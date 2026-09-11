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Russell supera Ferrari e lidera o treino livre 1 no GP da Espanha na F1

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Madring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 08:20
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (11) às atividades do GP da Espanha 2026. A etapa é disputada no Circuito de Madring e começou com o primeiro treino livre desta manhã. Veja como foi.

➡️ Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, George Russell liderou o pelotão com sua Mercedes. Kimi Antonelli e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Madring.

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posiçãopilotoequipetempo

1

George Russell

Mercedes

1:34.077

2

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.286

3

Charles Leclerc

Ferrari

+0.459

4

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.543

5

Max Verstappen

Red Bull

+0.626

6

Lando Norris

McLaren

+0.870

7

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+0.956

8

Oscar Piastri

McLaren

+1.071

9

Nico Hulkenberg

Audi

+1.452

10

Liam Lawson

Racing Bulls

+1.462

11

Gabriel Bortoleto

Audi

+1.575

12

Pierre Gasly

Alpine

+1.680

13

Esteban Ocon

Haas

+1.757

14

Franco Colapinto

Alpine

+1.856

15

Fernando Alonso

Aston Martin

+2.396

16

Oliver Bearman

Haas

+2.680

17

Carlos Sainz

Williams

+2.793

18

Yuki Tsunoda

Racing Bulls

+2.862

19

Lance Stroll

Aston Martin

+3.177

20

Alexander Albon

Williams

+3.514

21

Sergio Perez

Cadillac

+4.073

22

Valtteri Bottas

Cadillac

+4.741

Acompanhe como foi o TL1

FIM DO PRIMEIRO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  • Kimi Antonelli aparece então atrás de Russell para ocupar a segunda posição, à frente das Ferraris
  • Últimos 10 minutos de treino livre!
  • Russell faz novo tempo mais rápido da sessão: 1m34s077
  1. Com primeiro melhor setor, Bortoleto sobe para a 9º colocação. Vale destacar, porém, que o brasileiro pegou trânsito no final da volta, o que prejudicou seu tempo
  • De macios, George Russell desbanca a escuderia italiana e assume a ponta, com 1m34s145
  1. Disputa forte da Ferrari! Hamilton de volta ao topo, com cerca de 0,06 segundos a menos que Leclerc
  • Bom desempenho de Hulkenberg, que tem o sexto melhor tempo
  • Opa! Nova líder na área... Leclerc supera Hamilton com 1m34s683
  1. Antonelli cola na liderança, com apenas 3 décimos de diferença
  1. Ainda de pneus duros, Bortoleto sobe para 7º lugar
  • Hamilton registra novo melhor tempo: 1m34s803
  1. Fim dos primeiros 20 minutos de treino. Pódio: Hamilton (1º), Leclerc (2º) e Verstappen (3º). Bortoleto ocupa a 11ª colocação
  1. Ainda no topo, Hamilton melhora tempo de volta, com 1m35s563
  • Dupla da Alpine e Nico Hulkenberg seguem sem tempos marcados
  1. Apenas o piloto brasileiro utiliza os compostos duros; resto do grid escolheu os médios
  • Lewis Hamilton no topo!
  1. Logo atrás, chega Bortoleto, em quarto
  • Leclerc assume a ponta, mas rapidamente é superado por Verstappen e Antonelli, que fica na liderança
  1. Gabriel Bortoleto faz sétimo melhor tempo
  1. Com as primeiras voltas marcadas, Max Verstappen lidera com 1m39s257
  • Quem puxa a fila é Esteban Ocon, seguido logo atrás por Oliver Bearman
  • Não demorou para o pelotão sair dos boxes... Todos ansiosos para testar a nova e desafiadora de Madring

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP da Espanha começa em 10 minutos
  • Relembre o GP da Itália:

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E os horários dos treinos no GP da Espanha?

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília

Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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