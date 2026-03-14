Ana Sátila comemora 30 anos com dois ouros em competição internacional

A canoísta brasileira Ana Sátila teve um dia inesquecível em Montgomery, nos Estados Unidos, conquistando medalhas de ouro nas provas de K1 (caiaque com 1 atleta) e C1 (canoagem com 1 atleta) femininos pela etapa do ICF Ranking. As vitórias vieram na sexta-feira (13), data em que a atleta completou 30 anos.

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Em sua primeira disputa, a mineira de Iturama superou o percurso do K1 feminino em 106.85 segundos, sem nenhuma penalização. A americana Evy Leibfarth ficou com a prata, registrando 111.07, enquanto sua compatriota Ria Sribar completou o pódio, com 115.87.

Na sequência, a brasileira voltou à água para o C1 feminino e garantiu seu segundo ouro do dia. Sátila cravou o tempo de 114.23, seguida mais uma vez por Leibfarth (114.80) e pela italiana Marta Bertoncelli, que alcançou a terceira posição (115.58).

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— Ganhar duas medalhas de ouro já é muito especial, mas fazer isso no dia do meu aniversário de 30 anos torna tudo ainda mais marcante. Foi um dia muito feliz. Treinei bastante aqui e estou muito contente em ver esse trabalho se transformar em resultado dentro da água. Quero agradecer a todos pela torcida e carinho de sempre, é sempre um combustível para dar o meu melhor.

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Ana Sátila completa 30 anos em grande estilo, com dois ouros em competição internacional (Foto: Redes Sociais)

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Importância da competição

A atleta, única representante do Brasil na competição, está treinando no canal do Montgomery Whitewater desde o início de março, sob a orientação de Ettore Ivaldi, técnico da seleção brasileira. O evento em solo norte-americano reúne competidores de diversos países e distribui pontos cruciais para o ranking mundial da modalidade.

Ana Sátila competindo (Foto CBCa)

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