Equipe de Gabriel Bortoleto, Audi vive grave crise fora da F1 Crise na montadora provoca cortes de funcionários e aumenta pressão por resultados na F1

Antiga Sauber, a Audi faz em 2026 sua temporada de estreia oficial na Fórmula 1. E, embora mantenha um planejamento realista a longo prazo, resultados positivos já puderam ser celebrados. Ainda assim, segundo Ralf Schumacher, a crise vivida pela montadora pode exigir uma aceleração neste processo de adaptação à categoria.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para além da elite do automobilismo, a Audi enfrenta problemas internos na Alemanha. Com isso, o Grupo Volkswagen, que controla a montadora, precisou diminuir consideravelmente o quadro de funcionários e já planeja novos cortes. O portal alemão "Deutsche Welle", inclusive, reportou que a marca anunciou planos para eliminar até 7,5 mil postos de trabalho no país até o fim de 2029.

continua após a publicidade

Diante desse cenário, o ex-piloto e comentarista da F1 entende que o plano da equipe de Gabriel Bortoleto para disputar títulos em 2030 pode demorar demais. Para Schumacher, o ideal seria que o time comandado por Mattia Binotto acelerasse o processo de evolução para que os resultados chegassem o quanto antes.

— Fiquei muito feliz pelo Nico [Hulkenberg] ter marcado seus primeiros pontos antes das férias, mas a Audi precisa fazer mais do que enviar um sinal para a empresa proprietária. Atualmente, está em crise e acho que a equipe de corrida precisa mostrar sucesso para que o clima na Audi não vire contra o investimento na F1. Querer competir pelo título em 2030 pode ser tarde demais. Os sucessos precisam vir mais rápido — analisou Ralf Schumacher, em entrevista ao jornal "Bild".

continua após a publicidade

Os resultados chegam com calma na temporada 2026 para a Audi. Apesar disso, a equipe afirmou que está dentro do planejamento de longo prazo na Fórmula 1, que prevê a disputa pelo título em 2030. Com Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, a montadora alemã ocupa a oitava colocação no Mundial de Construtores.

Após 12 etapas disputadas na F1 2026, a Audi somou 16 pontos. Os melhores resultados da equipe foram três oitavos lugares: dois com Bortoleto, nos GPs da Inglaterra e da Bélgica, e um com Hulkenberg, no GP da Holanda.

continua após a publicidade

A estreia oficial da Audi aconteceu no Grande Prêmio da Austrália, primeira etapa da F1 2026. Embora conte com profissionais experientes que vieram da Sauber, a equipe iniciou a temporada como time de fábrica pela primeira vez. Por isso, a expectativa para os dois primeiros anos é de construção, com resultados mais significativos previstos a partir de 2028.

Brasil garantido na F1 2027

Para Gabriel Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi. Veja todos os nomes confirmados aqui.

continua após a publicidade

Com isso, o brasileiro segue fora das movimentações mais intensas do mercado, enquanto outras equipes ainda precisam definir parte – ou até toda – de suas duplas para 2027. A Haas, por exemplo, continua com as duas vagas abertas e aparece como um dos possíveis destinos de Rafael Câmara, também integrante da Academia de Pilotos da Ferrari.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.