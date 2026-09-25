Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'
Oposta acumula bons números nas últimas temporadas da Superliga
Jogadora do Fluminense há quatro temporadas, Ariane se destacou no ranking de maiores pontuadoras da Superliga nas duas últimas edições. Em ambas, o Tricolor foi eliminado nas quartas de final. Com brilho no destaque nacional, a oposta de 30 anos trata uma eventual convocação para a Seleção Brasileira com os pés no chão e como consequência do trabalho no clube.
Ariane terminou a Superliga 2023/24 como a maior pontuadora, acumulando 524 pontos. Já na última edição do campeonato mais importante do vôlei brasileiro, a oposta foi a 3ª colocada no ranking, com 429 acertos. Os bons números colocam a jogadora em evidência na modalidade nacional, o que poderia acender as expectativas por uma vaga na Amarelinha. Mas Ariane se mostra despreocupada quanto a isso.
— Eu sempre penso em entregar o meu melhor para o clube. Eu acredito que a Seleção e esses outros títulos são recompensas do trabalho diário que é feito dia após dia dentro do clube. Então o meu foco está sempre em entregar o meu melhor dentro do clube, entregar o meu 100%, colocar o Fluminense dentro do patamar que ele merece estar. E se vier, são consequências do fruto do meu trabalho.
Com o Fluminense, a oposta estreou na Copa Supervôlei nesta quinta-feira (24). Na partida, o Tricolor saiu derrotado para o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1 (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26). Para fechar a participação no triangular amistoso, disputado em Niterói (RJ), o Tricolor enfrenta o Praia Clube às 20h (de Brasília) desta sexta-feira (25).
➡️ Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei
Confira a tabela da Copa Supervôlei
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Fluminense (25/20, 19/25, 25/22 e 28/26)
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
*Horário de Brasília
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