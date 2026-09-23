A NFL tem ampliado sua presença no Brasil com uma estratégia voltada para aproximar a liga do público local. Durante a NFL Media Summit, nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, Gerardo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, explicou como a entidade passou a compreender melhor o mercado brasileiro e destacou iniciativas que buscam apresentar o futebol americano por meio de histórias ligadas à realidade do país.

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Segundo Chapa, o trabalho começou com pouco conhecimento sobre o perfil da audiência brasileira. Ao longo dos anos, a NFL passou a investir na compreensão da comunidade que acompanha a modalidade no país e, a partir disso, desenvolveu conteúdos baseados em histórias reais.

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NFL quer estar entre os três esportes mais populares

Chapa afirmou que o objetivo da liga é fazer com que a NFL esteja entre os três esportes mais populares do Brasil. Para isso, a estratégia passa por desenvolver narrativas capazes de aproximar o público da modalidade.

— Quando começamos, a ideia que tínhamos realmente não estava vinculada à realidade do mercado. Não tínhamos muita informação, muitos insights da audiência. Então, ao longo dos anos, começamos a entender melhor a comunidade da NFL aqui, não só a NFL, mas o futebol americano em geral. E foi quando começamos já a integrar todas essas histórias e a começar a desenvolver storytelling real, sem atores, com pessoas, histórias reais que podem ser mais relacionáveis a um brasileiro em qualquer parte do país. Acho que essa foi a diferença.

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A estratégia também está relacionada à campanha "A gente também joga", criada para a presença da liga no Rio de Janeiro. Para Chapa, mostrar brasileiros ocupando diferentes espaços dentro da modalidade ajuda a diminuir a distância entre o público e o esporte.

— O nosso objetivo é ser um dos três esportes mais populares aqui no Brasil. Então, acho que temos ainda muito caminho a avançar, a percorrer, mas temos uma trajetória muito positiva. Essas iniciativas, essas plataformas de marca são o que mais permite, o que mais impulsiona que um brasileiro que não tem muita ideia do que é a NFL ou o nosso esporte possa se aproximar pouco a pouco, porque é mais fácil ver uma pessoa parecida a ele participando desse esporte, seja como jogador, como torcedor, como treinador.

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Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)

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Documentário acompanha trajetória dos Crocodiles

Entre as iniciativas citadas pelo executivo está o documentário produzido pela NFL em parceria com a O2 Filmes sobre o Curitiba Crocodiles. O projeto acompanha a equipe depois da tragédia de 2024, quando um acidente de ônibus matou integrantes do time durante uma viagem ao Rio de Janeiro.

Para Chapa, a produção tem um caráter especial por ser um projeto da NFL Films realizado fora dos Estados Unidos. A equipe acompanhou os Crocodiles durante boa parte de 2025, registrando a temporada e o processo de reconstrução do grupo.

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— Obviamente, a NFL é reconhecida pela NFL Films, mas a maioria das produções da NFL Films são feitas dentro dos Estados Unidos. Então, a gente teve a oportunidade de acompanhar o time depois dessa tragédia no final de 2024 e durante a temporada inteira, de fevereiro até dezembro. Não vou dar um spoiler, mas é uma história maravilhosa de compartilhar, com luto, humildade e família.

Segundo Chapa, a relação com os Crocodiles começou pouco depois do acidente. Inicialmente, a ideia era produzir conteúdo sobre a equipe, mas o projeto foi crescendo até se transformar no documentário.

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— Eu lembro exatamente onde eu estava quando me inteirei dessa tragédia, desse acidente no ônibus. Foi no final de setembro de 2024, duas semanas depois do nosso primeiro jogo no Brasil. Então, obviamente, a gente ainda estava animada, ainda estava eufórica depois desse primeiro sucesso em todo o país. E foi, na verdade, um momento difícil, né? Porque empatizávamos, obviamente, com eles como seres humanos, mas, obviamente, tendo essa relação dentro da comunidade, a gente sentiu ainda mais uma necessidade de, de alguma maneira, suportá-los.

Geraldo Chapa, diretor de conteúdo internacional da NFL, no NFL Media Summit, no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação/NFL)

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