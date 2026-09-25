AO VIVO: siga a classificação do GP do Azerbaijão, etapa da F1
Sessão define a décima quinta pole position da temporada de 2026
A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 24 e 26 de setembro. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP do Azerbaijão para os treinos e, para fechar a sexta-feira (25), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
ATUALIZAÇÃO: Gabriel Bortoleto está em 11º lugar, fora da zona de eliminação.
Tempo real da classificação do GP do Azerbaijão na F1
*EM ATUALIZAÇÃO
- Movimentações da liderança! No fim, porém, é George Russell quem leva a melhor.
- Apesar dos fortes ventos, Isack Hadjar consegue excelente tempo, com 1m44s0236, e assume a ponta.
- Quatro minutos depois, ainda não há tempos marcados.
- Primeira bandeira amaraela da sessão: Arvid Lindblad erra na curva 4, sai do traçado, mas faz manobra e reposta a disputa.
- Assim como na sessão inicial, o Q2 começa com a maior parte do pelotão na pista.
- Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos.
🏁 FIM DO Q1! Russell foi o mais rápido; Bortoleto é 17º.
ELIMINADOS: Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Sergio Perez, Valtteri Bottas e Lance Stroll.
- Brasileiro não melhora tempo e fica fora do Q2.
- Cronômetro encerrado!
- Bortoleto cai para a zona de eliminação.
- Verstappen vira mais rápido e assume a ponta, mas Russell responde e leva a melhor.
- Pelo rádio, Mercedes pede para Antonelli parar o carro. Assim, líder do Mundial abandona a sessão e deve largar na 16ª colocação, pois parece ter tempo suficiente para chegar no Q2.
- Novo líder: George Russell chega ao topo!
- Kimi Antonelli bate e fura pneu dianteiro esquerdo. Para seguir na classificação, piloto italiano faz de tudo para levar carro até os boxes.
- Com a melhora dos rivais, Bortoleto vai de 2º para 11º lugar
- Disputa na Red Bull? Isack Hadjar supera o companheiro na liderança.
- Não demorou, é claro, para Max Verstappen desbancar o argentino e assumir a ponta.
- Após os primeiros tempos rápidos serem marcados, Franco Colapinto lidera o pelotão, seguido de Gabriel Bortoleto.
- Primeira bandeira amarela da classificação: Lance Stroll sai do traçado, mas consegue dar a ré e retorna para a disputa.
- Mal começou a sessão, e todos os pilotos vão à pista — a maioria já estava posicionada em fila, esperando o início da atividade.
- Quem puxa o pelotão no Q1 é Valtteri Bottas, da Cadillac.
🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!
- Primeira sessão começará 9h05 (horário de Brasília)
- Atraso acontece por conta da necessidade de limpar a pista de folhas e detritos levados pelos fortes ventos.
- FIA anunciou que a classificação está atrasada.
- Classificação do GP do Azerbaijão começa em 15 minutos.
- Relembre o GP da Espanha:
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E os horários do GP do Azerbaijão?
SEXTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 9h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
A mudança acontece por causa de uma data nacional do Azerbaijão, celebrada no domingo (27), e fez a FIA antecipar a programação do fim de semana. Com isso, a ação começa já na quinta-feira (24), enquanto a classificação será realizada na sexta-feira (25).
Kimi Antonelli chega ao Azerbaijão como líder isolado do Mundial de Pilotos. O italiano venceu o GP da Espanha, em Madri, e ampliou a vantagem para George Russell para 81 pontos, chegando a 292 contra 211 do companheiro de Mercedes. Lewis Hamilton aparece em terceiro, com 191, enquanto Lando Norris soma 186.
Gabriel Bortoleto, por sua vez, ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O brasileiro da Audi vem de um 13º lugar no GP da Espanha e tenta voltar à zona de pontuação em uma pista que costuma oferecer oportunidades de ultrapassagem por causa das longas retas.
➡️ GP do Azerbaijão pode ter tirado título de Hamilton contra Verstappen na F1 2021
🏎️ Gabriel Bortoleto na F1
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