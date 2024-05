Lucas Chumbo e Pedro Scooby se uniram a outros surfistas para promover suporte às vítimas das chuvas que têm assolado o Rio Grande do Sul (Foto: Brian Bielmann / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 16:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A SOS Rio Grande do Sul, que recebe doações em Saquarema (RJ), cidade natal de Lucas Chumbo, enviará o primeiro caminhão de itens à Base Aérea do Galeão, na capital fluminense, nesta quarta-feira (8), de onde seguirá para o Rio Grande do Sul.

Em paralelo à mobilização iniciada por Pedro Scooby no último fim de semana, Lucas mantém sua própria campanha de arrecadação de mantimentos para as vítimas das chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.

Lucas Chumbo é surfista de ondas gigantes (Foto: Reprodução/Instagram)

Entenda a mobilização

No domingo (5), Chumbo e Pedro Scooby se uniram a outros surfistas de ondas grandes para promover suporte às vítimas das chuvas que têm assolado o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Além de mantimentos, a equipe de esportistas liderada por Chumbo e Scooby providenciou jet skis e coletes salva-vidas para auxiliar nos resgate das pessoas ilhadas no estado sulista; todos os surfistas convocados possuem conhecimento em resgate e primeiros socorros.

A iniciativa partiu de Scooby, que, em uma postagem em seu perfil no Instagram, mobilizou a comunidade surfista e enalteceu a importância de ajudar as pessoas necessitadas em momentos de crise. Tanto ele quanto Chumbo são conhecidos por seu engajamento em ações sociais.