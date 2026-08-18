NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys Equipe mandará partida contra o Baltimore Ravens no Maracanã, em setembro

Uma empresa brasileira é responsável pela preparação e manutenção do gramado utilizado pelo Dallas Cowboys durante o Summer Training Camp, em Oxnard, na Califórnia. Pelo quinto ano consecutivo, a World Sports trabalha na estrutura do campo de treinamento da franquia da NFL, que inicia a temporada 2026/27 em setembro e terá um jogo no Rio de Janeiro no dia 27 do mesmo mês, contra o Baltimore Ravens, no Maracanã.

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A equipe de engenharia e agronomia da empresa realiza diariamente procedimentos de manutenção da superfície, com monitoramento das condições do solo e do gramado. O trabalho inclui sensores de solo, testes mecânicos de tração e medições de dureza da superfície.

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— É motivo de orgulho ver que a expertise e a qualidade do serviço de uma empresa brasileira estão à altura das maiores exigências do esporte mundial. Estamos fazendo essa operação junto ao Dallas Cowboys pelo quinto ano seguido, o que reforça a confiança do clube no nosso trabalho — afirma Roberto Gomide, fundador e CEO da World Sports.

— Cuidar do gramado da franquia esportiva mais valiosa do planeta requer excelência em cada detalhe. Nosso compromisso é transformar ciência, tecnologia e análise de dados em mais segurança, desempenho e qualidade para os atletas — complementa o executivo.

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O Dallas Cowboys é avaliado em US$ 13 bilhões (R$ 67,8 bilhões) e é apontado como a franquia esportiva mais valiosa do mundo. O trabalho realizado em Oxnard ocorre em parceria com Allen Reed, responsável pelos gramados da equipe. Antes de chegar à NFL, Reed passou mais de 20 anos no FC Dallas, da MLS.

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Gramado exige cuidados diferentes no futebol americano

Apesar de algumas técnicas de manutenção serem semelhantes às utilizadas no futebol, o gramado destinado ao futebol americano apresenta necessidades específicas. Segundo Reed, a principal diferença está na distribuição do desgaste provocado pelos atletas.

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— Embora práticas como aeração, fertilização e altura de corte sejam similares entre as duas modalidades, o tráfego dos jogadores na NFL se concentra no meio do campo, ao contrário do futebol tradicional, em que o desgaste é distribuído. Além disso, atletas de futebol americano exigem um solo com maior nível de dureza e menor umidade para evitar lesões de ligamento causadas pelo peso e força dos jogadores, demandando um controle rigoroso destes requisitos por parte da equipe que cuida do gramado — explica Allen Reed.

A World Sports utiliza dados de tração e compactação para acompanhar as condições da superfície. Segundo Fabio Camara, diretor técnico da empresa, o monitoramento busca adequar o campo às exigências físicas das partidas.

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— Essa ciência aplicada assegura mais do que estética, entrega uma superfície viva ideal, capaz de responder aos impactos decorrentes das partidas. O trabalho diário com dados de tração e compactação consolida parâmetros que hoje servem de referência tanto para a elite do futebol da FIFA, quanto para o esporte mais rico do mundo — acrescenta Fabio Camara.

Fabio Camara diretor técnico da World Sports, no gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, da NFL, em Oxnard, na Califórnia (Foto: Divulgação / World Sports)

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Cowboys jogará no Maracanã em setembro

O trabalho em Oxnard ocorre antes do início da temporada regular da NFL, marcado para 9 de setembro. O Dallas Cowboys mandará um de seus jogos no Brasil, no dia 27, quando enfrentará o Baltimore Ravens no Maracanã. Será a primeira vez que a liga realizará um jogo oficial na cidade do Rio de Janeiro.

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A World Sports também participou de projetos relacionados a gramados utilizados na Copa do Mundo de 2026, entre eles os estádios Akron e Azteca, no México, além de centros de treinamento do Chivas Guadalajara, América, Mayakoba e Tijuana e do Levi's Stadium, nos Estados Unidos.

O Summer Training Camp do Dallas Cowboys em Oxnard conta com treinos abertos ao público e atividades preparatórias até esta terça-feira (18), antes dos compromissos oficiais de pré-temporada da franquia.

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