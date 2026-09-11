Além de Piu: os brasileiros no Mundial de Atletismo Ultimate

Recordista mundial dos 400m com barreiras, campeão mundial e tricampeão da Diamond League, Alison dos Santos é o nome que concentra os holofotes brasileiros no Mundial de Atletismo Ultimate. Mas ele será acompanhado por dois atletas que também ganharão a atenção dos torcedores: Matheus Lima, também dos 400m com barreiras, e Gabriele dos Santos, no salto triplo.

➡️Análise: Alison dos Santos muda a hierarquia dos 400m com barreiras

➡️Karalis consolida ameaça à era Duplantis na Diamond League

Matheus Lima se consolida entre os melhores

Aos 23 anos, Matheus Lima vive uma temporada de afirmação nos 400m com barreiras. O cearense, que compete pelo Pinheiros, estabeleceu em agosto o recorde pessoal de 47s26 na etapa da Silésia da Diamond League. A marca o colocou na quarta posição do ranking mundial de 2026 e garantiu ao brasileiro um lugar entre os principais nomes da prova no Ultimate.

continua após a publicidade

Matheus deixou Fortaleza há três anos para treinar com o técnico Sanderlei Parrela e, desde então, vem subindo de nível. Em 2024, chegou à semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris e, posteriormente, estreou na Diamond League. Na época, a meta era correr na casa dos 47 segundos.

Em 2025, Matheus foi semifinalista do Mundial de Atletismo de Tóquio e terminou a temporada com a quinta colocação na final da Diamond League. O melhor momento veio na atual temporada, quando correu abaixo dos 48 segundos seis vezes, melhorou seu recorde pessoal para 47s26 e terminou em terceiro lugar na final da Diamond League, no último sábado (5).

continua após a publicidade

Agora, terá pela frente uma das provas mais fortes do Ultimate. Matheus estará na segunda semifinal dos 400m com barreiras, ao lado do norueguês Karsten Warholm, enquanto Alison dos Santos estará na primeira, com Rai Benjamin.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A brasileira Gabriele Santos, atleta do salto triplo (Foto: Carol Coelho/ CBAt)

Gabriele dos Santos: entre as oito melhores

Se Matheus chega ao Ultimate em meio à ascensão nos 400m com barreiras, Gabriele dos Santos vive a oportunidade de competir em um grupo extremamente restrito no salto triplo. A brasileira de 31 anos está entre as oito atletas que disputarão a prova feminina em Budapeste. Sua marca de 14,18m, registrada no Pan-Americano de Atletismo de Medellín, em 28 de junho, garantiu a presença no torneio.

continua após a publicidade

Treinada por Tania Fernandes de Paula Moura, Gabriele encara a competição com uma meta clara: aproveitar a oportunidade para melhorar sua participação em grandes eventos. Atual campeã Pan-Americana, a brasileira terá como rivais a dominicana Thea LaFond, atual campeã olímpica, e a senegalesa Saly Sarr, atual campeã da Diamond League.

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.