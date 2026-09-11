AO VIVO: siga o treino livre 2 do GP da Espanha pela F1 2026

A Fórmula 1 segue com as atividades do GP da Espanha 2026 nesta sexta-feira (11). A etapa é disputada no Circuito de Monza, volta no sábado (12) para novo teste e a classificação para a corrida principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

➡️ Leclerc é liberado após acidente e está confirmado no GP da Espanha

Acompanhe como foi o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Apenas Lando Norris e Alonso seguem sem volta marcada

Antonelli supera companheiro da Mercedes na disputa pela liderança

Enquanto isso, foi a vez de Russell voltar ao topo

Volta de Verstappen deletada por não cumprir os limites de pista

Novo líder na área! Max Verstappen assume a ponta com maestria!

Ao fim dos 10 minutos iniciais, Bortoleto ocupa a 13ª posição, exatamente atrás de Hulkenberg

Destaque para Lindblad que entra no Top 3

Por conta de um problema na embreagem, participação de Fernando Alonso no segundo treino livre vira dúvida

Antonelli é o primeiro a alcançar a casa dos 34 segundos e vai para o topo

Como no TL1, a Ferrari começa a nova sessão na frente, com Leclerc na liderança e Hamilton logo atrás

George Russell puxa o pelotão, que logo vai à pista em peso

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP da Espanha começa em 15 minutos

Relembre o GP da Itália:

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E os horários dos treinos no GP da Espanha?

SEXTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília

Previsão de chuva para etapa

A previsão meteorológica indica um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Espanha, que acontece entre os dias 11 e 13 de setembro. A sexta-feira (11), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 30°C, sem previsão de chuva. No sábado (12), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 31°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média entre 7 km/h e 9 km/h e rajadas que podem chegar aos 30 km/h na sexta-feira. O índice de calor também deve ser monitorado, já que pode se aproximar de níveis considerados perigosos durante as tardes. Dessa forma, o calor e as altas temperaturas da pista devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados por pilotos e equipes no novo circuito espanhol.

Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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