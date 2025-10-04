Brasil encerra participação no Mundial de Canoagem e Ana Sátila brilha

Ana Sátila conquistou duas medalhas de bronze para o Brasil no Mundial de Canoagem Slalom 2025. A competição foi encerrada neste sábado (4) em Sydney, Austrália, com a participação da atleta e de Pepê Gonçalves nas quartas de final do caiaque cross, prova disputada em formato eliminatório.

A canoísta brasileira garantiu os dois bronzes em diferentes categorias durante o evento internacional. Uma das medalhas veio no contrarrelógio do cross individual e a outra na canoa (C1), que é uma prova olímpica. Além dos pódios, Ana também obteve um sétimo lugar na competição de caiaque.

— Estou muito feliz. Encerro o Mundial com duas medalhas no peito e, mesmo depois de um ano turbulento por questões de saúde, consegui terminar muito bem na competição mais importante da temporada. Só tenho a agradecer a todos pela torcida e apoio — declarou Ana Sátila após sua participação.

Brasileira terminou a final do caiaque individual em sétimo lugar (Foto: Divulgação/ CBCa)

No último dia de competições, Ana avançou após vencer sua bateria inicial e ficar em segundo lugar nas oitavas de final do caiaque cross. A brasileira foi eliminada nas quartas ao terminar na quarta posição.

Pepê Gonçalves também representou o Brasil no caiaque cross, terminando em 12º lugar na classificação geral. O atleta iniciou com um terceiro lugar na primeira bateria, passou pela repescagem, avançou nas oitavas e foi eliminado nas quartas ao finalizar em quarto.

— Era a prova mais importante do ano e terminar em 12º lugar geral me deixa muito orgulhoso desse resultado. Estou muito honrado, porque foi um ano bem difícil. Agora é descansar, refletir e seguir em frente pois resiliência é o nosso sobrenome — afirmou Pepê.

Pepê Gonçalves no primeiro treino da Canoagem Slalom Extremo em Paris (Foto: Wander Roberto / COB)

Outro brasileiro, Omira, venceu sua estreia na competição, mas ficou em quarto na terceira fase e não conseguiu avançar para as etapas seguintes do torneio.

As medalhas de ouro do caiaque cross foram conquistadas pelo britânico Joseph Clarke na categoria masculina e pela francesa Angele Hug na feminina.

Mundial de Canoagem Slalom

O Mundial de Canoagem Slalom 2025 reuniu os principais atletas da modalidade em diversas categorias em Sydney. As competições aconteceram em instalações preparadas para eventos de alto nível.

O calendário da modalidade já define os próximos desafios internacionais antes dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Mundial de 2026 será realizado em Oklahoma City, nos Estados Unidos, enquanto a edição de 2027 terá como sede La Seu d'Urgell, na Espanha.