GP da Espanha: conheça o novo circuito que estreia na F1

O Madring será o palco do GP da Espanha de Fórmula 1, que marca a estreia do novo circuito no calendário da categoria. Localizado em Madri, o traçado tem 5,414 km de extensão e 22 curvas, combinando trechos urbanos, partes rápidas e pontos de forte frenagem. A principal novidade fica por conta da La Monumental, curva inclinada que promete ser uma das imagens mais marcantes da pista.

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A pista terá 57 voltas durante a corrida e apresenta muros próximos em boa parte do percurso. O circuito também possui mudanças de elevação e diferentes tipos de curvas, o que exige um carro equilibrado para enfrentar tanto as partes de alta velocidade quanto os setores mais técnicos. Confira como é uma volta completa pelo Madring.

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Primeiro setor

A volta começa na reta principal e leva os pilotos até a curva 1, uma das primeiras oportunidades de ultrapassagem do circuito. Depois, o traçado passa pela curva 2 e chega à curva 3, chamada Hortaleza, que marca o início de uma região mais urbana da pista. A sequência segue rápida até a curva 4, antes de os pilotos encontrarem a forte frenagem da curva 5.

Na curva 5, os carros precisam reduzir bastante a velocidade antes de seguirem para a curva 6. É nesse ponto que começa a Subida de las Cárcavas, que conduz os pilotos até a curva 7, localizada na parte mais alta de todo o circuito. O primeiro setor termina depois dessa mudança de altitude, em uma região que combina velocidade e variação de relevo.

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Segundo setor

A segunda parte da volta começa com a passagem pela curva 8, conhecida como El Búnker, nome inspirado nas construções históricas localizadas próximas ao circuito. Depois, os pilotos seguem por um trecho rápido até a curva 9 e chegam às curvas 10 e 11, que formam uma chicane. A sequência prepara a entrada para a principal atração do Madring.

A curva 12 é a La Monumental, uma longa curva inclinada que chega a 24% de inclinação. O trecho tem cerca de 550 metros e permite diferentes linhas de trajetória, característica que pode tornar a disputa especialmente interessante. A saída da curva também será importante para os pilotos que tentarem ganhar posição na sequência.

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Terceiro setor

Depois da La Monumental, os pilotos passam por uma sequência de curvas que combina mudanças de direção e trechos de maior velocidade. As curvas 13, 14, 15 e 16 conduzem o carro até a região final do circuito, enquanto as curvas 17 e 18 acrescentam novas freadas e mudanças de ritmo. O traçado ainda passa por um túnel antes de entrar nos quilômetros finais da volta.

Na parte final, a curva 19 é a última de aceleração antes de uma sequência mais técnica. Logo depois, os pilotos chegam à curva 20, a mais lenta de todo o circuito, antes de seguirem para a curva 21 e, finalmente, para a curva 22, chamada El Parque. A última curva é importante para preparar a saída rumo à reta principal e iniciar uma nova volta.

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Madring em números

Extensão: 5,414 km Curvas: 22 Voltas: 57 Distância da corrida: 308,399 km Principal atração: La Monumental, curva 12 Inclinação máxima da La Monumental: 24%