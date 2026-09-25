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Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

Oposta acumula bons números nas últimas temporadas da Superliga

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei
Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Jogadora do Fluminense há quatro temporadas, Ariane se destacou no ranking de maiores pontuadoras da Superliga nas duas últimas edições. Em ambas, o Tricolor foi eliminado nas quartas de final. Com brilho no destaque nacional, a oposta de 30 anos trata uma eventual convocação para a Seleção Brasileira com os pés no chão e como consequência do trabalho no clube.

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Ariane terminou a Superliga 2023/24 como a maior pontuadora, acumulando 524 pontos. Já na última edição do campeonato mais importante do vôlei brasileiro, a oposta foi a 3ª colocada no ranking, com 429 acertos. Os bons números colocam a jogadora em evidência na modalidade nacional, o que poderia acender as expectativas por uma vaga na Amarelinha. Mas Ariane se mostra despreocupada quanto a isso.

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— Eu sempre penso em entregar o meu melhor para o clube. Eu acredito que a Seleção e esses outros títulos são recompensas do trabalho diário que é feito dia após dia dentro do clube. Então o meu foco está sempre em entregar o meu melhor dentro do clube, entregar o meu 100%, colocar o Fluminense dentro do patamar que ele merece estar. E se vier, são consequências do fruto do meu trabalho.

Com o Fluminense, a oposta estreou na Copa Supervôlei nesta quinta-feira (24). Na partida, o Tricolor saiu derrotado para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26). Para fechar a participação no triangular amistoso, disputado em Niterói (RJ), o Tricolor enfrenta o Praia Clube às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (25).

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Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26
Ariane ataca em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26 (Foto: Mailson Santana/FFC)<br>

➡️ Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Confira a tabela da Copa Supervôlei

Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)

Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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