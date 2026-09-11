Gabriel Bortoleto não escondeu a empolgação com o desafio de acelerar pela primeira vez no novo circuito de Madring. O GP da Espanha marcará a estreia de Madri na Fórmula 1, mas a pista já chega ao calendário cercada por uma fama de ser uma das mais difíceis da temporada. Para o brasileiro da Audi, porém, a preocupação com os riscos não pode superar a vontade de encontrar o limite.

➡️ Participação de Leclerc na Ferrari vira dúvida após acidente na F1

— Na pista não tem como você ter medo, se você tem medo você não está fazendo o esporte certo, no final das contas. É óbvio que a sensação de você estar numa pista nova, circuito de rua, é sempre muito desafiador, mas medo não, só de tubarão. Acho que vi muitos filmes de terror de tubarão quando eu era pequeno — brincou Bortoleto, em entrevista exclusiva ao "ge".

continua após a publicidade

A declaração ganha ainda mais peso diante das características do Madring. O circuito tem 5,416 quilômetros, 22 curvas e trechos de alta velocidade, além de muros próximos e setores em que os pilotos terão pouco espaço para corrigir eventuais erros. A preparação para a estreia também acendeu um alerta, já que os testes da Fórmula 3 tiveram 19 bandeiras vermelhas em dois dias.

Madring desafia pilotos da F1

Para Bortoleto, o segredo para encarar uma pista nova está em construir confiança rapidamente. Segundo o brasileiro, começar o trabalho com um bom nível de confiança permite que o piloto evolua a partir de uma base mais sólida, algo especialmente importante em um circuito de rua. O objetivo, portanto, não é evitar os riscos, mas respeitar os limites enquanto busca extrair o máximo do carro.

continua após a publicidade

— O mais importante em pistas novas, principalmente pistas de rua, é você já começar lá no topo, porque quando você começa lá em cima com uma confiança boa, você constrói dali em diante. Quando você começa embaixo normalmente é complicado para você chegar a tempo. Na pista não tem como você ter medo, se você tem medo você não está fazendo o esporte certo, no final das contas.

A sensação de risco, segundo Bortoleto, também muda assim que o piloto assume o carro na F1. A adrenalina e a concentração fazem com que o receio desapareça quando deixa os boxes, deixando espaço apenas para a pilotagem. O piloto da Audi ainda explicou que esse comportamento não é exclusivo dele, mas faz parte da rotina de quem compete na elite do automobilismo.

continua após a publicidade

— Isso acontece com toda certeza. Acho que você está numa adrenalina tão grande, em um momento tão tenso ali que, assim que fecha o capacete, você desliga e você só acorda de novo quando o carro para.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

La Monumental vira atração à parte

Entre os principais desafios do Madring está a La Monumental, curva que terá aproximadamente 550 metros e 24% de inclinação. O trecho é considerado uma espécie de mini-oval dentro do circuito de rua e será uma novidade para praticamente todo o grid. Bortoleto, que não tem experiência em grandes ovais, encontrou uma referência conhecida para explicar o que espera encontrar da nota etapa da F1.

continua após a publicidade

— A La Monumental é impressionante. Vai ser muito divertido. O Bacião (em Cascavel) lembra um pouco, só não tem muita inclinação como aqui. Madring é uma pista muito única nesse sentido. Eu acho que por isso que também é tão desafiador, mas não me vem na cabeça nenhuma pista parecida.

A percepção de Bortoleto é semelhante à de outros pilotos que já tiveram contato com o traçado. George Russell chegou a dizer que ficou surpreso com o número de bandeiras vermelhas nos testes da F3 e classificou o circuito como provavelmente o mais arriscado do calendário. Carlos Sainz, que participou do desenvolvimento do evento, também afirmou que o desenho da pista e a proximidade das barreiras farão do Madring um dos maiores desafios recentes da categoria.

continua após a publicidade

Mesmo com todas as dificuldades, Bortoleto acredita que a novidade pode abrir espaço para surpresas no GP da Espanha. A Audi tem condições de brigar por pontos justamente porque todas as equipes precisarão aprender a pista durante o fim de semana. Assim, a expectativa é de uma evolução constante entre os primeiros treinos e a classificação, com mudanças importantes no comportamento dos carros conforme os pilotos ganharem confiança no novo circuito.

— Acho que sim, temos boas chances de lutar por pontos neste final de semana. A gente sabe que cada vez tem ficado mais apertado entre as equipes, mas eu estou otimista. É uma pista nova para todo mundo e a gente tem um bom grupo hoje de engenheiros para acertar o carro junto comigo. Estou animado, acho que esse final de semana vai ser interessante também — concluiu.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.