Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Sob o olhar de Bernardinho, Hélio Griner assume o Sesc Flamengo no Fla-Flu

Assistente troca de lugar com treinador e comanda o Rubro-Negro na primeira vitória do ano

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 07:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Sentado, Bernardinho gesticula com os braços abertos, enquanto Hélio Griner, em pé, aponta com o dedo indicador direito
Bernardinho e Hélio Griner trabalham juntos desde 1997 (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

De volta ao Sesc Flamengo após o fim dos compromissos com a Seleção masculina de vôlei, Bernardinho acompanhou o Fla-Flu desta quinta-feira (24) de um ângulo diferente do que está acostumado. Do banco da comissão técnica, ele viu o auxiliar Hélio Griner, parceiro de trabalho e substituto imediato há quase 30 anos, comandar o Rubro-Negro na primeira vitória da temporada.

Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Vôlei
Há 6 horas
Laís aquece para jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26

No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: ‘Não é cadeira cativa’

Vôlei
Há 1 dia
Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

‘100% preparada’, Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Vôlei
Há 1 dia

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A troca de funções se deve ao fato de Bernardinho ter retomado as atividades com o clube apenas esta semana. O técnico estava 100% voltado para a Seleção Brasileira até o último domingo (20), quando a equipe conquistou o Sul-Americano no Maracanãzinho e a vaga antecipada em Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

Enquanto o chefe estava fora, coube a Hélio Griner coordenar a preparação do Sesc Flamengo durante a pré-temporada. O desafio não surpreendeu o profissional, que já esteve à frente do time em outros casos de ausência de Bernardinho, principalmente ligados à dupla jornada na Seleção.

— Em todas as temporadas em que o Bernardo esteve na Seleção, eu era o responsável pela preparação até começar. Então, é uma coisa com a qual eu já estou acostumado. O Bernardo teve, esse ano, uma temporada super atribulada com a Seleção Brasileira, com uma classificação não muito boa na VNL e uma pressão enorme para classificar (às Olimpíadas). Ele tava totalmente envolvido com o time — admitiu o auxiliar, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

Mesmo com pouco tempo de contato com o time no retorno, Bernardinho fez questão de estar à beira da quadra. Sentado e relativamente tranquilo, fez observações ao longo do jogo, além de ter conversado bastante com as atletas nos tempos técnicos. Um auxiliar de luxo desse é para poucos.

A única coisa é que, ter ele como assistente, só eu e o Bebeto de Freitas. Isso é um fato. Aí eu tenho que me vangloriar disso, porque o Bebeto de Freitas foi um monstro. Eu não sou p**** nenhuma, mas tenho o Bernadinho como assistente — brincou Hélio.

continua após a publicidade
Jogadores do Sesc Flamengo formam roda e conversam com Bernardinho e Hélio Griner durante tempo técnico
Vôlei: Bernardinho e Hélio Griner conversam com as atletas do Sesc Flamengo (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

➡️ Vôlei: Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'

➡️ Vôlei: veja os lances de Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei

'Braço direito' de Bernardinho

Hélio Griner está no Sesc Flamengo desde a fundação do projeto, em 1997, no Paraná, ainda sob o nome de Rexona. Além de ter sido 12 vezes campeão da Superliga ao lado de Bernardinho, substituiu o treinador durante uma temporada inteira, em 2001/02, e em um dos jogos da final com o Osasco em 2006/07. Mais recentemente, o técnico bicampeão olímpico se ausentou por motivos de saúde e conflitos de agenda com a Seleção, contando novamente com o auxiliar para ocupar seu lugar.

A relação de confiança construída ao longo de quase três décadas dá abertura para que não só Hélio, como também os assistentes Ricardo Tabach e Gabriel Fonseca, tenham participação conjunta nas ações do treinador durante as partidas.

continua após a publicidade

Eu tenho autonomia da direção, do comando, da substituição. Eventualmente eles dão, assim como o Tabach ou o Gabriel, como a gente dá pra ele. Eles três podem falar: "Pô, o que acha de tirar alguém, fazer uma substituição agora, fazer alguma coisa". E, na hora dos tempos, eu falo com o time, ele fala com uma jogadora, como a gente é. Às vezes é ao contrário. É ele falando com o time, eu falando com uma jogadora. A gente se entende muito bem e se dá muito bem. Existe um respeito entre nós, isso é tranquilo — afirmou.

