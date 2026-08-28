Dono de antigo cinturão de Alex Poatan projeta retorno ao UFC
Carlos Ulberg foca em recuperação antes de primeira defesa de título dos meio-pesados
Carlos Ulberg já começa a projetar o retorno ao octógono. Atual campeão dos meio-pesados (até 93 kg) e dono do cinturão que pertenceu a Alex Poatan, o neozelandês revelou seus planos após uma grave lesão no joelho adiar a primeira defesa de título no UFC. A declaração aconteceu durante a coletiva do evento de Xangai, na China.
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A conquista inédita veio na luta principal do UFC 327, quando Ulberg aproveitou a saída de Poatan da categoria para disputar o cinturão contra Jiri Prochazka. O lutador levou a melhor e conquistou o título, mas o novo capítulo da carreira acabou interrompido pouco depois por uma grave lesão no joelho, que o mantém longe do octógono desde abril.
Afastado da rotina normal de treinos, Ulberg admitiu a frustração por acompanhar os outros lutadores de fora. Ainda assim, o campeão garantiu que segue frequentando a academia enquanto concilia a reabilitação com a preparação possível neste momento.
— É uma droga ficar de fora observando o pessoal. Continuo na academia acompanhando a galera e também fazendo minha reabilitação. Eu preferiria muito mais estar treinando pesado com os caras, mas sou um profissional e estou fazendo de tudo para garantir que, como campeão, eu consiga voltar aos tatames. Estou pronto para recuperar minha saúde e poder defender meu título no início do ano que vem.
A expectativa, portanto, é que Carlos Ulberg consiga se recuperar a tempo de voltar ao octógono no início de 2027. Até lá, o neozelandês terá de assistir de fora aos movimentos da divisão que agora lidera, enquanto trabalha para chegar à primeira defesa de cinturão em plenas condições. Neste meio tempo, porém, a expectativa é que o UFC organize uma disputa de cinturão interino.
➡️ Em busca do terceiro cinturão no UFC, Alex Poatan volta aos treinos
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