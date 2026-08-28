Sul-Americano de vôlei: Seleção Brasileira tem mais três convocadas para treinos
Com o aumento da lista, cinco jogadoras deverão ser cortadas antes do campeonato
Nesta sexta-feira (28), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou mais três nomes convocados pelo técnico José Roberto Guimarães para os treinos voltados ao Campeonato Sul-Americano. A levantadora Vivian, a ponteira Karina e a oposta Sabrina se juntam às 16 jogadoras que já se concentram em Saquarema para a competição, que acontece entre os dias 8 e 12 de setembro, no Ginásio do Maracanãzinho.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A adição de novas jogadoras à lista aumenta também o número de atletas que deverão ser cortadas na convocação final para o Sul-Americano. Isso porque cada seleção pode inscrever apenas 14 atletas, ou seja, cinco da lista atual ficarão fora do torneio que vale vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
Karina e Vivian, do Sesc RJ Flamengo, e Sabrina, do Praia Clube, já vinham treinando com a Seleção B e, agora, foram promovidas ao time principal. Em julho, as jogadoras se consagraram campeãs da Copa Sul-Americana, ao superar a Colômbia na decisão, e a oposta foi eleita a MVP do torneio.
➡️ Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-Americano
Veja a convocação da Seleção para o Sul-Americano*
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Kisy
- Tainara
- Sabrina
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
- Karina
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
- Larissa Besen
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
- Natinha
Técnico: José Roberto Guimarães
*A lista final do Sul-Americano de vôlei deverá ter 14 nomes. Cinco precisarão ser cortados antes do início do campeonato
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Rosamaria revela 'talento secreto' antes do Sul-AmericanoHá 5 horas
Vôlei
Seleção feminina acompanha derrota do Brasil Sub-17 antes do Sul-AmericanoHá 6 horas
Vôlei
Simone Lee, do Sesc Flamengo, entra em seleção de torneio continentalHá 1 dia
Vôlei
Tabela do Sul-Americano de vôlei de praia: datas e horáriosHá 1 dia
Vôlei
Brasil bate Venezuela e encara França na semi do Mundial Sub-17Há 1 dia
Vôlei
Julia Kudiess avança na recuperação após lesão no joelhoHá 1 dia
Mais LANCE!