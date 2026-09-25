De volta ao Sesc Flamengo após o fim dos compromissos com a Seleção masculina de vôlei, Bernardinho acompanhou o Fla-Flu desta quinta-feira (24) de um ângulo diferente do que está acostumado. Do banco da comissão técnica, ele viu o auxiliar Hélio Griner, parceiro de trabalho e substituto imediato há quase 30 anos, comandar o Rubro-Negro na primeira vitória da temporada.

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A troca de funções se deve ao fato de Bernardinho ter retomado as atividades com o clube apenas esta semana. O técnico estava 100% voltado para a Seleção Brasileira até o último domingo (20), quando a equipe conquistou o Sul-Americano no Maracanãzinho e a vaga antecipada em Los Angeles 2028.

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Enquanto o chefe estava fora, coube a Hélio Griner coordenar a preparação do Sesc Flamengo durante a pré-temporada. O desafio não surpreendeu o profissional, que já esteve à frente do time em outros casos de ausência de Bernardinho, principalmente ligados à dupla jornada na Seleção.

— Em todas as temporadas em que o Bernardo esteve na Seleção, eu era o responsável pela preparação até começar. Então, é uma coisa com a qual eu já estou acostumado. O Bernardo teve, esse ano, uma temporada super atribulada com a Seleção Brasileira, com uma classificação não muito boa na VNL e uma pressão enorme para classificar (às Olimpíadas). Ele tava totalmente envolvido com o time — admitiu o auxiliar, em entrevista ao Lance!.

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Mesmo com pouco tempo de contato com o time no retorno, Bernardinho fez questão de estar à beira da quadra. Sentado e relativamente tranquilo, fez observações ao longo do jogo, além de ter conversado bastante com as atletas nos tempos técnicos. Um auxiliar de luxo desse é para poucos.

— A única coisa é que, ter ele como assistente, só eu e o Bebeto de Freitas. Isso é um fato. Aí eu tenho que me vangloriar disso, porque o Bebeto de Freitas foi um monstro. Eu não sou p**** nenhuma, mas tenho o Bernadinho como assistente — brincou Hélio.

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Vôlei: Bernardinho e Hélio Griner conversam com as atletas do Sesc Flamengo (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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'Braço direito' de Bernardinho

Hélio Griner está no Sesc Flamengo desde a fundação do projeto, em 1997, no Paraná, ainda sob o nome de Rexona. Além de ter sido 12 vezes campeão da Superliga ao lado de Bernardinho, substituiu o treinador durante uma temporada inteira, em 2001/02, e em um dos jogos da final com o Osasco em 2006/07. Mais recentemente, o técnico bicampeão olímpico se ausentou por motivos de saúde e conflitos de agenda com a Seleção, contando novamente com o auxiliar para ocupar seu lugar.

A relação de confiança construída ao longo de quase três décadas dá abertura para que não só Hélio, como também os assistentes Ricardo Tabach e Gabriel Fonseca, tenham participação conjunta nas ações do treinador durante as partidas.

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— Eu tenho autonomia da direção, do comando, da substituição. Eventualmente eles dão, assim como o Tabach ou o Gabriel, como a gente dá pra ele. Eles três podem falar: "Pô, o que acha de tirar alguém, fazer uma substituição agora, fazer alguma coisa". E, na hora dos tempos, eu falo com o time, ele fala com uma jogadora, como a gente é. Às vezes é ao contrário. É ele falando com o time, eu falando com uma jogadora. A gente se entende muito bem e se dá muito bem. Existe um respeito entre nós, isso é tranquilo — afirmou.

Hélio segue à frente do Sesc Flamengo contra o Praia Clube

Após vencer o Fluminense por 3 sets a 1, o Sesc Flamengo volta à quadra pela Copa Supervôlei neste sábado (26), às 19h (de Brasília). Com Hélio Griner à frente do time, o Rubro-Negro encara o Praia Clube na Arena Niterói, em Niterói (RJ), pela última rodada do triangular amistoso.

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