressando otimismo sobre uma renovação de contrato, Paul George viu-se sem um novo acordo no final das competições. O desempenho abaixo do esperado nos playoffs pode impactar a oferta que o jogador tanto espera da direção do Clippers. Lawrence Frank destacou a importância de George para a equipe, mas enfatizou que qualquer acordo deve ser benéfico para ambos os lados.

Dupla não deu o resultado esperado nesta temporada (Foto: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Perspectivas de Mercado para Harden e George

Ambos os jogadores, com Harden sendo agente livre irrestrito e George com a opção de jogador em seu contrato, têm a oportunidade de buscar contratos máximos neste verão. O objetivo do Clippers é de retê-los, embora reconheçam que ambos são jogadores de elite e têm outras opções.

Enquanto isso, Leonard, que aceitou um desconto para continuar com o Clippers e buscar o título da NBA, espera que seus companheiros de equipe façam o mesmo enquanto o clube manobra pelo novo Acordo Coletivo de Trabalho.

O desafio agora para Lawrence Frank e a direção do Clippers é fortalecer o elenco de apoio ao redor de suas estrelas. Isso inclui abordar a necessidade de jogadores confiáveis e complementares que se encaixem bem com as estrelas do time, considerando as limitações impostas pelo novo acordo coletivo. Com o mercado de agentes livres à frente e decisões importantes a serem tomadas, o período de offseason promete ser crucial e possivelmente transformador para os destinos dos Los Angeles Clippers.