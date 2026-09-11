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Ana Cristina brilha em vitória do Brasil e revela pedido: 'Passem aí'

Ponteira marcou 32 pontos em jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei
Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Ana Cristina foi o grande nome da vitória do Brasil sobre a Colômbia na noite desta quinta-feira (10), pelo Sul-Americano. Maior pontuadora do jogo, a ponteira anotou 28 acertos e inflamou o Ginásio do Maracanãzinho com viradas de bola importantes, principalmente na terceira parcial, que terminou em um suado 36 a 34. Ao fim do duelo, a jogadora revelou ter feito um pedido importante para as companheiras na linha de passe.

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Ainda que muito bem na rede, Ana Cristina oscilou na recepção ao longo do confronto. Reconhecendo a fragilidade no momento, ela foi direta com as colegas: "Passem aí que eu vou atacar". Assim, foi normal enxergar a líbero Nyeme entrando na frente da ponteira para receber saques, exercendo sua função com excelência.

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— Me senti muito confortável com as meninas do meu lado, elas me apoiaram bastante. A gente tem construído essa confiança a cada jogo. Isso é muito importante. E seguimos querendo evoluir para os próximos jogos.

Entre os 28 pontos de Ana Cristina, 26 foram de ataque e 2 de bloqueio. A ponteira também chamou a atenção na partida por conta de imponentes bolas de pipe, isto é, saltando de trás da linha dos três metros. Para ela, ter esse diferencial, que exige bastante entrosamento, é importante para desafogar as centrais da rede.

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— Gosto muito de atacar pipe, mas não é uma bola fácil, exige muita conexão. E é um aspecto que a gente vem crescendo, tanto eu quanto a Roberta, a cada jogo. Isso começou na VNL e tem se intensificado. Acho que é uma bola que ajuda muito a liberar as centrais. É uma jogada importante, a gente tem treinado bastante, e vem dando certo.

Ana Cristina vibra ao marcar ponto para o Brasil em jogo contra a Itália, válido pela semifinal da VNL
Ana Cristina comemora ponto em Brasil x Itália pela semifinal da VNL (Foto: Volleyball World)

O desempenho de Ana Cristina foi fundamental para o Brasil chegar à sua terceira vitória em três jogos no Sul-Americano. Após esses confrontos, ela figura como a 4ª maior pontuadora do torneio, com 51 acertos. A Seleção, que busca o título e a consequente vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028, soma nove pontos e é a primeira colocada da tabela da competição da América do Sul.

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Resultados e agenda do Brasil no Sul-Americano:

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela - 25/14, 25/13 e 25/19
  2. Brasil 3 x 0 Peru - 25/16, 25/16 e 25/15
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia - 25/19, 25/18 e 36/34
  4. Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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Atuações de Vivian e Sabrina no Sul-Americano ganham a web: 'LA espera vocês'