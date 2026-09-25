A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Azerbaijão de 2026, nesta sexta-feira (25), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio da terceira sessão em Baku.

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Confira o resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Max Verstappen Red Bull 1:43.922 2 George Russell Mercedes +0.099 3 Lewis Hamilton Ferrari +0.111 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.351 5 Charles Leclerc Ferrari +0.622 6 Pierre Gasly Alpine +0.715 7 Oscar Piastri McLaren +0.824 8 Lando Norris McLaren +0.977 9 Isack Hadjar Red Bull +1.254 10 Franco Colapinto Alpine +1.670 11 Carlos Sainz Williams +1.683 12 Oliver Bearman Haas +1.770 13 Gabriel Bortoleto Audi +1.932 14 Esteban Ocon Haas +1.996 15 Nico Hulkenberg Audi +2.076 16 Sergio Pérez Cadillac +2.082 17 Alexander Albon Williams +2.154 18 Liam Lawson Racing Bulls +2.300 19 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.349 20 Fernando Alonso Aston Martin +2.590 21 Valtteri Bottas Cadillac +4.665 22 Lance Stroll Aston Martin +5.357

Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

Enquanto isso, Gasly surpreende com Alpine, terminando em sexto.

Hamilton melhora tempo e vai para o Top 3.

Cronômetro encerrado!

Novo líder na área: Verstappen faz 1m43s922 e assume a ponta!

Bortoleto retorna ao Top 10 ao melhorar seu tempo, ficando apenas a 1,8 segundos de Russell.

Max Verstappen chegou ao Top 2, com belo tempo de volta.

Líder da sessão, Russell erra na curva 7 e fica perto de bater, mas consegue segurar sua Mercedes e da a ré de volta a pista.

Brasileiro cai para 12º.

Bortoleto faz sua melhor volta e sobe para 11º.

Russell reforça liderança, com melhor tempo do dia: 1m44s021.

Com pneus médios, Bortoleto segue como 18º colocado, a mais de 2,5 segundos de Russell.

Safety car virtual foi acionado para retirar galho que estava perdido no meio da pista.

Russell é o líder do pelotão, seguido por Leclerc, Antonelli e Hamilton.

Sessão cheia de bandeiras amarelas! Pilotos escapam do traçado em diferentes pontos do circuito de Baku.

Replay mostra que Lance Stroll bateu no muro, e Aston Martin pede para o piloto abandonar a corrida.

Bortoleto não conseguiu melhorar tempo em nova tentativa e segue em 14º lugar.

Leclerc até tentou, mas ficou em segundo, atrás de Hamilton por 0,2 segundos.

Não demorou, porém, para Hamilton subir ao 1º lugar, superando o tetracampeão mundial. Britânico calça os compostos macios.

De médios, Max Verstappen chega ao topo!

Ventos fortes interferem na pista do GP do Azerbaijão!

E chegou a Mercedes! Piloto italiano fecha sua primeira volta rápida e vai para o 3º lugar, enquanto Russell fica em quarto.

Hadjar melhora e tira Bortoleto do Top 10.

Destaque para Hulkenberg, que melhora tempo e vai para o Top 3.

Com todos os melhores setores, Charles Leclerc supera Hamilton na liderança da sessão.

Lewis Hamilton assume a ponta, com 1m46s168.

Apenas Gasly, Colapinto e Bottas estão na garagem.

Gabriel Bortoleto chega para o último treino do GP do Azerbaijão.

Até o momento, o melhor tempo é de Gasly - ainda um tempo bem alto: 1m48s295.

Charles Leclerc é o primeiro das principais equipes a ir à disputa.

Rápido safety car virtual - sem motivo aparente.

Poucos carros na pista nos primeiros 10 minutos de sessão.

Franco Colapinto se junta ao companheiro.

Para dar início às atividades, Pierre Gasly deixa os boxes e fica sozinho na pista.

Diferente dos primeiros treinos, os pilotos não vão à pista nos segundos iniciais do cronômetro.

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos.

Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

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Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1

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