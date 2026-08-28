Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Equipe de Gabriel Bortoleto, Audi vive grave crise fora da F1

Crise na montadora provoca cortes de funcionários e aumenta pressão por resultados na F1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/08/2026 11:34
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Antiga Sauber, a Audi faz em 2026 sua temporada de estreia oficial na Fórmula 1. E, embora mantenha um planejamento realista a longo prazo, resultados positivos já puderam ser celebrados. Ainda assim, segundo Ralf Schumacher, a crise vivida pela montadora pode exigir uma aceleração neste processo de adaptação à categoria.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para além da elite do automobilismo, a Audi enfrenta problemas internos na Alemanha. Com isso, o Grupo Volkswagen, que controla a montadora, precisou diminuir consideravelmente o quadro de funcionários e já planeja novos cortes. O portal alemão "Deutsche Welle", inclusive, reportou que a marca anunciou planos para eliminar até 7,5 mil postos de trabalho no país até o fim de 2029.

continua após a publicidade

Diante desse cenário, o ex-piloto e comentarista da F1 entende que o plano da equipe de Gabriel Bortoleto para disputar títulos em 2030 pode demorar demais. Para Schumacher, o ideal seria que o time comandado por Mattia Binotto acelerasse o processo de evolução para que os resultados chegassem o quanto antes.

— Fiquei muito feliz pelo Nico [Hulkenberg] ter marcado seus primeiros pontos antes das férias, mas a Audi precisa fazer mais do que enviar um sinal para a empresa proprietária. Atualmente, está em crise e acho que a equipe de corrida precisa mostrar sucesso para que o clima na Audi não vire contra o investimento na F1. Querer competir pelo título em 2030 pode ser tarde demais. Os sucessos precisam vir mais rápido — analisou Ralf Schumacher, em entrevista ao jornal "Bild".

continua após a publicidade

Os resultados chegam com calma na temporada 2026 para a Audi. Apesar disso, a equipe afirmou que está dentro do planejamento de longo prazo na Fórmula 1, que prevê a disputa pelo título em 2030. Com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, a montadora alemã ocupa a oitava colocação no Mundial de Construtores.

Após 12 etapas disputadas na F1 2026, a Audi somou 16 pontos. Os melhores resultados da equipe foram três oitavos lugares: dois com Bortoleto, nos GPs da Inglaterra e da Bélgica, e um com Hulkenberg, no GP da Holanda.

continua após a publicidade

A estreia oficial da Audi aconteceu no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da F1 2026. Embora conte com profissionais experientes que vieram da Sauber, a equipe iniciou a temporada como time de fábrica pela primeira vez. Por isso, a expectativa para os dois primeiros anos é de construção, com resultados mais significativos previstos a partir de 2028.

Brasil garantido na F1 2027

Para Gabriel Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Veja todos os nomes confirmados aqui.

continua após a publicidade

Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Fernando Alonso vê Verstappen acima de Hamilton e Schumacher na F1

Há 2 horas
Pista em Ímola passa por reformas e busca voltar para o calendário da F1

Fórmula 1

Itália aponta Ímola como alternativa para encerramento da F1

Há 16 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Com Gabriel Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

Há 20 horas
Rubinho Barrichello foi o campeão da temporada 2025 na Nascar Brasil

Fórmula 1

Equipe da Stock Car libera Rubinho Barrichello em meio a processo na Justiça

Há 21 horas
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Fórmula 1

Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027

Há 1 dia
Franco Colapinto, da Alpine, no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Alpine renova com Colapinto e confirma dupla para F1 2027

Há 1 dia
Mais LANCE!
Com George Russell na frente, grid da F1 em ação no GP da Holanda

Mercedes, Audi, Ferrari e Honda serão beneficiadas via ADUO

Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

Mercedes afirma estar sem dinheiro para melhorias na F1 2026

Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez em coletiva

GP da Espanha de F1 anuncia patrocínio do Real Madrid; entenda

Kimi Antonelli sorri no GP da Holanda pela F1 2026

Kimi Antonelli completa 20 anos; relembre os feitos da sensação da F1

Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026

Chefe da F1 enxerga traço de Ayrton Senna em Antonelli: 'Dupla dimensão'

Lewis Hamilton faz 'joinha' com a mão ao sair do carro da Ferrari no GP da Holanda de Fórmula 1

Hamilton se desculpa à Ferrari por postura na F1: 'Vou melhorar'

Max Verstappen volta às origens no kart para encarar 100 pilotos em Silverstone (Crédito: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Max Verstappen desafia 100 pilotos em corrida de kart em Silverstone

Gabriel Bortoleto na Fórmula 1

Bortoleto compara Zandvoort e Interlagos: 'Nada bate nosso Brasilzão'

Gabriel Bortoleto, de capacete no carro, participa do único treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1

Bortoleto aponta problemas na largada e mira reação em Monza

De boné da Ferrari e óculos escuros, Lewis Hamilton leva a mão esquerda ao ouvido

F1: Ferrari se pronuncia após Lewis Hamilton detonar estratégia

Nico Hulkenberg em coletiva do GP da Holanda pela F1 2026

VÍDEO: Hulkenberg quase bate em Bortoleto após acidente de Verstappen na F1

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Gabriel Bortoleto revela frustração na Audi: 'Corrida estava acabada antes de começar'

Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera provisoriamente o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1 2026

Itália recebe próximo GP da Fórmula 1; veja datas e horários

De olhos fechados, Max Verstappen é fotografado com expressão desapontada durante o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1

F1: Verstappen chega ao segundo maior jejum da carreira no GP da Holanda