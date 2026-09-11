A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (11) às atividades do GP da Espanha 2026. A etapa é disputada no Circuito de Madring e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Kimi Antonelli e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Madring.

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posição piloto equipe tempo 1 George Russell Mercedes 1:34.077 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 5 Max Verstappen Red Bull +0.626 6 Lando Norris McLaren +0.870 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.956 8 Oscar Piastri McLaren +1.071 9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 10 Liam Lawson Racing Bulls +1.462 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 12 Pierre Gasly Alpine +1.680 13 Esteban Ocon Haas +1.757 14 Franco Colapinto Alpine +1.856 15 Fernando Alonso Aston Martin +2.396 16 Oliver Bearman Haas +2.680 17 Carlos Sainz Williams +2.793 18 Yuki Tsunoda Racing Bulls +2.862 19 Lance Stroll Aston Martin +3.177 20 Alexander Albon Williams +3.514 21 Sergio Perez Cadillac +4.073 22 Valtteri Bottas Cadillac +4.741

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado!

Kimi Antonelli aparece então atrás de Russell para ocupar a segunda posição, à frente das Ferraris

Últimos 10 minutos de treino livre!

Russell faz novo tempo mais rápido da sessão: 1m34s077

Com primeiro melhor setor, Bortoleto sobe para a 9º colocação. Vale destacar, porém, que o brasileiro pegou trânsito no final da volta, o que prejudicou seu tempo

De macios, George Russell desbanca a escuderia italiana e assume a ponta, com 1m34s145

Disputa forte da Ferrari! Hamilton de volta ao topo, com cerca de 0,06 segundos a menos que Leclerc

Bom desempenho de Hulkenberg, que tem o sexto melhor tempo

Opa! Nova líder na área... Leclerc supera Hamilton com 1m34s683

Antonelli cola na liderança, com apenas 3 décimos de diferença

Ainda de pneus duros, Bortoleto sobe para 7º lugar

Hamilton registra novo melhor tempo: 1m34s803

Fim dos primeiros 20 minutos de treino. Pódio: Hamilton (1º), Leclerc (2º) e Verstappen (3º). Bortoleto ocupa a 11ª colocação

Ainda no topo, Hamilton melhora tempo de volta, com 1m35s563

Dupla da Alpine e Nico Hulkenberg seguem sem tempos marcados

Apenas o piloto brasileiro utiliza os compostos duros; resto do grid escolheu os médios

Lewis Hamilton no topo!

Logo atrás, chega Bortoleto, em quarto

Leclerc assume a ponta, mas rapidamente é superado por Verstappen e Antonelli, que fica na liderança

Gabriel Bortoleto faz sétimo melhor tempo

Com as primeiras voltas marcadas, Max Verstappen lidera com 1m39s257

Quem puxa a fila é Esteban Ocon, seguido logo atrás por Oliver Bearman

Não demorou para o pelotão sair dos boxes... Todos ansiosos para testar a nova e desafiadora de Madring

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP da Espanha começa em 10 minutos

Relembre o GP da Itália:

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E os horários dos treinos no GP da Espanha?

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília

Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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