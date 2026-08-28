Sul-Americano de vôlei: Seleção Brasileira tem mais três convocadas para treinos Com o aumento da lista, cinco jogadoras deverão ser cortadas antes do campeonato

Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou mais três nomes convocados pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos voltados ao Campeonato Sul-Americano. A levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina se juntam às 16 jogadoras que já se concentram em Saquarema para a competição, que acontece entre os dias 8 e 12 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho.

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A adição de novas jogadoras à lista aumenta também o número de atletas que deverão ser cortadas na convocação final para o Sul-Americano. Isso porque cada seleção pode inscrever apenas 14 atletas, ou seja, cinco da lista atual ficarão fora do torneio que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Karina e Vivian, do Sesc RJ Flamengo, e Sabrina, do Praia Clube, já vinham treinando com a Seleção B e, agora, foram promovidas ao time principal. Em julho, as jogadoras se consagraram campeãs da Copa Sul-Americana, ao superar a Colômbia na decisão, e a oposta foi eleita a MVP do torneio.

Sabrina foi eleita MVP da Copa Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram)

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Veja a convocação da Seleção para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Kisy

Tainara

Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

Karina

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

Larissa Besen

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

Natinha

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Cinco precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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