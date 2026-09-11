Olá, amigos, tudo bem? Estou escrevendo minha coluna desta semana aqui na Espanha, primeira perna de um rápido giro pela Europa, que terminará na semana que vem, na Inglaterra. É uma janela entre as etapas 8 e 9 do Bradesco Stock Car Pro Series.

Aqui em Madri, que tem um dia bonito de sol e calor, estou acompanhando o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, inaugurando o novíssimo Madring, circuito urbano em plena capital espanhola. Obviamente que, na Fórmula 1 estarei com minhas atenções voltadas principalmente para Gabriel Bortoleto, mas também para o Rafael Câmara e o Emerson Fittipaldi Jr., ambos na Fórmula 2, e os brasileiros da Fórmula 3, que são o Pedro Clerot e o Fefo Barrichello.

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Um lugar especial na Europa

Depois disso, vou para um lugar verdadeiramente especial, que celebra em solo inglês o automobilismo e o resgate de sua memória. Estou falando de Goodwood, que é um distrito de West Sussex, onde participarei de um evento sensacional, o Goodwood Revival, nos dias 20 e 21 de setembro. Sobre o evento, falarei mais na semana que vem, mas tenho certeza de que será muito legal.



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Na verdade, meus dias estão sendo bem corridos. Depois da corrida de domingo passado, em Curvelo, na qual festejamos a primeira vitória da Mercado Livre Racing pelas mãos do Cesinha Ramos, saí rapidamente do Circuito dos Cristais porque tinha compromissos nos Estados Unidos já no início da semana.

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Cumprida essa agenda, viajei para a Europa praticamente num bate-volta. Isso porque já será hora de voltar para o Brasil, assim que terminar o Goodwood Revival, no dia 20, pois no domingo seguinte, em Brasília, teremos a corrida de duplas da Stock Car.

E por falar em corrida de duplas, quero anunciar que dividirei o meu SNG-01 Toyota Corolla Cross #06 com o piloto Daniel Malzoni. Eu conheço o Daniel há bastante tempo e sei o quanto ele gosta de competição e o quanto leva tudo o que faz a sério. Quando surgiu essa oportunidade, pensei que seria muito legal dividir o carro com alguém que, além de ser meu amigo, tem uma história muito interessante no automobilismo e uma vontade enorme de aprender e competir.

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A Corrida de Duplas é justamente uma oportunidade de juntar experiências diferentes. E, no nosso caso, existe também essa amizade, que torna tudo ainda mais especial. Ele já correu de kart, moto, rally, provas de longa duração e mais um monte de coisas, ou seja, o que não falta é estrada.



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Fiquei muito feliz com o que fizemos em Curvelo na equipe Mercado Livre Racing, embora eu, particularmente, tenha ficado longe do que pretendia. A pole e a vitória de Cesinha na corrida principal foi a coroação do trabalho árduo do Andreas Mattheis e equipe, uma demonstração de que a Mercado Livre Racing está aos poucos deixando para trás as dificuldades da primeira metade do campeonato. É certo que eu e o Thiago Camilo tivemos dificuldades, mas foram coisas de corrida e vamos para as cabeças em Brasília.

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Abraço a todos e até sexta-feira que vem, direto do Goodwood Revival, na Inglaterra. Excelente final de semana para todos.

PS: putz, com tanto assunto, nem deu para falar da final do NTT IndyCar Series, que aconteceu na semana passada em Laguna Seca, mas fica para uma coluna futura. Fui!