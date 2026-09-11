Surpresa de Zé Roberto entra e garante vitória do Brasil: 'Pronta'

A noite desta quinta-feira (10) foi especial para Sabrina. A oposta, que vem tendo suas primeiras oportunidades em um campeonato de grande expressão pela Seleção principal, foi peça-chave da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano. A jogadora foi uma surpresa na lista final de José Roberto Guimarães para o torneio.

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Para estar entre as 14 relacionadas, Sabrina, antes na Seleção B, venceu a concorrência com Kisy, que disputou a VNL desta temporada. Fazendo valer a convocação, a oposta entrou no segundo set do jogo do Sul-Americano e correspondeu à altura a missão de substituir Rosamaria, que saiu com dores no joelho esquerdo.

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Sabrina entrou no momento em que Brasil e Colômbia estavam empatados em 3 a 3 na segunda parcial. Com oscilações da equipe ao longo do set, a oposta foi responsável por virar bolas importantes e resgatar o ânimo do time de José Roberto Guimarães. Ao longo do jogo, a atleta marcou nove pontos, entre sete de ataque e dois de bloqueio.

— Fico feliz por ter conseguido ajudar. No segundo set, a gente ficou alguns momento atrás e eu fico feliz por ter ajudado o time a sair com a vitória, ali no terceiro set também. É isso, fico feliz por estar pronta para poder ajudar o time.

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Quem também ficou "feliz" com a atuação de Sabrina foi Zé Roberto. Ao fim do jogo, o técnico destacou o desempenho importante da oposta, ainda mais em momentos de pressão na partida. A vitória da Seleção por 36 a 34 no terceiro set veio justamente em passagem de Sabrina no saque. À pedido de Zé, ela trocou o viagem pelo flutuante, e a estratégia deu certo.

— O importante é ela mostrar justamente o fato de ela colaborar com o time, ter a garra e a atitude que ela teve. São em momentos decisivos que você conhece a jogadora, no que ela pode ajudar e dar para o time. A Sabrina teve um comportamento bem bacana, ajudando no momento em que a Rosamaria se machucou. Ela teve que assumir a posição, virou bolas importantes tanto no segundo quando no terceiro set, e sacou bem. A entrada dela foi importante.

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Zé Roberto no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Com set 'interminável', Brasil bate Colômbia e mantém 100% no Sul-Americano

O Brasil segue dominante no Sul-Americano feminino de vôlei e chega à sua terceira vitória em três jogos, em busca do título e da vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34.

Com três vitórias em três partidas, a Seleção Brasileira chega a 9 pontos e segue na liderança da tabela. Todos os times do Sul-Americano folgam nesta sexta-feira (11) e voltam à quadra do Maracanãzinho no sábado (12). Às 13h30 (de Brasília), o Brasil enfrenta o Chile.

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