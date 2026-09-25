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AO VIVO: siga a classificação do GP do Azerbaijão, etapa da F1

Sessão define a décima quinta pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/09/2026 08:45
Atualizado há 1 minutos
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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 24 e 26 de setembro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Azerbaijão para os treinos e, para fechar a sexta-feira (25), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto está em 11º lugar, fora da zona de eliminação.

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Tempo real da classificação do GP do Azerbaijão na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Movimentações da liderança! No fim, porém, é George Russell quem leva a melhor.
  • Apesar dos fortes ventos, Isack Hadjar consegue excelente tempo, com 1m44s0236, e assume a ponta.
  • Quatro minutos depois, ainda não há tempos marcados.
  • Primeira bandeira amaraela da sessão: Arvid Lindblad erra na curva 4, sai do traçado, mas faz manobra e reposta a disputa.
  • Assim como na sessão inicial, o Q2 começa com a maior parte do pelotão na pista.
  • Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos.

🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 17º.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas e Lance Stroll.

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  • Brasileiro não melhora tempo e fica fora do Q2.
  • Cronômetro encerrado!
  1. Bortoleto cai para a zona de eliminação.
  • Verstappen vira mais rápido e assume a ponta, mas Russell responde e leva a melhor.
  1. Pelo rádio, Mercedes pede para Antonelli parar o carro. Assim, líder do Mundial abandona a sessão e deve largar na 16ª colocação, pois parece ter tempo suficiente para chegar no Q2.
  • Novo líder: George Russell chega ao topo!
  • Kimi Antonelli bate e fura pneu dianteiro esquerdo. Para seguir na classificação, piloto italiano faz de tudo para levar carro até os boxes.
  1. Com a melhora dos rivais, Bortoleto vai de 2º para 11º lugar
  • Disputa na Red Bull? Isack Hadjar supera o companheiro na liderança.
  • Não demorou, é claro, para Max Verstappen desbancar o argentino e assumir a ponta.
  1. Após os primeiros tempos rápidos serem marcados, Franco Colapinto lidera o pelotão, seguido de Gabriel Bortoleto.
  1. Primeira bandeira amarela da classificação: Lance Stroll sai do traçado, mas consegue dar a ré e retorna para a disputa.
  • Mal começou a sessão, e todos os pilotos vão à pista — a maioria já estava posicionada em fila, esperando o início da atividade.
  • Quem puxa o pelotão no Q1 é Valtteri Bottas, da Cadillac.

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Primeira sessão começará 9h05 (horário de Brasília)
  1. Atraso acontece por conta da necessidade de limpar a pista de folhas e detritos levados pelos fortes ventos.
  • FIA anunciou que a classificação está atrasada.
  • Classificação do GP do Azerbaijão começa em 15 minutos.
  • Relembre o GP da Espanha:

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E os horários do GP do Azerbaijão?

SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).

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Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.

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➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021

Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)
Gabriel Bortoleto no treino livre do GP do Azerbaijão de F1, no Circuito de Baku (Foto: Joe Portlock / Getty Images / Sauber Media Hub)

🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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