Jake Paul ameaça Mike Tyson e se vangloria pelo que fez ao boxe

Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 20:47 • São Paulo (SP)

O influenciador Jake Paul, durante visita VIP ao Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, prometeu acabar com o Myke Tyson, ex-campeão mundial dos pesos-pesados e um dos maiores nomes da história do boxe.

Contudo, apesar de aquecer a rivalidade, o youtuber confessou seu amor e idolatria pela lenda do boxe norte-americano. Além disso, ele se vangloriou por toda visibilidade que deu ao esporte com seu poder de influência.

- É uma honra estar no ringue com ele, mas tenho que acabar com ele. É guerra. Vale tudo no amor e na guerra. Amo o cara, mas assim que isso virou uma luta profissional, um de nós tem que morrer. Ele é uma lenda. Eu amo o cara, mas no fim das contas, é guerra, você precisa ir à guerra e botar tudo em jogo. Ainda tenho o maior respeito por ele, e acho que ele dirá o mesmo sobre mim e o que eu fiz pelo esporte - relatou Jake Paul.

O combate será feito de forma profissional e não apenas como exibição (Fotos: Arquivo Pessoal)

E QUANDO ACONTECE A LUTA?

O combate entre Jake Paul e Mike Tyson está marcado para acontecer no dia 20 de julho, no At&t Stadium, no Texas (EUA).

A luta será sancionada pela comissão atlética do Texas e está prevista para ter oito rounds de dois minutos cada. Myke Tyson possui um cartel de 50 vitórias e apenas seis derrotas. Enquanto isso, Jake Paul, 27, tem nove vitórias e somente uma derrota.