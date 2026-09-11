Russell supera Ferrari e lidera o treino livre 1 no GP da Espanha na F1
Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Madring
A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (11) às atividades do GP da Espanha 2026. A etapa é disputada no Circuito de Madring e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.
➡️ Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Kimi Antonelli e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Madring.
|posição
|piloto
|equipe
|tempo
1
George Russell
Mercedes
1:34.077
2
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.286
3
Charles Leclerc
Ferrari
+0.459
4
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.543
5
Max Verstappen
Red Bull
+0.626
6
Lando Norris
McLaren
+0.870
7
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0.956
8
Oscar Piastri
McLaren
+1.071
9
Nico Hulkenberg
Audi
+1.452
10
Liam Lawson
Racing Bulls
+1.462
11
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.575
12
Pierre Gasly
Alpine
+1.680
13
Esteban Ocon
Haas
+1.757
14
Franco Colapinto
Alpine
+1.856
15
Fernando Alonso
Aston Martin
+2.396
16
Oliver Bearman
Haas
+2.680
17
Carlos Sainz
Williams
+2.793
18
Yuki Tsunoda
Racing Bulls
+2.862
19
Lance Stroll
Aston Martin
+3.177
20
Alexander Albon
Williams
+3.514
21
Sergio Perez
Cadillac
+4.073
22
Valtteri Bottas
Cadillac
+4.741
Acompanhe como foi o TL1
FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Kimi Antonelli aparece então atrás de Russell para ocupar a segunda posição, à frente das Ferraris
- Últimos 10 minutos de treino livre!
- Russell faz novo tempo mais rápido da sessão: 1m34s077
- Com primeiro melhor setor, Bortoleto sobe para a 9º colocação. Vale destacar, porém, que o brasileiro pegou trânsito no final da volta, o que prejudicou seu tempo
- De macios, George Russell desbanca a escuderia italiana e assume a ponta, com 1m34s145
- Disputa forte da Ferrari! Hamilton de volta ao topo, com cerca de 0,06 segundos a menos que Leclerc
- Bom desempenho de Hulkenberg, que tem o sexto melhor tempo
- Opa! Nova líder na área... Leclerc supera Hamilton com 1m34s683
- Antonelli cola na liderança, com apenas 3 décimos de diferença
- Ainda de pneus duros, Bortoleto sobe para 7º lugar
- Hamilton registra novo melhor tempo: 1m34s803
- Fim dos primeiros 20 minutos de treino. Pódio: Hamilton (1º), Leclerc (2º) e Verstappen (3º). Bortoleto ocupa a 11ª colocação
- Ainda no topo, Hamilton melhora tempo de volta, com 1m35s563
- Dupla da Alpine e Nico Hulkenberg seguem sem tempos marcados
- Apenas o piloto brasileiro utiliza os compostos duros; resto do grid escolheu os médios
- Lewis Hamilton no topo!
- Logo atrás, chega Bortoleto, em quarto
- Leclerc assume a ponta, mas rapidamente é superado por Verstappen e Antonelli, que fica na liderança
- Gabriel Bortoleto faz sétimo melhor tempo
- Com as primeiras voltas marcadas, Max Verstappen lidera com 1m39s257
- Quem puxa a fila é Esteban Ocon, seguido logo atrás por Oliver Bearman
- Não demorou para o pelotão sair dos boxes... Todos ansiosos para testar a nova e desafiadora de Madring
COMEÇOU!
- Primeiro treino livre do GP da Espanha começa em 10 minutos
- Relembre o GP da Itália:
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E os horários dos treinos no GP da Espanha?
SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília
Previsão de chuva para etapa
A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.
Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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