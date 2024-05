Thiago Monteiro joga muito, bate ex-top 10 do mundo e avança em Roma

Thiago Monteiro no Master 1000 de Madri (Foto: Joma)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 11:46 • Roma (Itália)

O tenista Thiago Monteiro, número 2 do Brasil e 106º do mundo, conquistou uma bela vitória diante do francês ex-top 7 e atual 38º no ranking da ATP, Gael Monfils. Esta foi a estreia do brasileiro na chave principal do Masters 1000 de Roma, na Itália.

Monteiro precisou de 1h28 para fechar o placar em 6/2 e 7/5, tendo convertido seis "aces" a três de Monfils. O francês ainda cometeu as três duplas-faltas da partida, além do mesmo número de erros não-foçados do brasileiro - foram 12 -, e disparou 11 bolas vencedoras contra 15 de Monteiro.

O brasileiro começou a partida com uma postura agressiva na devolução, buscando tentar dominar pontos desde a linha de base. Assim, conquistou quebra no 1º game, abriu 2/0 e seguiu sacando com muita confiança, confirmando games de zero e forçando Monfils a jogar uma bola a mais em seus games de saque. Thiago trabalhou muito bem com "forehand" buscando paralelase , com isso, chegou a nova quebra no 7º game - quando sacou bem para definir a parcial em pouco mais de 30 minutos.

No set seguinte, Monfils conseguiu trabalhar melhor com seu primeiro serviço e, aos poucos, encontrou tempo de devolução do saque angulado do brasileiro. Desta forma, pressionou nos 6º, 8º e 10º games, mas viu o brasileiro manter a solidez de linha de base, não ser ameaçado e conquistar quebra providencial no 11º game, após erro de Monfils.

Thiago Monteiro busca uma vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Roma (Foto: Thomas Coex / AFP)

Esta é a 16ª vitória da carreira de Monteiro diante de um tenista do top 40, em 60 partidas disputadas. O jogo marca também a segunda vez que o brasileiro chega à segunda rodada no Masters de Roma. Em 2023, o tenista se garantiu diretamente na chave e caiu na segunda rodada para o croata Borna Coric, que virou em dois tiebreaks.

Monteiro busca uma inédita terceira rodada em Roma e encara o australiano Jordan Thompson. Os dois já se enfrentaram duas vezes no circuito profissional e cada um venceu um duelo. Este será o primeiro confronto entre eles no saibro.