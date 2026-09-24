AO VIVO: siga os lances de Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei
Fla-Flu abre torneio amistoso de pré-temporada nesta quinta-feira (24), em Niterói
Dia de Fla-Flu! Nesta quinta-feira (24), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de abertura da Copa Supervôlei, torneio amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27. A bola sobe às 19h (de Brasília), na Arena Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. ATUALIZAÇÃO: partida atrasada por falta de energia elétrica no ginásio.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sesc Flamengo
0
0
0
0
Fluminense
0
0
0
0
PRÉ-JOGO
- Chefe presente! Quatro dias depois de conquistar o Sul-Americano e a vaga nas Olimpíadas com a Seleção Brasileira masculina, Bernardinho estará à frente do Sesc Flamengo no primeiro compromisso da temporada.
- Sistema de energia restabelecido! As equipes retomam o aquecimento com bola.
- Queda de luz na Arena Niterói interrompe o aquecimento. A partida deve começar atrasada.
- Jogadores de Fla e Flu em aquecimento para o primeiro clássico da temporada!
Informações sobre a Copa Supervôlei
A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.
A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.
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Conheça os times da Copa Supervôlei
Praia Clube
Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla
Opostas: Carla Santos e Sabrina
Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla
Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina
Líberos: Natinha e Suelen
Técnico: Rui Moreira
Sesc RJ Flamengo
Levantadoras: Giovana e Vivian
Opostas: Tainara e Jaque Schmitz
Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela
Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*
Líberos: Laís e Victoria
Técnico: Bernardinho
Fluminense
Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina
Opostas: Ariane e Ana Medina
Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini
Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu
Líberos: Kika e Gabi Santini
Técnico: Facundo Morando
Agenda de jogos
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
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