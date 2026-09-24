Dia de Fla-Flu! Nesta quinta-feira (24), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo jogo de abertura da Copa Supervôlei, torneio amistoso de preparação para a Superliga feminina 2026/27. A bola sobe às 19h (de Brasília), na Arena Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. ATUALIZAÇÃO: partida atrasada por falta de energia elétrica no ginásio.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Sesc Flamengo 0 0 0 0 Fluminense 0 0 0 0

PRÉ-JOGO

Chefe presente! Quatro dias depois de conquistar o Sul-Americano e a vaga nas Olimpíadas com a Seleção Brasileira masculina, Bernardinho estará à frente do Sesc Flamengo no primeiro compromisso da temporada.

Bernardinho participa do aquecimento do Sesc Flamengo (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Sistema de energia restabelecido! As equipes retomam o aquecimento com bola. Queda de luz na Arena Niterói interrompe o aquecimento. A partida deve começar atrasada.

Arena Niterói, sem luz, antes do Fla-Flu pela Copa Supervôlei (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Jogadores de Fla e Flu em aquecimento para o primeiro clássico da temporada!

Jogadoras de Sesc Flamengo e Fluminense aquecem antes de clássico (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

Informações sobre a Copa Supervôlei

A Copa Supervôlei reúne três dos principais times da Superliga em um triangular amistoso de pré-temporada. Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense disputam um jogo cada entre si, e a equipe que tiver a melhor campanha será campeã.

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A competição é inédita e acontece na recém-inaugurada Arena Niterói, primeira arena indoor do estado do Rio de Janeiro fora da capital fluminense. O espaço possui capacidade para até 2.600 pessoas.

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Conheça os times da Copa Supervôlei

Praia Clube

Levantadoras: Macris, Fabíola e Milla

Opostas: Carla Santos e Sabrina

Ponteiras: Michelle, Sofya Kuznetsova, Andrea Mitrovic e Drussyla

Centrais: Adenízia, Lara, Lanna e Ana Carolina

Líberos: Natinha e Suelen

Técnico: Rui Moreira

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Sesc RJ Flamengo

Levantadoras: Giovana e Vivian

Opostas: Tainara e Jaque Schmitz

Ponteiras: Simone Lee, Karina, Ariele e Mikaela

Centrais: Minja Osmasic, Lorena, Juju Gandra, Bia Paranhos e Masa Kirov*

Líberos: Laís e Victoria

Técnico: Bernardinho

Fluminense

Levantadoras: Pri Heldes, Amanda Sehn e Betina

Opostas: Ariane e Ana Medina

Ponteiras: Bianca Bertolino, Julia de Paula, Aline Segato, Natália Danielski e Vic Martini

Centrais: Valquíria, Gabi Martins, Dani Seibt e Camila Paracatu

Líberos: Kika e Gabi Santini

Técnico: Facundo Morando

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Agenda de jogos

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

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