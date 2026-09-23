Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Diretor de conteúdo da NFL explica estratégia no Brasil e destaca documentário dos Crocodiles

Gerardo Chapa comentou da produção da NFL Films sobre o time de Curitiba

PorJoão Pedro RodriguesNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
23/09/2026 16:10
Favorite o Lance! no Google
Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL
Baltimore Ravens e Dallas Cowboys se enfrentam na primeira edição do NFL Rio Game (Foto: Divulgação / NFL)

A NFL tem ampliado sua presença no Brasil com uma estratégia voltada para aproximar a liga do público local. Durante a NFL Media Summit, nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, Gerardo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, explicou como a entidade passou a compreender melhor o mercado brasileiro e destacou iniciativas que buscam apresentar o futebol americano por meio de histórias ligadas à realidade do país.

Ge TV Copa do Mundo

Ge TV exibe ‘Que Coffee’ do Maracanã antes de Cowboys x Ravens pela NFL

Fora de Campo
Há 2 horas
Para a temporada da NFL, o MetLife Stadium voltou a usar grama sintética

NFL também vive debate sobre gramado sintético após Copa do Mundo

Futebol Americano
Há 1 hora
Produtos da NFL

NFL lança produtos com Flamengo, Vasco e Fluminense para jogo no Rio

Fora de Campo
Há 6 dias

➡️ Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Segundo Chapa, o trabalho começou com pouco conhecimento sobre o perfil da audiência brasileira. Ao longo dos anos, a NFL passou a investir na compreensão da comunidade que acompanha a modalidade no país e, a partir disso, desenvolveu conteúdos baseados em histórias reais.

continua após a publicidade

NFL quer estar entre os três esportes mais populares

Chapa afirmou que o objetivo da liga é fazer com que a NFL esteja entre os três esportes mais populares do Brasil. Para isso, a estratégia passa por desenvolver narrativas capazes de aproximar o público da modalidade.

— Quando começamos, a ideia que tínhamos realmente não estava vinculada à realidade do mercado. Não tínhamos muita informação, muitos insights da audiência. Então, ao longo dos anos, começamos a entender melhor a comunidade da NFL aqui, não só a NFL, mas o futebol americano em geral. E foi quando começamos já a integrar todas essas histórias e a começar a desenvolver storytelling real, sem atores, com pessoas, histórias reais que podem ser mais relacionáveis a um brasileiro em qualquer parte do país. Acho que essa foi a diferença.

continua após a publicidade

A estratégia também está relacionada à campanha "A gente também joga", criada para a presença da liga no Rio de Janeiro. Para Chapa, mostrar brasileiros ocupando diferentes espaços dentro da modalidade ajuda a diminuir a distância entre o público e o esporte.

— O nosso objetivo é ser um dos três esportes mais populares aqui no Brasil. Então, acho que temos ainda muito caminho a avançar, a percorrer, mas temos uma trajetória muito positiva. Essas iniciativas, essas plataformas de marca são o que mais permite, o que mais impulsiona que um brasileiro que não tem muita ideia do que é a NFL ou o nosso esporte possa se aproximar pouco a pouco, porque é mais fácil ver uma pessoa parecida a ele participando desse esporte, seja como jogador, como torcedor, como treinador.

continua após a publicidade
Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro
Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)

➡️ Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Documentário acompanha trajetória dos Crocodiles

Entre as iniciativas citadas pelo executivo está o documentário produzido pela NFL em parceria com a O2 Filmes sobre o Curitiba Crocodiles. O projeto acompanha a equipe depois da tragédia de 2024, quando um acidente de ônibus matou integrantes do time durante uma viagem ao Rio de Janeiro.

Para Chapa, a produção tem um caráter especial por ser um projeto da NFL Films realizado fora dos Estados Unidos. A equipe acompanhou os Crocodiles durante boa parte de 2025, registrando a temporada e o processo de reconstrução do grupo.

continua após a publicidade

— Obviamente, a NFL é reconhecida pela NFL Films, mas a maioria das produções da NFL Films são feitas dentro dos Estados Unidos. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar o time depois dessa tragédia no final de 2024 e durante a temporada inteira, de fevereiro até dezembro. Não vou dar um spoiler, mas é uma história maravilhosa de compartilhar, com luto, humildade e família.

