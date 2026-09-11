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Em formato inédito, Mundial de Atletismo Ultimate reúne elite

Primeira edição do torneio reúne 381 atletas de 65 países; campeão de cada prova receberá US$ 150 mil

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
11/09/2026 08:00
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Com Alison dos Santos, os campeões da Diamond League recebem seus troféus em Bruxelas, na Bélgica
Com Alison dos Santos, os campeões da Diamond League recebem seus troféus em Bruxelas, na Bélgica (Foto: Diamond League)

O atletismo terá uma competição inédita neste fim de semana. A partir desta sexta-feira (11), a cidade de Budapeste, na Hungria, recebe a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, competição que reúne as grandes estrelas da modalidade em um formato inédito.

➡️Análise: Alison dos Santos muda a hierarquia dos 400m com barreiras

➡️Karalis consolida ameaça à era Duplantis na Diamond League

Ao todo, 381 atletas de 65 federações estarão no Centro Nacional de Atletismo Gyula Zsivotzky, construído para o Mundial de 2023. A competição reúne campeões olímpicos, campeões mundiais, vencedores da Diamond League e atletas que tiveram os melhores desempenhos da temporada em 28 provas.

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O Brasil terá três representantes no Ultimate: Alison dos Santos e Matheus Lima, nos 400 metros com barreiras, e Gabriele dos Santos, no salto triplo. Piu chega ao torneio como um dos principais nomes da competição depois de estabelecer o recorde mundial da prova, com 45s80, na etapa de Zurique da Diamond League.

A competição será disputada ao longo de três noites, com número de participantes por prova reduzido em relação a um Mundial tradicional. No salto triplo feminino, por exemplo, apenas oito atletas estarão na disputa. Já os 400m com barreiras terão 16 competidores, divididos em duas semifinais, com os quatro melhores de cada série avançando para a decisão.

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O sueco Armand Duplantis é uma das estrelas do Mundial de Atletismo Ultimate
O sueco Armand Duplantis é uma das estrelas do Mundial de Atletismo Ultimate (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Premiação recorde

Além de reunir alguns dos principais atletas do mundo, o Ultimate Championship terá uma premiação de US$ 10 milhões, considerada recorde pela organização. Os campeões individuais de cada prova receberão US$ 150 mil.

Quando os brasileiros competem?

Os 400m com barreiras serão disputados no sábado (12), com as semifinais, e no domingo (13), quando acontece a final. A semifinal está marcada para 14h57 (horário de Brasília), enquanto a decisão será às 13h36. No salto triplo feminino, Gabriele dos Santos compete no domingo (13), a partir das 14h34, pelo horário de Brasília.

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O principal destaque brasileiro é Alison dos Santos. Recordista mundial dos 400m com barreiras, Piu terá pela frente novamente o norueguês Karsten Warholm e o norte-americano Rai Benjamin, os três melhores atletas da história da prova.

A presença dos três resume a proposta do Ultimate: colocar frente a frente alguns dos nomes que dominaram suas provas ao longo da temporada em uma competição criada para reunir a elite do atletismo mundial.

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