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Max Verstappen volta a liderar a F1 no treino livre 3 do GP do Azerbaijão

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Baku

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 05:20
Atualizado há 0 minutos
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Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026
Pierre Gasly em ação no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP do Azerbaijão de 2026, nesta sexta-feira (25), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito urbano de Baku e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

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As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima quarta etapa da temporada. De volta ao topo, Max Verstappen liderou o pelotão com sua Red Bull. George Russell e Lewis Hamilton fecharam o pódio da terceira sessão em Baku.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Max Verstappen

Red Bull

1:43.922

2

George Russell

Mercedes

+0.099

3

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.111

4

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.351

5

Charles Leclerc

Ferrari

+0.622

6

Pierre Gasly

Alpine

+0.715

7

Oscar Piastri

McLaren

+0.824

8

Lando Norris

McLaren

+0.977

9

Isack Hadjar

Red Bull

+1.254

10

Franco Colapinto

Alpine

+1.670

11

Carlos Sainz

Williams

+1.683

12

Oliver Bearman

Haas

+1.770

13

Gabriel Bortoleto

Audi

+1.932

14

Esteban Ocon

Haas

+1.996

15

Nico Hulkenberg

Audi

+2.076

16

Sergio Pérez

Cadillac

+2.082

17

Alexander Albon

Williams

+2.154

18

Liam Lawson

Racing Bulls

+2.300

19

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+2.349

20

Fernando Alonso

Aston Martin

+2.590

21

Valtteri Bottas

Cadillac

+4.665

22

Lance Stroll

Aston Martin

+5.357

Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Enquanto isso, Gasly surpreende com Alpine, terminando em sexto.
  • Hamilton melhora tempo e vai para o Top 3.
  • Cronômetro encerrado!
  • Novo líder na área: Verstappen faz 1m43s922 e assume a ponta!
  1. Bortoleto retorna ao Top 10 ao melhorar seu tempo, ficando apenas a 1,8 segundos de Russell.
  1. Max Verstappen chegou ao Top 2, com belo tempo de volta.
  1. Líder da sessão, Russell erra na curva 7 e fica perto de bater, mas consegue segurar sua Mercedes e da a ré de volta a pista.
  • Brasileiro cai para 12º.
  1. Bortoleto faz sua melhor volta e sobe para 11º.
  • Russell reforça liderança, com melhor tempo do dia: 1m44s021.
  1. Com pneus médios, Bortoleto segue como 18º colocado, a mais de 2,5 segundos de Russell.
  • Safety car virtual foi acionado para retirar galho que estava perdido no meio da pista.
  • Russell é o líder do pelotão, seguido por Leclerc, Antonelli e Hamilton.
  • Sessão cheia de bandeiras amarelas! Pilotos escapam do traçado em diferentes pontos do circuito de Baku.
  1. Replay mostra que Lance Stroll bateu no muro, e Aston Martin pede para o piloto abandonar a corrida.
  1. Bortoleto não conseguiu melhorar tempo em nova tentativa e segue em 14º lugar.
  • Leclerc até tentou, mas ficou em segundo, atrás de Hamilton por 0,2 segundos.
  • Não demorou, porém, para Hamilton subir ao 1º lugar, superando o tetracampeão mundial. Britânico calça os compostos macios.
  • De médios, Max Verstappen chega ao topo!
  • Ventos fortes interferem na pista do GP do Azerbaijão!
  1. E chegou a Mercedes! Piloto italiano fecha sua primeira volta rápida e vai para o 3º lugar, enquanto Russell fica em quarto.
  1. Hadjar melhora e tira Bortoleto do Top 10.
  • Destaque para Hulkenberg, que melhora tempo e vai para o Top 3.
  • Com todos os melhores setores, Charles Leclerc supera Hamilton na liderança da sessão.
  • Lewis Hamilton assume a ponta, com 1m46s168.
  1. Apenas Gasly, Colapinto e Bottas estão na garagem.
  1. Gabriel Bortoleto chega para o último treino do GP do Azerbaijão.
  • Até o momento, o melhor tempo é de Gasly - ainda um tempo bem alto: 1m48s295.
  • Charles Leclerc é o primeiro das principais equipes a ir à disputa.
  • Rápido safety car virtual - sem motivo aparente.
  • Poucos carros na pista nos primeiros 10 minutos de sessão.
  1. Franco Colapinto se junta ao companheiro.
  • Para dar início às atividades, Pierre Gasly deixa os boxes e fica sozinho na pista.
  • Diferente dos primeiros treinos, os pilotos não vão à pista nos segundos iniciais do cronômetro.

COMEÇOU!

  • Terceiro treino livre do GP do Azerbaijão começa em 10 minutos.
  • Relembre o GP da Espanha:

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E os horários dos treinos no GP do Azerbaijão?

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

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Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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