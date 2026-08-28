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Sul-Americano de vôlei: Seleção Brasileira tem mais três convocadas para treinos

Com o aumento da lista, cinco jogadoras deverão ser cortadas antes do campeonato

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 17:06
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção Brasileira B na Copa Sul-Americana de vôlei feminino
Seleção Brasileira B na Copa Sul-Americana de vôlei feminino (Foto: Reprodução/Instagram)

Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou mais três nomes convocados pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos voltados ao Campeonato Sul-Americano. A levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina se juntam às 16 jogadoras que já se concentram em Saquarema para a competição, que acontece entre os dias 8 e 12 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho.

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A adição de novas jogadoras à lista aumenta também o número de atletas que deverão ser cortadas na convocação final para o Sul-Americano. Isso porque cada seleção pode inscrever apenas 14 atletas, ou seja, cinco da lista atual ficarão fora do torneio que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Karina e Vivian, do Sesc RJ Flamengo, e Sabrina, do Praia Clube, já vinham treinando com a Seleção B e, agora, foram promovidas ao time principal. Em julho, as jogadoras se consagraram campeãs da Copa Sul-Americana, ao superar a Colômbia na decisão, e a oposta foi eleita a MVP do torneio.

Sabrina posa com o prêmio de MVP da Copa Sul-Americana de vôlei
Sabrina foi eleita MVP da Copa Sul-Americana (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-Americano

Veja a convocação da Seleção para o Sul-Americano*

LEVANTADORAS

  • Macris
  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Kisy
  • Tainara
  • Sabrina

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann
  • Karina

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena
  • Larissa Besen

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle
  • Natinha

Técnico: José Roberto Guimarães

*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Cinco precisarão ser cortados antes do início do campeonato

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