Segundo Chapa, a relação com os Crocodiles começou pouco depois do acidente. Inicialmente, a ideia era produzir conteúdo sobre a equipe, mas o projeto foi crescendo até se transformar no documentário.

continua após a publicidade

— Eu lembro exatamente onde eu estava quando me inteirei dessa tragédia, desse acidente no ônibus. Foi no final de setembro de 2024, duas semanas depois do nosso primeiro jogo no Brasil. Então, obviamente, a gente ainda estava animada, ainda estava eufórica depois desse primeiro sucesso em todo o país. E foi, na verdade, um momento difícil, né? Porque empatizávamos, obviamente, com eles como seres humanos, mas, obviamente, tendo essa relação dentro da comunidade, a gente sentiu ainda mais uma necessidade de, de alguma maneira, suportá-los.

Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro
Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Para a temporada da NFL, o MetLife Stadium voltou a usar grama sintética

Futebol Americano

NFL também vive debate sobre gramado sintético após Copa do Mundo

Há 1 hora
Maracanã

Futebol Americano

Gramado do Maracanã vira preocupação antes do NFL Rio Game; entenda

Há 1 dia
Ninho do Urubu, CT do Flamengo

Futebol Americano

Dallas Cowboys vai dividir o Ninho com o Flamengo antes de jogo da NFL no Maracanã

Há 1 dia
Visão aérea do torneio nacional de NFL Flag na semana do Rio Game (Divulgação/NFL)

Futebol Americano

NFL Week: Aeva Manaus abre semana com bicampeonato no Rio

Há 2 dias
Produtos da NFL

Fora de Campo

NFL lança produtos com Flamengo, Vasco e Fluminense para jogo no Rio

Há 6 dias
Ativações e eventos marcam a semana do primeiro NFL Game no Rio de Janeiro (Divulgação)

Futebol Americano

NFL prepara programação especial para jogo no Maracanã

Há 1 semana
Mais LANCE!
Maracanã vazio antes de Fluminense x Bahia

NFL abre o jogo sobre relação com Flamengo e Fluminsense pelo Maracanã

derrick henry, RB dos Ravens, vem quebrando recordes na nfl

Derrick Henry, do Ravens, celebra jogo da NFL no Maracanã: 'Aproveitem'

De braços cruzados, Anthony Wint posa para foto durante media day do UFC

Ex-NFL estreia no UFC com vitória por finalização

NFL Globo Brasil

NFL prioriza Globo no Brasil e busca expandir parceria

Gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia

NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys

Treino de NFL flag

NFL anuncia parceria com Governo do Paraná e Prefeitura de Curitiba

Ricky Martin e Pedro Sampaio farão o show do intervalo da NFL no Rio de Janeiro

NFL confirma Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo do jogo no Rio

Uma mocassim-d'água — uma espécie venenosa de víbora — foi removida de um capacete de futebol americano pelo serviço de controle de animais depois que um jogador o usou com a cobra dentro por aproximadamente uma hora. Foto cedida pelo Serviço de Controle de Animais de Maumelle e pelo Dr. Cole Bierbaum.

Cobra venenosa é encontrada em capacete após treino nos EUA

Capacetes de Ravens w Cowboys juntos a camisas de Lamar Jackson e Dak Prescott no Maracanã, palco do NFL Rio Game

NFL no Rio reúne maior número de títulos do Super Bowl no Brasil

Braves Academy representa o Brasil no maior torneio juvenil de flag football

Brasil define lista em Mundial juvenil de futebol americano olímpico

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)

Tom Brady ajudou Harry Kane, ídolo da Inglaterra, a não desistir do futebol; entenda

NFL amplia investimento no Brasil de olho em Los Angeles 2028

Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Rival do Brasil, Salah troca camisa com craque da NFL