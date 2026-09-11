Lorena exalta conexão com Roberta no Sul-Americano: 'O máximo possível'
Central se adapta às bolas rápidas da levantadora na Seleção
Lorena venceu a concorrência pela vaga deixada na Seleção por Julia Kudiess, que se recupera de lesão, e vem sendo peça importante do time de José Roberto Guimarães no Sul-Americano. Atuando junto com Diana no plantel inicial, a central acumula bons números nas três primeiras partidas do Brasil no torneio e enxerga uma melhora cada vez maior no entrosamento com Roberta, levantadora titular.
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A jogadora do Sesc Flamengo conta que vem precisando adaptar seu jogo a um estilo de bolas mais rápidas pelo meio, marca da Seleção Brasileira. No último mês, ela intensificou os treinamentos com Roberta "no máximo possível" e vê o resultado do esforço ser colocado em prática no Ginásio do Maracanãzinho, palco do torneio continental.
— Estou precisando, não mudar uma característica minha - porque já tenho uma velocidade muito boa -, só que esse entrosamento era uma coisa que eu precisava ganhar com a Roberta. Antes, quem estava jogando com ela era a Julia (Kudiess). Então, por estar no time titular, ela treinava mais com a Roberta. Agora, estou treinando quase até o desgaste para pegar esse bola rápida com ela. Tem vezes que vai sair e outras que não, então temos que ter paciência. Mas tem sido muito bom e gratificante ver dando certo ali.
Após as três partidas do Brasil no Sul-Americano, em que Lorena foi titular, a central soma 24 pontos, entre 19 de ataque e cinco de bloqueio. Nesta quinta-feira (10), substituída por Luiza na reta final do terceiro set, ela viu o ponto que cravou a vitória brasileira sobre a Colômbia do banco, em um dramático 36 a 34. Mesmo fora de quadra nos pontos finais, a central ressaltou a "paciência" da equipe em um momento adverso.
— A gente tem levado os jogos com muita paciência. A gente sabe que os times aqui do Sul-Americano são de muita defesa. A Colômbia é um time muito forte com um ataque excelente; as meninas foram muito boas ali. A gente estava pronta para ter paciência nesse jogo e tivemos até o final, tanto é que foi 36 a 34. Estava todo mundo muito firme e sem largar o osso.
Após a vitória sobre as colombianas, a Seleção Brasileira folga nesta sexta-feira (11) e volta à ação no sábado (12). Às 13h30 (de Brasília), o time de Zé Roberto enfrenta o Peru pela quarta rodada do Sul-Americano, que garante vaga olímpica antecipada à seleção campeã. Com 9 pontos e nenhum set perdido, o Brasil é o atual líder da tabela.
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Resultados e agenda do Brasil no Sul-Americano:
- Brasil 3 x 0 Venezuela - 25/14, 25/13 e 25/19
- Brasil 3 x 0 Peru - 25/16, 25/16 e 25/15
- Brasil 3 x 0 Colômbia - 25/19, 25/18 e 36/34
- Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
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