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'Inspirada' em Thiago Silva, Gabi salva bolas com pé no Sul-Americano

Ponteira protagonizou os lances sob os olhares do zagueiro e amigo no Maracanãzinho

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
11/09/2026 00:08
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Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei
Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Que Gabi Guimarães é craque no vôlei, não é novidade. Mas, dentro de quadra, a ponteira também mostra que leva jeito para jogar com os pés. Nesta quinta-feira (10), Gabi provou essa habilidade ao salvar duas bolas com chutes na vitória do Brasil sobre a Colômbia por 3 sets a 0 no Sul-Americano. E a ponteira protagonizou esses lances sob os olhares de Thiago Silva, zagueiro do Fluminense que acompanhou a partida no Maracanãzinho.

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O primeiro aconteceu no set inicial, quando Gabi manteve no alto, com o pé direito, uma bola que espirrou da defesa de Rosamaria. Ao longo do rally, o ponto acabou sendo das colombianas. Na segunda ocasião, já na parcial seguinte, ela salvou a bola com os pés no fundo de quadra e, na sequência da jogada, quem se deu bem foi o lado verde-amarelo.

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Ao fim da partida, Gabi descreveu os lances como "inspirados' no amigo Thiago Silva, que marcou presença na arquibancada e ganhou um abraço da jogadora ao fim do jogo. Ela ainda lamentou não conseguir assistir a jogos do zagueiro no estádio por conta das agendas conturbadas do esporte.

— As bolas com o pé foram inspiradas no Thiago Silva. Eu vi que ele estava aí, é um amigo meu, nos falamos sempre. Então, estou achando que foi um pouquinho da mágica dele que me deu sorte hoje (...). Já tentei assisti-lo agora na volta o Fluminense, mas fica um pouco difícil com o nosso calendário. Fiquei feliz que ele veio e torceu por nós. Falei para ele: 'Ainda bem que você é pé quente'. Se não, não deixaria ele voltar não — disse Gabi, com sorriso no rosto.

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Thiago Silva comemora classificação do Fluminense
Thiago Silva comemora classificação do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Os esforços de Gabi na partida foram essenciais para o time de Zé Roberto vencer a Colômbia por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 36/34). A ponteira foi dona de 10 pontos no jogo que marcou a terceira vitória do Brasil em três jogos no Sul-Americano. O campeão do torneio garante vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

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Próximos compromissos da Seleção brasileira no Sul-Americano:

  • Brasil x Chile - sábado (12), às 13h30 (de Brasília)
  • Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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