Hélio segue à frente do Sesc Flamengo contra o Praia Clube

Após vencer o Fluminense por 3 sets a 1, o Sesc Flamengo volta à quadra pela Copa Supervôlei neste sábado (26), às 19h (de Brasília). Com Hélio Griner à frente do time, o Rubro-Negro encara o Praia Clube na Arena Niterói, em Niterói (RJ), pela última rodada do triangular amistoso.

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Ariane comemora ponto do Fluminense sobre o Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei

Vôlei

Ariane, do Fluminense, não descarta sonho de Seleção: 'Consequência'

Há 1 hora
Pri Heldes, do Fluminense, e o filho Emanuel, de 1 ano

Vôlei

De volta após gravidez, Pri Helds joga aos olhos do filho: 'Privilegiada'

Há 2 horas
Valquíria comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei

Vôlei

Valquíria vive reencontro com Sesc Flamengo na Copa Supervôlei

Há 6 horas
Sesc RJ Flamengo vence Fluminensa na estreia da Copa Supervôlei

Vôlei

Sesc Flamengo vence clássico contra Fluminense na estreia da Copa Supervôlei

Há 9 horas
Fluminense supera Flamengo por 3 sets a 2 na Superliga Feminina (Foto: Paula Reis / Flamengo)

Vôlei

Veja os lances da vitória do Sesc Flamengo sobre o Fluminense na Copa Supervôlei

Há 12 horas
Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Superliga feminina de vôlei 2025/26

Vôlei

Sesc Flamengo x Fluminense pela Copa Supervôlei: horário e onde assistir

Há 15 horas
Mais LANCE!
Laís aquece para jogo do Sesc RJ Flamengo na Superliga 2025/26

No Sesc Flamengo, Laís mira volta à Seleção: 'Não é cadeira cativa'

Colagem de fotos de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, à esquerda; e Ariane, do Fluminense, à direita

Sem futebol, Flamengo e Fluminense abrem temporada do vôlei com clássico

Fabi Alvim em evento de lançamento da Copa Supervôlei

Fabi revela reação com banimento de Tifanny pela CBV: 'Consternada'

Tainara em ação na Superliga 2025/26 pelo Sesc RJ Flamengo

'100% preparada', Tainara faz estreia com Sesc Flamengo após vaga olímpica

Adriano sorri para foto enquanto recebe prêmio de melhor ponteiro do Campeonato Sul-Americano masculino de vôlei

Adriano admite ansiedade para jogar na Itália: 'Viver uma nova aventura'

Lukas Bergmann ergue o punho direito durante comemoração de ponto em Brasil x Venezuela pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Lukas Bergmann mira crescimento em novo time na Itália: 'Melhor liga do mundo'

Seleção brasileira de vôlei está classificada para LA 2028 nos dois naipes

Seleção de vôlei: veja onde jogam os atletas na temporada de clubes

Arthur Lanci, de costas, peita Evandro, de frente, em comemoração de ponto marcado no Sul-Americano de vôlei de praia

Evandro cobra punição após ataques racistas nos Jogos Sul-Americanos

Fernando Cachopa, de boca aberta, reage em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Opinião: vaga nas Olimpíadas 'lava alma' da Seleção Brasileira de vôlei

Brasil comemora ponto contra Colômbia no Sul-Americano masculino de vôlei

Olimpíadas: Brasil tem mais de 30 atletas garantidos em Los Angeles 2028

Adriano comemora com Fernando Cachopa e Bryan um dos pontos marcados pela Seleção Brasileira masculina de vôlei contra o Chile, na estreia do Campeonato Sul-Americano

Adriano alivia Seleção de vôlei com ace olímpico: 'Ficaria uma pressão'

Luciano Palosnky comemora ponto em Brasil x Argentina pelo Sul-Americano masculino de vôlei

Argentino critica Darlan após briga no Sul-Americano: 'Não achei bom'

Douglas Pureza ergue os braços e vibra com ponto da Seleção Brasileira em jogo do Sul-Americano masculino de vôlei

Pureza condena ataques homofóbicos à Seleção e cita apoio de Bernardinho