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Dino comenta virada após 4º lugar em 2024 antes do Mr. Olympia

O brasileiro defende o título da Classic Physique

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
24/09/2026 16:58
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Dino em entrevista no Mr Olympia
Ramon Dino em entrevista no Mr Olympia (Foto: Reprodução Olympia TV)

Depois de bater o peso da categoria na última quarta-feira, Ramon Dino foi entrevistado com os demais atuais campeões do Mr. Olympia na tarde desta quinta-feira (24). Na conversa, o pbrasileiro foi questionado sobre a virada de chave do quarto lugar em 2024 para o título em 2025.

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– Me sinto muito confiante agora, trabalhei nesses anos. Faz parte perder nesse processo. Assim, você valoriza certas coisas que deixou de fazer. Mas este ano, fizemos tudo certo para continuar com o título. Aprendemos muito com as quedas – disse Ramon Dino na coletiva de imprensa do Mr. Olympia.

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Ainda em processo de aprender a falar inglês, o atual campeão da Classic Physique se arrisou no idioma e destacou a mudança que o título trouxe em sua vida.

– É um prazer estar aqui. Meu inglês é ruim, mas tento falar. No Brasil, minha vida mudou, muitas pessoas me seguem agora. Motivo muito as pessoas também. Dou minha vida por minha família, estou muito feliz. E lá vamos nós de novo – comentou Ramon Dino.

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Ramon Dino em entrevista no Mr Olympia
Ramon Dino em entrevista no Mr Olympia (Foto: Reprodução Olympia TV)

Agenda do Mr. Olympia 2026

Check-in Oficial da Olympia
Quarta-feira, 23/09 — 22:30 (Brasília)

Coletiva de Imprensa da Olympia
Quinta-feira, 24/09 — 16h (Brasília)

Pré-julgamento da Olympia
Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30
Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

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Pré-julgamento da Olympia
Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)
Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)
Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)
Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30
Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

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Seminário dos Campeões
Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

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