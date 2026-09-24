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AO VIVO: siga os lances de Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

Fla-Flu abre torneio amistoso de pré-temporada nesta quinta-feira (24), em Niterói

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
24/09/2026 18:46
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)
Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam na abertura de torneio amistoso (Foto: Paula Reis/CRF)

Dia de Fla-Flu! Nesta quinta-feira (24), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de abertura da Copa Supervôlei, torneio amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27. A bola sobe às 19h (de Brasília), na Arena Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. ATUALIZAÇÃO: partida atrasada por falta de energia elétrica no ginásio.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Sesc Flamengo

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Fluminense

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PRÉ-JOGO

  • Chefe presente! Quatro dias depois de conquistar o Sul-Americano e a vaga nas Olimpíadas com a Seleção Brasileira masculina, Bernardinho estará à frente do Sesc Flamengo no primeiro compromisso da temporada.
Bernardinho participa do aquecimento do Sesc Flamengo (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
Bernardinho participa do aquecimento do Sesc Flamengo (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  1. Sistema de energia restabelecido! As equipes retomam o aquecimento com bola.
  2. Queda de luz na Arena Niterói interrompe o aquecimento. A partida deve começar atrasada.
Arena Niterói sem luz antes do Fla-Flu pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
Arena Niterói, sem luz, antes do Fla-Flu pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)
  • Jogadores de Fla e Flu em aquecimento para o primeiro clássico da temporada!
Jogadores de Sesc Flamengo e Fluminense aquecem antes de clássico pela Copa Supervôlei
Jogadoras de Sesc Flamengo e Fluminense aquecem antes de clássico (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Informações sobre a Copa Supervôlei

A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.

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A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.

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Conheça os times da Copa Supervôlei

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira

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Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho

Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando

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Agenda de jogos

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

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