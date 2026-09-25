Max Verstappen volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Azerbaijão
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Baku
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Azerbaijão de 2026, nesta sexta-feira (25), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio da terceira sessão em Baku.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Max Verstappen
Red Bull
1:43.922
2
George Russell
Mercedes
+0.099
3
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.111
4
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.351
5
Charles Leclerc
Ferrari
+0.622
6
Pierre Gasly
Alpine
+0.715
7
Oscar Piastri
McLaren
+0.824
8
Lando Norris
McLaren
+0.977
9
Isack Hadjar
Red Bull
+1.254
10
Franco Colapinto
Alpine
+1.670
11
Carlos Sainz
Williams
+1.683
12
Oliver Bearman
Haas
+1.770
13
Gabriel Bortoleto
Audi
+1.932
14
Esteban Ocon
Haas
+1.996
15
Nico Hulkenberg
Audi
+2.076
16
Sergio Pérez
Cadillac
+2.082
17
Alexander Albon
Williams
+2.154
18
Liam Lawson
Racing Bulls
+2.300
19
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+2.349
20
Fernando Alonso
Aston Martin
+2.590
21
Valtteri Bottas
Cadillac
+4.665
22
Lance Stroll
Aston Martin
+5.357
Acompanhe o TL3
*EM ATUALIZAÇÃO
- Enquanto isso, Gasly surpreende com Alpine, terminando em sexto.
- Hamilton melhora tempo e vai para o Top 3.
- Cronômetro encerrado!
- Novo líder na área: Verstappen faz 1m43s922 e assume a ponta!
- Bortoleto retorna ao Top 10 ao melhorar seu tempo, ficando apenas a 1,8 segundos de Russell.
- Max Verstappen chegou ao Top 2, com belo tempo de volta.
- Líder da sessão, Russell erra na curva 7 e fica perto de bater, mas consegue segurar sua Mercedes e da a ré de volta a pista.
- Brasileiro cai para 12º.
- Bortoleto faz sua melhor volta e sobe para 11º.
- Russell reforça liderança, com melhor tempo do dia: 1m44s021.
- Com pneus médios, Bortoleto segue como 18º colocado, a mais de 2,5 segundos de Russell.
- Safety car virtual foi acionado para retirar galho que estava perdido no meio da pista.
- Russell é o líder do pelotão, seguido por Leclerc, Antonelli e Hamilton.
- Sessão cheia de bandeiras amarelas! Pilotos escapam do traçado em diferentes pontos do circuito de Baku.
- Replay mostra que Lance Stroll bateu no muro, e Aston Martin pede para o piloto abandonar a corrida.
- Bortoleto não conseguiu melhorar tempo em nova tentativa e segue em 14º lugar.
- Leclerc até tentou, mas ficou em segundo, atrás de Hamilton por 0,2 segundos.
- Não demorou, porém, para Hamilton subir ao 1º lugar, superando o tetracampeão mundial. Britânico calça os compostos macios.
- De médios, Max Verstappen chega ao topo!
- Ventos fortes interferem na pista do GP do Azerbaijão!
- E chegou a Mercedes! Piloto italiano fecha sua primeira volta rápida e vai para o 3º lugar, enquanto Russell fica em quarto.
- Hadjar melhora e tira Bortoleto do Top 10.
- Destaque para Hulkenberg, que melhora tempo e vai para o Top 3.
- Com todos os melhores setores, Charles Leclerc supera Hamilton na liderança da sessão.
- Lewis Hamilton assume a ponta, com 1m46s168.
- Apenas Gasly, Colapinto e Bottas estão na garagem.
- Gabriel Bortoleto chega para o último treino do GP do Azerbaijão.
- Até o momento, o melhor tempo é de Gasly - ainda um tempo bem alto: 1m48s295.
- Charles Leclerc é o primeiro das principais equipes a ir à disputa.
- Rápido safety car virtual - sem motivo aparente.
- Poucos carros na pista nos primeiros 10 minutos de sessão.
- Franco Colapinto se junta ao companheiro.
- Para dar início às atividades, Pierre Gasly deixa os boxes e fica sozinho na pista.
- Diferente dos primeiros treinos, os pilotos não vão à pista nos segundos iniciais do cronômetro.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos.
- Relembre o GP da Espanha:
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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?
SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021
A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).
Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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