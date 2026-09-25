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NFL reforça parceria com COB antes de Cowboys x Ravens no Rio

Partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens acontecerá neste domingo (27)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 08:46
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NFL terá jogo no Rio de Janeiro
Partida será o terceiro jogo da liga em território brasileiro (Foto: Divulgação/NFL)

A NFL participou do 2º Fórum Brasileiro de Futebol Americano, realizado nesta quinta-feira (24), na sede do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), no Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes do esporte para discutir o desenvolvimento do futebol americano e do flag football no país, às vésperas do NFL Rio Game, que acontece no domingo (27), no Maracanã.

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O evento contou com a participação de Victor Szepilovski, head de Business e Operations da NFL no Brasil. O executivo respondeu a perguntas sobre a atuação da liga no mercado brasileiro e destacou a importância do Rio de Janeiro e do Maracanã para a aproximação com os fãs e a expansão da marca no país.

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Responsável pelo desenvolvimento internacional do flag football na NFL, Afia Law também participou do encontro. No painel "NFL no Brasil: muito além do jogo", foram discutidas as perspectivas de crescimento das duas modalidades no território brasileiro.

A presença da NFL reforçou a parceria da liga com o COB e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), que trabalham no desenvolvimento e na expansão do esporte no país. O fórum faz parte da programação que antecede o confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no domingo.

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NFL amplia presença no Brasil

O Brasil é considerado o segundo maior mercado internacional da NFL, com mais de 36 milhões de fãs. A liga mantém um escritório oficial em São Paulo e também desenvolve o NFL Flag, programa de flag football voltado para jovens atletas em escolas de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Atualmente, o programa contempla as categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-15, além de possibilitar a participação em torneios internacionais.

Com o jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens no Maracanã, neste domingo (27), o Brasil receberá, pela terceira temporada consecutiva, uma partida da temporada regular da NFL. As duas primeiras foram realizadas em São Paulo.

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