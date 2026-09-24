Dino comenta virada após 4º lugar em 2024 antes do Mr. Olympia

Depois de bater o peso da categoria na última quarta-feira, Ramon Dino foi entrevistado com os demais atuais campeões do Mr. Olympia na tarde desta quinta-feira (24). Na conversa, o pbrasileiro foi questionado sobre a virada de chave do quarto lugar em 2024 para o título em 2025.

– Me sinto muito confiante agora, trabalhei nesses anos. Faz parte perder nesse processo. Assim, você valoriza certas coisas que deixou de fazer. Mas este ano, fizemos tudo certo para continuar com o título. Aprendemos muito com as quedas – disse Ramon Dino na coletiva de imprensa do Mr. Olympia.

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Ainda em processo de aprender a falar inglês, o atual campeão da Classic Physique se arrisou no idioma e destacou a mudança que o título trouxe em sua vida.

– É um prazer estar aqui. Meu inglês é ruim, mas tento falar. No Brasil, minha vida mudou, muitas pessoas me seguem agora. Motivo muito as pessoas também. Dou minha vida por minha família, estou muito feliz. E lá vamos nós de novo – comentou Ramon Dino.

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Ramon Dino em entrevista no Mr Olympia (Foto: Reprodução Olympia TV)

Agenda do Mr. Olympia 2026

Check-in Oficial da Olympia

Quarta-feira, 23/09 — 22:30 (Brasília)

Coletiva de Imprensa da Olympia

Quinta-feira, 24/09 — 16h (Brasília)

Pré-julgamento da Olympia

Sexta-feira, 25/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: 212 Olympia, Classic Physique Olympia, Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Ms. Olympia, Wellness Olympia

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sexta-feira, 25/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sexta-feira, 25/09 — 22:00 (Brasília) | Pré-show: 21:30

Categorias: Figure Olympia, Women's Physique Olympia, Wellness Olympia, 212 Olympia, Ms. Olympia, Classic Physique Olympia, pré-julgamento do Mr. Olympia

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Pré-julgamento da Olympia

Sábado, 26/09 — 13:30 (Brasília)

Categorias: Men's Physique Olympia, Fitness Olympia, Bikini Olympia, Wheelchair Olympia (Pré-julgamento e Finais), Fit Model Olympia (Pré-julgamento e Finais

Olympia Expo Podcast (South Hall, LVCC)

Sábado, 26/09 — 14:00 (Brasília)

Finais da Olympia (Orleans Arena)

Sábado, 26/09 — 23:00 (Brasília) | Pré-show: 22:30

Categorias: Fitness Olympia, Men's Physique Olympia, Bikini Olympia, Mr. Olympia (Open)

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Seminário dos Campeões

Domingo, 27/09 — aproximadamente 15:00 (Brasília)

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