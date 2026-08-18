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NFL: Empresa brasileira cuida do gramado da pré-temporada do Dallas Cowboys

Equipe mandará partida contra o Baltimore Ravens no Maracanã, em setembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:30
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Gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia
Summer Training Camp do Dallas Cowboys, em Oxnard, na Califórnia (Foto: Divulgação / World Sports)

Uma empresa brasileira é responsável pela preparação e manutenção do gramado utilizado pelo Dallas Cowboys durante o Summer Training Camp, em Oxnard, na Califórnia. Pelo quinto ano consecutivo, a World Sports trabalha na estrutura do campo de treinamento da franquia da NFL, que inicia a temporada 2026/27 em setembro e terá um jogo no Rio de Janeiro no dia 27 do mesmo mês, contra o Baltimore Ravens, no Maracanã.

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A equipe de engenharia e agronomia da empresa realiza diariamente procedimentos de manutenção da superfície, com monitoramento das condições do solo e do gramado. O trabalho inclui sensores de solo, testes mecânicos de tração e medições de dureza da superfície.

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— É motivo de orgulho ver que a expertise e a qualidade do serviço de uma empresa brasileira estão à altura das maiores exigências do esporte mundial. Estamos fazendo essa operação junto ao Dallas Cowboys pelo quinto ano seguido, o que reforça a confiança do clube no nosso trabalho — afirma Roberto Gomide, fundador e CEO da World Sports.

— Cuidar do gramado da franquia esportiva mais valiosa do planeta requer excelência em cada detalhe. Nosso compromisso é transformar ciência, tecnologia e análise de dados em mais segurança, desempenho e qualidade para os atletas — complementa o executivo.

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O Dallas Cowboys é avaliado em US$ 13 bilhões (R$ 67,8 bilhões) e é apontado como a franquia esportiva mais valiosa do mundo. O trabalho realizado em Oxnard ocorre em parceria com Allen Reed, responsável pelos gramados da equipe. Antes de chegar à NFL, Reed passou mais de 20 anos no FC Dallas, da MLS.

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Gramado exige cuidados diferentes no futebol americano

Apesar de algumas técnicas de manutenção serem semelhantes às utilizadas no futebol, o gramado destinado ao futebol americano apresenta necessidades específicas. Segundo Reed, a principal diferença está na distribuição do desgaste provocado pelos atletas.

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— Embora práticas como aeração, fertilização e altura de corte sejam similares entre as duas modalidades, o tráfego dos jogadores na NFL se concentra no meio do campo, ao contrário do futebol tradicional, em que o desgaste é distribuído. Além disso, atletas de futebol americano exigem um solo com maior nível de dureza e menor umidade para evitar lesões de ligamento causadas pelo peso e força dos jogadores, demandando um controle rigoroso destes requisitos por parte da equipe que cuida do gramado — explica Allen Reed.

A World Sports utiliza dados de tração e compactação para acompanhar as condições da superfície. Segundo Fabio Camara, diretor técnico da empresa, o monitoramento busca adequar o campo às exigências físicas das partidas.

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— Essa ciência aplicada assegura mais do que estética, entrega uma superfície viva ideal, capaz de responder aos impactos decorrentes das partidas. O trabalho diário com dados de tração e compactação consolida parâmetros que hoje servem de referência tanto para a elite do futebol da FIFA, quanto para o esporte mais rico do mundo — acrescenta Fabio Camara.

Fabio Camara diretor técnico da World Sports, no gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, da NFL, em Oxnard, na Califórnia
Fabio Camara diretor técnico da World Sports, no gramado do Summer Training Camp do Dallas Cowboys, da NFL, em Oxnard, na Califórnia (Foto: Divulgação / World Sports)

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Cowboys jogará no Maracanã em setembro

O trabalho em Oxnard ocorre antes do início da temporada regular da NFL, marcado para 9 de setembro. O Dallas Cowboys mandará um de seus jogos no Brasil, no dia 27, quando enfrentará o Baltimore Ravens no Maracanã. Será a primeira vez que a liga realizará um jogo oficial na cidade do Rio de Janeiro.

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A World Sports também participou de projetos relacionados a gramados utilizados na Copa do Mundo de 2026, entre eles os estádios Akron e Azteca, no México, além de centros de treinamento do Chivas Guadalajara, América, Mayakoba e Tijuana e do Levi's Stadium, nos Estados Unidos.

O Summer Training Camp do Dallas Cowboys em Oxnard conta com treinos abertos ao público e atividades preparatórias até esta terça-feira (18), antes dos compromissos oficiais de pré-temporada da franquia.

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